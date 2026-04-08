CP152-1: Dual-Slot PCIe Adapter mit RAID und JBOD Funktionen

Die CP152-1 PCIe Speicher Adapterkarte wurde entwickelt, um die Marktanforderungen für kompakte, rückseitig auswechselbare 2,5″ SATA SSD/HDD-Kombinationen mit integriertem RAID 1 oder JBOD präzise zu analysieren. Durch den Dual-Slot PCIe Formfaktor lassen sich zwei 9,5 mm hohe Laufwerke ohne zusätzliche Kabel unterbringen, was Kabelsalat eliminiert. Integrierte RAID-Funktionalität erhöht die Datensicherheit, während die PCIe x4-Schnittstelle und das lüfterlose Design die Installation erleichtern und die Geräuschentwicklung minimieren. Und ermöglicht wartungsfreundliche Speichererweiterungen in eng begrenzten Gehäusen.



Dual Slot PCIe Adapterkarte mit rückseitigem SSD Wechsel RAID

Der CP152-1 ist eine Konzeptkarte im Dual-Slot-PCIe-Format, die speziell entwickelt wurde, um kompakte, rückseitig wechselbare Speichermedien auf 2,5-Zoll-SATA-Basis zu evaluieren. Er nimmt zwei 9,5 mm hohe SSDs oder Festplatten auf und kommt ohne herkömmliche Backplanes oder Käfige aus. Mittels PCIe-x4-Schnittstelle werden Datenübertragung und Stromversorgung über eine einzige Verbindung realisiert, wodurch der Montageaufwand spürbar minimiert wird und ein aufgeräumtes Systemgehäuse entsteht. Die Integration von RAID-1- und JBOD-Funktionalität ermöglicht Speicherarchitekturen ohne Controllerkarten.

Herausnehmbares Laufwerkstray ermöglicht werkzeuglosen einfachen Datenträgerwechsel per rückseitigem Gehäusezugang

Die Adapterkarte ist mit einem entnehmbaren Laufwerkstray ausgestattet, das vollständig von der Gehäuserückseite zugänglich ist. Dadurch können Systemintegratoren Speicherlaufwerke schnell ein- und ausbauen, ohne die gesamte Karte aus dem PCIe-Steckplatz zu entfernen. Die solide Konstruktion des Trays gewährleistet stabilen Halt innerhalb des Slots und verhindert zusätzliche Belastung der Steckverbindungen. Dieser Ansatz minimiert Risiken während des Austauschs, verbessert Servicefreundlichkeit und reduziert Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten in anspruchsvollen Rechnerumgebungen. Dies gewährleistet Zuverlässigkeit und Wartungseffizienz.

CP152-1 Speicherlösung mit integriertem RAID 1 und JBOD Funktionen

Der CP152-1 fungiert als eigenständige Speicherlösung mit Hardware-RAID-1-Unterstützung, um Datenredundanz zuverlässig sicherzustellen, und bietet darüber hinaus JBOD-Modus für eine unkomplizierte, flexible Aufteilung der Laufwerke. Durch die integrierten Funktionen reduziert sich der Aufbau externer RAID-Controller, was die Systemarchitektur deutlich schlanker gestaltet. Dies führt zu geringeren Anschaffungs- und Betriebskosten, steigert die Gesamtsystemstabilität und gewährleistet einen grundlegenden Schutz sensibler Daten selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die vereinfachte Wartung und zentrale Steuerung minimieren administrativen Aufwand.

Kabellose PCIe x4-Schnittstelle optimiert Luftzirkulation und verringert deutlich Kabelgewirr

Durch den Wegfall separater SATA-Strom- und Datenkabel ermöglicht die PCIe x4-Schnittstelle des CP152-1 eine optimierte Luftzirkulation im Gehäuse und beseitigt Kabelsalat. Mit einer Bandbreite von bis zu 8 Gbps bietet das System ausreichende Performance für zwei 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke, wodurch Datenengpässe effektiv vermieden werden. Das lüfterlose Design gewährleistet geräuscharmen Dauerbetrieb und maximiert die Zuverlässigkeit, während der Wartungsaufwand in dicht bestückten Systemen abnimmt.

Kompakter PCIe Speicheradapter CP152-1 optimiert Wartung in begrenzten Gehäusen

Mit seinem kompakten Dual-Slot-Design passt der CP152-1 optimal in beengte Serverracks, Embedded-Plattformen und Industrie-PC-Gehäuse mit eingeschränktem Frontzugang. Das rückseitig zugängliche, wechselbare Tray minimiert Aufwand bei Wartungsarbeiten und Laufwerkswechseln. Automatisierungssysteme in Fertigungsanlagen, Halbleiterproduktionslinien und Edge-Server profitieren gleichermaßen von der platzsparenden Bauweise und der Kabelbefreiung. Auch Mediabearbeitungsstationen gewinnen an Zuverlässigkeit und Effizienz dank robuster Konstruktion und integrierten RAID-Funktionen ohne externe Controller. Die lüfterlose Auslegung garantiert einen geräuscharmen Betrieb in dicht bestückten Systemumgebungen.

Feedbacktest mit CP152: Vergleich von rückseitiger und seitlicher Laufwerkswartung

Diese Lösung unterstützt gezielt die Sammlung von Rückmeldungen seitens Systemintegratoren und Lösungsanbietern, indem sie in Kombination mit der CP152-Plattform einen direkten Vergleich zwischen rückseitig und seitlich zugänglichen Laufwerkstray-Designs ermöglicht. Anwender können dadurch Wartungsabläufe, Einbauprozesse und spezifische Einsatzszenarien in unterschiedlichen Systemarchitekturen präzise evaluieren. Die resultierenden Erfahrungsberichte liefern wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung mechanischer Zugänglichkeit, Effizienz von Austauschprozessen und Gesamtbetriebssicherheit im Feldbetrieb. Sie unterstützen erfolgreiche Entscheidungen zur Integration neuer Speicherlösungen unter realen Betriebsbedingungen.

Die Konzeptkarte CP152-1 vereint platzsparendes Dual-Slot-Layout mit einem von der Gehäuserückseite zugänglichen, austauschbaren Laufwerkstray. Zwei SATA-SSDs oder HDDs lassen sich dank integrierter RAID-1- und JBOD-Funktion direkt über die PCIe-x4-Verbindung betreiben, ohne zusätzliche Kabel. Das schlanke, lüfterlose Design erhöht die Zuverlässigkeit und senkt die Betriebskosten. Moderne PC-Enthusiasten und industrielle Anwender profitieren von optimierten Wartungsabläufen, höherer Datensicherheit sowie flexiblem Speicheraufbau ohne herkömmliche Backplanes oder Käfige und verbessert Performance in anspruchsvollen Anwendungen nachhaltig.