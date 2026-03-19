CROMBEEN übernimmt ab 1. März 2026 Airportservice-Vermögenswerte und Arbeitsplätze

Ab dem 1. März 2026 übernimmt CROMBEEN AVIATION SERVICE am Flughafen Düsseldorf im Rahmen einer übertragenden Sanierung die Vermögenswerte der insolventen NH Airport Service GmbH. Das eigenverwaltete Verfahren sichert den Standort und die Arbeitsplätze von etwa 90 Beschäftigten. Für Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber wird eine unterbrechungsfreie Dienstleistungsabwicklung gewährleistet. Beide Parteien werden während des Prozesses juristisch und operativ von Heidemann Küthe Rechtsanwälten sowie White & Case unterstützt und organisatorisch effizient gefördert. konstant.



CROMBEEN übernimmt NH Airport Service Vermögenswerte und Arbeitsplätze erhalten

Am Jahreswechsel wurde die Entscheidung getroffen, die NH Airport Service GmbH im Rahmen einer übertragenden Sanierung zu restrukturieren. Dabei übernimmt CROMBEEN AVIATION SERVICE Düsseldorf sämtliche Vermögenswerte des bisherigen Dienstleisters und setzt den operativen Geschäftsbetrieb ohne Unterbrechung fort. Bestehende Dienstleistungsverträge bleiben unverändert in Kraft, und die Beschäftigungsvereinbarungen für nahezu 90 Mitarbeitende werden vollständig übernommen. So wird der Standort Düsseldorf gesichert und die Servicekontinuität für alle Kunden gewährleistet und Synergien weiter optimiert.

CRO Heidemann und Jenkner implementieren Eigenverwaltungsverfahren in zweieinhalb Monaten

Unter der Leitung des CRO Dr. Georg Heidemann sowie der Generalbevollmächtigten Melina Jenkner wurde innerhalb eines Zeitraums von zweieinhalb Monaten ein Eigenverwaltungsverfahren erfolgreich umgesetzt. Die dabei entwickelte Struktur stellt eine stabile Grundlage für alle beteiligten Parteien dar und gewährleistet umfassende Planungssicherheit. Gleichzeitig werden Risiken auf Standortebene in Düsseldorf deutlich reduziert. Darüber hinaus profitieren Fluggesellschaften sowie Flughafenbetreiber von dieser Vorgehensweise, da sie eine nahtlose Fortführung kritischer Dienstleistungen gewährleistet und die Standortstabilität.

Eigenverwaltung schafft Planungssicherheit, stärkt Betriebsstabilität für Flughafen und Airlines

Mit der stringenten Umsetzung des Eigenverwaltungsverfahrens bietet sich allen Akteuren eine verlässliche Grundlage für ihre Planungen. Dadurch erhöhen sich die Vorhersehbarkeit und Sicherheit in den betrieblichen Abläufen. Gleichzeitig wird die operative Stabilität für den Flughafen wie auch für die Airlines dauerhaft gestärkt, da Kontinuität gewährleistet ist. Der vom Amtsgericht eingesetzte Sachwalter Till Forster von White & Case hebt besonders den strukturierten Ablauf und das ausgewogene Resultat zugunsten der Gläubiger hervor.

CROMBEEN integriert NH Airport Service und erweitert deutlich Ground-Operations-Portfolio

Durch die Integration der NH Airport Service baut CROMBEEN seine Ground-Operations-Leistungen deutlich aus. Neben der bewährten Kabinen- und Außenreinigung werden künftig cateringnahe Services und spezielle Reinigungsleistungen angeboten. Dieses erweiterte Portfolio ermöglicht Airlines und Flughafenbetreibern umfassende Services aus einer Hand, steigert Effizienz und Senkung der Logistikkosten. Einheitliche Qualitätsstandards werden über alle Dienstleistungssegmente hinweg sichergestellt, während verbesserte Skaleneffekte zu wettbewerbsfähigen Preisen beitragen und planbare Leistungsvereinbarungen ermöglichen. Die Zusammenarbeit optimiert Ressourcen, minimiert Ausfallrisiken.

CROMBEEN Aviation setzt auf datenbasierte Abläufe und motivierte Mitarbeitende

Das Unternehmen CROMBEEN Aviation Services verfolgt einen datenbasierten Ansatz, bei dem fundierte Analysen zur Entscheidungsfindung dienen, ergänzt durch gezielte Qualifikationen der Mitarbeiter und eine Ausrichtung auf ihre Leistungsfähigkeit. In Düsseldorf und an weiteren wichtigen Flugknotenpunkten sorgen etwa 1200 Beschäftigte in Schichten und Nachtdiensten für reibungslose Abläufe. Thorben Vogel steuert operativ die Skalierung der Prozesse, während Paulus Korste als Geschäftsführer die strategische Ausrichtung übernimmt, um nachhaltiges Wachstum und moderne Personalführung voranzutreiben.

NH Airport Service endet Insolvenzverfahren Dezember 2025 mit Dienstleistungsverlust

Die NH Airport Service GmbH agierte bis zum Insolvenzantrag im Dezember 2025 als etabliertes mittelständisches Unternehmen, das umfassende Kabinen- und Gebäudereinigungsdienstleistungen sowie spezialisierte Turnaround-Services für Flugzeuge am Flughafen Düsseldorf anbot. Mit hoher Fachkompetenz, professionellem Equipment und standardisierten Abläufen trug das Unternehmen maßgeblich zur Pünktlichkeit der Abflüge und zur gepflegten Markenpräsentation der Airlines bei. Sicherheitsvorschriften und Hygienestandards wurden konsequent eingehalten, um operative Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Der Qualitätsanspruch stärkte den Ruf.

Heidemann Küthe und White & Case sichern umfassende Restrukturierungsbegleitung

Die Anwaltskanzlei Heidemann Küthe und das Team von White & Case Restrukturierung und Insolvenz standen dem Projekt sowohl in juristischer als auch in operativer Hinsicht zur Seite. Mit ihrer umfangreichen Expertise sorgten Heidemann und Jenkner für über zwanzig Jahre gesammelte Erfahrung als CRO. Parallel dazu gewährleistete White & Case vorausschauende Rechtsberatung und fundierte Begleitung bei anspruchsvollen Restrukturierungsprozessen unter Insolvenzschutz, um nachhaltige Lösungen zu realisieren. und sicherte die Interessen aller Gläubiger

Übertragende Sanierung sichert Arbeitsplätze und Standort am Flughafen Düsseldorf

Durch die übertragende Sanierung der insolventen NH Airport Service im Rahmen einer strukturierten Eigenverwaltung übernimmt CROMBEEN AVIATION SERVICE Düsseldorf ab März 2026 sämtliche Vermögenswerte und Betriebsaktivitäten. Dieser Schritt sichert rund 90 Arbeitsplätze, gewährleistet den Fortbestand des Standortes und stärkt die gesamte Ground-Operations-Kette am Flughafen. Airlines und Betreiber profitieren von nahtloser Fortführung der Dienstleistungen, höherer Planungssicherheit sowie einem umfassenden Serviceportfolio und effektiven Restrukturierungsprozessen. Dies stärkt das Vertrauen lokaler Investoren nachhaltig.