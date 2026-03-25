DataLocker DL4 und Sentry K350 erhalten FIPS 140-3 Level3

DataLocker hat als weltweit erster Hersteller die externen Festplatte DL4 und das microSSD-Laufwerk Sentry K350 nach FIPS 140-3 Level 3 zertifiziert und gleichzeitig die TAA-Compliance für mobiles Speichermedium und USB-Drives erreicht. Die NIST-Validierungen belegen die hohe Sicherheitsstärke der hardwareverschlüsselten Geräte. Zugleich legt der Anbieter großen Wert auf intuitive Handhabung und bietet flexible Passwortoptionen, um Anwendern aus regulierten Branchen einen hohen Schutz bei einfacher Bedienung zu garantieren. Und skalierbare Managementfunktionen weitreichend bereitgestellt.



Einziger Anbieter mit FIPS 140-3 Level 3 und TAA-Konformität

DataLocker führt mit der DL4-Festplatte und dem Sentry K350 microSSD-Laufwerk als einziger Hersteller weltweit beide Produkttypen auf FIPS 140-3 Level 3 zertifiziert. Damit bieten mobile Festplatten und USB-Laufwerke höchsten Standard für kryptografische Module. Durch eine durchgängige, streng kontrollierte Lieferkette entsprechen beide Geräte vollständig den Vorgaben des Trade Agreements Act (TAA). Diese Einhaltung macht sie besonders geeignet für Organisationen in stark regulierten Branchen und sensiblen Regionen und erfüllt damit branchenspezifische Compliance-Anforderungen.

FIPS 140-3 Level 3 Zertifikat DL4 und Sentry K350

Die DL4-Festplatte und das Sentry K350 USB-Laufwerk haben erfolgreich die FIPS 140-3 Level 3 Zertifizierung erhalten, nachdem sie das umfassende Prüfungsverfahren des Cryptographic Module Validation Programms des National Institute of Standards and Technology (NIST) durchlaufen hatten. Die offizielle Bestätigung dieser Sicherheitsstufe erfolgte durch die Ausstellung zweier Zulassungsdokumente mit den eindeutigen Kennnummern: 5091, die das microSSD-Laufwerk abbildet, sowie 5092, die sich auf die externe Festplatte bezieht und detaillierte Prüfinformationen umfassend bereitstellt.

Klare Bedienkonzepte und Zertifizierung reduzieren Komplexität und Fehlergefahr erheblich

DataLocker betont, dass übermäßige Komplexität IT-Sicherheit gefährdet. Benutzer müssen nicht rätseln, was ein blinkendes Lichtsignal bedeutet, denn unklare Anzeigen führen schnell zu Bedienfehlern und potenziellen Sicherheitslücken. Konstantin Fröse, EMEA Account Executive, unterstreicht, dass verständliche Anzeigen und eindeutige Abläufe entscheidend sind, um Fehlkonfigurationen zu vermeiden. Mit der neuen Zertifizierungsstufe und benutzerfreundlichen Bedienkonzepten reduziert das Unternehmen Risiken und stärkt den reibungslosen Betrieb von Verschlüsselungsgeräten. Gewährleisten klare Anleitungen und konsistente Rückmeldungen höchste Betriebssicherheit.

SmartScreen-Unterstützung: Visuelle PIN- und Passwortbestätigung direkt auf smartem Display

Durch die SmartScreen-Technologie erhalten Anwender bei der Eingabe von PIN oder Passwort direkt visuelle Rückmeldungen auf dem integrierten Display. Im Gegensatz zu herkömmlichen, „blinden“ PIN-Pads lassen sich dadurch Eingabefehler minimieren und Codes unkompliziert überprüfen. Beide Geräte unterstützen komplexe Zugangscodes aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen und bieten zudem geführte Abläufe für die Erstkonfiguration, das Entsperren sowie die sichere Zurücksetzung des Zugangs, um Bedienfehler effektiv.

DL4 und Sentry K350 Nutzer bekommen FIPS-Zertifizierung per Firmware-Update

Bestandskunden der DL4- und Sentry K350-Serien profitieren von einer nachrüstbaren FIPS 140-3 Level 3 Zertifizierung per Firmware-Update, wodurch zusätzlicher Hardwarekauf entfällt. Durch diese Upgrade-Fähigkeit bleibt das vorhandene Gerät zukunftssicher, Sicherheitsanforderungen lassen sich unkompliziert umsetzen und Compliance-Vorgaben erfüllen. Im Gegensatz dazu erfordern viele Wettbewerberlösungen eine Neuanschaffung, da deren Zertifikate fest in der zum Kaufzeitpunkt installierten Firmware verankert sind und ein nachträgliches Update nicht unterstützen, und erhöhen so langfristig Investitionsschutz und Effizienz im Betrieb.

DL4 externe Festplatte bietet FIPS 140-3 Level 3 Sicherheit

Zufällige Anordnung der Touchscreen-Tastatur garantiert klare Bildschirmhinweise für Benutzer

Touchscreen-Tastatur mit zufälliger Tastenanordnung und eindeutigen Displayhinweisen

SilentKill-Modus ermöglicht sofortige Datenvernichtung und manipulationsresistente Sicherheit

Optionale SafeConsole-Integration ermöglicht sichere zentrale Richtlinienverwaltung, Remote-Kill und Prüfprotokollierung

Wahlweise HDD- oder SSD-Format mit Kapazitäten von 500 Gigabyte bis 15,3 Terabyte

Einziges TAA-konformes FIPS 140-3 Level 3 USB-Laufwerk mit Anzeige

Der Sentry K350 vereint als einziges USB-Laufwerk TAA-Konformität mit FIPS 140-3 Level 3-Zertifizierung inklusive Statusanzeige. Das IP68- und MIL-STD-810G-zertifizierte Gehäuse schützt vor Staub, Wasser, Stürzen und Erschütterungen. Smartscreen-Technologie liefert visuelle Passwortbestätigungen. Dank dediziertem Boot-Modus lassen sich Firmware aktualisieren, Daten protokollieren, Ransomware-Wiederherstellung durchführen und IT-Forensik betreiben. DeviceDeployer ermöglicht die sichere, schnelle Einrichtung. Eine automatische Sperre verhindert Zugriffe bei Inaktivität. Optional lassen sich Passwortrichtlinien zentral verwalten und Remote-Kill-Funktionen aktivieren. Hohe Benutzerfreundlichkeit garantiert.

Smartscreen bietet visuelle Rückmeldung bei jeder Aktion

Robustes Gehäuse mit IP68- und MIL-STD-810G-Schutz gegen mechanische und Umwelteinflüsse

Stellt innerhalb weniger Sekunden sichere Konfiguration über DeviceDeployer sicher

Dedizierter Boot-Modus ermöglicht Firmwareaktualisierungen, umfassendes Logging, Ransomware-Wiederherstellung, forensische Analyse

DL4 und Sentry K350 bieten FIPS140-3 Sicherheit ohne Kompromisse

DataLockers DL4 und Sentry K350 vereinen als einzige mobilen Festplatten und USB-Drives weltweit eine FIPS 140-3 Level 3 Zertifizierung und TAA-Compliance. Diese außergewöhnliche Kombination garantiert höchste Sicherheit gemäß internationalen Standards und Vorschriften. Intuitive Bedienoberflächen minimieren Bedienfehler, während Firmware-Updates eine einfache Nachrüstung ermöglichen. Robuste Gehäuse bieten physischen Schutz unter anspruchsvollen Bedingungen. In regulierten Branchen sorgt diese Lösung für Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sensibler Daten jederzeit und überall. Effizientes Schlüsselmanagement. Maximale Zuverlässigkeit.