Innovativ und flexibel: Die Memor 30/35 Mobilcomputer von Datalogic

Die neuen Mobilcomputer der Memor 30 und Memor 35 Serie von Datalogic sind speziell für Laptop-Enthusiasten im Handel, Transport- und Logistikbereich sowie in der Produktion konzipiert. Sie bieten eine hohe Anpassungsfähigkeit an individuelle Anforderungen und ermöglichen eine universelle Anschlussmöglichkeit sowie ein Höchstmaß an Sicherheit. Durch ihre innovative Technologie und Flexibilität steigern sie die Produktivität und senken gleichzeitig die Betriebskosten erheblich.



Memor 30/35 Mobilcomputer: Beschleunigung und Flexibilität für Arbeitsabläufe

Die Memor 30/35 Mobilcomputer von Datalogic sind speziell entwickelt worden, um Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und eine herausragende Scanleistung in jeder Umgebung zu gewährleisten. Mit ihrem erweiterten Scanbereich von wenigen Zentimetern bis zu 10 Metern bieten sie eine außergewöhnliche operative Flexibilität und beschleunigen die Arbeitsprozesse deutlich. Dank des Green Spots, der dem Benutzer direkt auf dem Code die erfolgreiche Lesung signalisiert, wird die Effizienz der Prozesse erheblich gesteigert.

Schnelles und einfaches kontaktloses Bezahlen mit 360°-Multiside-NFC-Lesegerät

Die Memor 30/35 Mobilcomputer von Datalogic bieten eine innovative Lösung für das kontaktlose Bezahlen. Mit dem patentierten 360°-Multiside-NFC-Lesegerät können Nutzer ihre Karte oben, unten oder seitlich auflegen, ohne sich Gedanken über die genaue Position machen zu müssen. Dies beschleunigt den Checkout-Prozess erheblich und vereinfacht den Zahlungsvorgang.

Helligkeit anpassbar: Großes Display der Memor 30/35 mobilcomputer

Die Memor 30/35 Mobilcomputer von Datalogic überzeugen mit einem großformatigen 6-Zoll-Display, das eine hervorragende Helligkeit bietet. Die Anpassung der Helligkeit an die jeweiligen Lichtverhältnisse im Lager oder bei Sonnenschein ermöglicht eine optimale Sichtbarkeit der Inhalte. Trotz der verbesserten Bildqualität bleiben die Geräte handlich, robust und einfach zu bedienen. Ein weiteres Highlight ist die integrierte induktive Ladefunktion, durch die schnelle und unkomplizierte Ladeprozesse möglich sind und gleichzeitig Wartungs- und Austauschkosten gesenkt werden.

Leistungsstarke Memor 30/35 Mobilcomputer mit branchenführender Konnektivität

Die Mobilcomputer Memor 30/35 von Datalogic sind mit modernster Verarbeitungs- und Rechenleistung ausgestattet und bieten eine herausragende Konnektivität. Sie unterstützen sowohl Wi-Fi 6E als auch 5G der zweiten Generation, was die drahtlosen Geschwindigkeiten auf ein neues Niveau hebt. Dadurch verbessern sie nicht nur die Zuverlässigkeit der Verbindung, sondern steigern auch die Leistungsfähigkeit der Anwendungen. Durch regelmäßige monatliche Updates und Patches sorgt Datalogic dafür, dass die Investition der Kunden über Jahre hinweg geschützt ist. Darüber hinaus bieten die Memor 30/35 Mobilcomputer das höchste Sicherheitsniveau in der Branche, da sie Android Enterprise unterstützen.

Neue PDA-Reihe von Datalogic: Memor 30/35 im Fokus

Die Memor 30/35 sind Teil der neuen PDA-Reihe von Datalogic und erweitern das Produktportfolio des Unternehmens im Bereich der Handheld-Scanner, mobilen Computer und Fahrzeugterminals. Durch ihre innovativen Funktionen wie der Deepsight(TM) Dekodierungstechnologie, den Halogen(TM)-Scan-Modulen und dem großen Akku bieten sie eine zukunftssichere Investition mit niedrigen Gesamtbetriebskosten. Mit ihrer 360-Grad-Abdeckung für Tap-on-Pay-Unterstützung und anderen Funktionen erleichtern sie die täglichen Arbeitsabläufe und steigern die Produktivität.

Innovative Mobilcomputer: Die Memor 30/35 von Datalogic optimieren Arbeitsabläufe

Die Memor 30/35 Mobilcomputer von Datalogic bieten Laptop-Enthusiasten eine innovative Lösung, die durch ihre starke Scanleistung, das kontaktlose Bezahlen, die verbesserte Bildqualität und die induktive Ladefunktion die Arbeitsabläufe effizienter gestaltet und die Produktivität steigert. Mit ihrer breiten Palette an Anschlussmöglichkeiten und ihrer Zukunftssicherheit ermöglichen sie eine langfristige Investition mit niedrigen Gesamtbetriebskosten.