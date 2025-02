Durwen Maschinenbau präsentiert innovative Logistiklösungen auf der LogiMAT 2025

Die Durwen Maschinenbau GmbH präsentiert sich auf der LogiMAT 2025 mit einem Stand von beeindruckenden 130 Quadratmetern. Neben der Vorstellung innovativer Anbaugeräte für Gabelstapler können Besucher auch die exklusive Lounge nutzen, um in entspannter Atmosphäre Gespräche zu führen. Der Stand bietet eine ideale Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Logistikbranche zu informieren und von den Experten der Durwen Maschinenbau GmbH beraten zu lassen.



Durwen: Internationale Präsenz und maßgeschneiderte Lösungen für den Markt

Durwen ist ein Unternehmen, das großen Wert auf seine internationale Präsenz legt. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus der ganzen Welt ist das Unternehmen in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den spezifischen Bedürfnissen des deutschsprachigen und weltweiten Marktes gerecht werden. Besonders im Fokus steht dabei der D-A-CH-Raum. Durwen verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise in der Logistikbranche und ist daher in der Lage, seinen Kunden innovative und effiziente Lösungen anzubieten.

Durwen präsentiert innovative Doppelpalettengabel mit Kameratechnologie auf der LogiMAT 2025

Die Doppelpalettengabel Getränke-PremiumCam von Durwen ist eines der Highlights, das auf der LogiMAT 2025 präsentiert wird. Diese innovative Gabel basiert auf einem Standardgerät und verfügt über eine patentierte Zusatzausstattung mit 3 Kameras in den Zinken. Dadurch wird ein sicheres und schnelles Einfahren in die Ladungsträger ermöglicht. Die geschützten Kameras ermöglichen zudem die Aufnahme von Paletten im komplett zusammengefahrenen Zustand der Gabelzinken. Eine weitere Kamera in der Gabelzinkenspitze bildet den Verladeprozess nach vorne sicher ab.

Durwen präsentiert auf der LogiMAT 2025 optimierte Klammergeräte

Durwen hat seine profilgeführten Klammergeräte-Serien überarbeitet und präsentiert auf der LogiMAT 2025 neue Versionen. Diese wurden optimiert, um ein geringeres Vorbaumaß und Gewicht zu erreichen. Die Durwen Klammergeräte können über die Grundkörperbreite hinausfahren und sind sowohl zum Klammern von Lasten als auch zum Aufnehmen von Gütern auf den Gabeln geeignet. Je nach Einsatzszenario sind drehbare und nicht drehbare Klammern verfügbar.

Durwen Maschinenbau GmbH – Ihr führender Anbieter von Gabelstapler-Anbaugeräten

Durwen Maschinenbau GmbH ist ein renommierter Hersteller von Gabelstapler-Anbaugeräten. Seit seiner Gründung im Jahr 1947 hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter in der Branche entwickelt. Durwen zeichnet sich durch ein weltweites Händler- und Servicenetzwerk aus, das eine umfassende Betreuung der Kunden gewährleistet. Auf der Messe LogiMAT 2025 stehen die Geschäftsführung, das Vertriebsteam und Ansprechpartner aus dem Servicebereich den Besuchern zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unterstützung anzubieten.

Durwen auf der LogiMAT 2025: Innovative Lösungen für die Logistikbranche

Durwen Maschinenbau GmbH präsentiert auf der LogiMAT 2025 innovative Lösungen für die Logistikbranche. Besucher haben die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und von der Expertise des Unternehmens zu profitieren. Das Team von Durwen steht bereit, um bei der Planung des Messebesuchs zu unterstützen und Fragen zu beantworten. Ein Besuch am Stand von Durwen ist für alle Logistikbegeisterten ein absolutes Muss.

Durwen Maschinenbau auf der LogiMAT 2025: Innovative Logistiklösungen

Durwen Maschinenbau GmbH präsentiert auf der LogiMAT 2025 innovative Logistiklösungen, die speziell auf die Bedürfnisse des deutschsprachigen und internationalen Marktes zugeschnitten sind. Durch Produkte wie die Doppelpalettengabel Getränke-PremiumCam und neue Ausführungen von Klammergeräten bietet Durwen maßgeschneiderte Lösungen für die Logistikbranche. Besucher der Messe haben die Möglichkeit, von der Expertise des Unternehmens und seinem umfangreichen Händler- und Servicenetzwerk zu profitieren.