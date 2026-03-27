E.ON erreicht zwei Millionen erneuerbare Energienetze innerhalb zweieinhalb Jahren

Die jüngste Anbindung der zwei millionsten Erneuerbare-Energien-Anlage im Netzgebiet bei Ahlum demonstriert die gesteigerte Leistungsfähigkeit des Verteilnetzbetreibers. Während die erste Million Anlagen noch über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren realisiert wurde, gelang die Verdopplung in weniger als zweieinhalb Jahren. Erfolg basiert auf gezielten Investitionen in Höhe von fast zehn Milliarden Euro, umfassender Digitalisierung durch das Self-Service-Portal SNAPpro sowie dem Engagement von rund 30.000 Fachkräften. Diese beschleunigen dauerhaft Ausbau Erneuerbarer-Energien-Infrastrukturen.



E.ON schließt zwei millionste erneuerbare Anlage in Ahlum an

In Ahlum, einer ländlichen Region zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel, wurde jüngst die zwei millionste Erneuerbare-Energien-Anlage an das Verteilnetz von E.ON angeschlossen. Konkret handelt es sich um eine Windturbine des Projektentwicklers SAB Windteam, die im Netzgebiet der regionalen E.ON-Tochter Avacon integriert wurde. Dieser Meilenstein verdeutlicht nicht nur E.ONs Schlüsselrolle als Treiber der Energiewende, sondern auch die beschleunigte Modernisierung und Umgestaltung des deutschen Stromsystems. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für Effizienz.

Alle zwei Minuten erfolgt ein erneuerbarer Anschluss im E.ON-Netz

Alle zwei Minuten wird im E.ON-Verteilnetz rechnerisch eine neue erneuerbare Erzeugungsanlage an das Stromnetz angeschlossen. Während zur Erreichung der ersten Million Installationen mehr als fünfzehn Jahre erforderlich waren, gelang die Verknüpfung der zweiten Million innerhalb von nur zweieinhalb Jahren. Diese dramatische Beschleunigung dokumentiert eine signifikant gesteigerte Effizienz der Anschlussprozesse und verdeutlicht Fortschritte in der Digitalisierung, optimierten Arbeitsabläufen sowie dem gezielten Ausbau der technischen Kapazitäten und wesentliche Ressourceneffizienz in allen Bereichen.

70 Prozent Windkraft, 50 Prozent Photovoltaik speisen bereits E.ON-Netze

Im aktuellen Netzgebiet von E.ON speisen rund siebzig Prozent der landbasierten Windkraftanlagen und nahezu fünfzig Prozent aller Photovoltaikmodule ihre elektrische Erzeugung ein. Insgesamt beläuft sich die installierte Gesamtleistung erneuerbarer Quellen auf etwa einhundertzehn Gigawatt. Dieser Wert übertrifft deutlich die bundesweite Spitzenlast im Stromnetz, welche bei ungefähr achtzig Gigawatt liegt und verdeutlicht das wachsende Gewicht von Ökostrom im deutschen Versorgungsnetz. Es demonstriert anschaulich den Fortschritt bei der Integration erneuerbarer Energien. effizient

E.ON investiert fast zehn Milliarden Euro in deutschen Netzausbau

Innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren hat E.ON nahezu zehn Milliarden Euro in das deutsche Verteilnetz investiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau neuer Netzanschlüsse sowie der Modernisierung bestehender Infrastruktur liegt. Zusätzlich wurden in den vergangenen fünf Jahren etwa 6.000 qualifizierte Fachkräfte eingestellt, um den betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Maßnahmen erhöhen sowohl die Sicherheit des Netzbetriebs als auch die langfristige Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland weiterhin.

SNAPpro ermöglicht sekundenschnelle, unverbindliche Netzanschlussplanung für Windkraft- und Photovoltaikanlagen

Das europaweit etablierte Online-Tool SNAPpro liefert innerhalb von Sekunden eine erste unverbindliche Auskunft über Netzanschlussmöglichkeiten für Windenergie- und Photovoltaikanlagen bis zu einer Einspeiseleistung von 100 Megawatt. Interessierte Betreiber können über das Portal ihren präferierten Anschlusspunkt auswählen und erhalten umgehend eine Einschätzung der Machbarkeit. Durch diese Echtzeit-Bewertung lassen sich Planungsprozesse deutlich beschleunigen, Investitionsentscheidungen absichern und die Effizienz beim effizienten Ausbau erneuerbarer Erzeugungsanlagen nachhaltig steigern. Dies trägt zur Beschleunigung der Energiewende bei.

E.ON fordert neue Regeln für nachhaltiges Anschlusstempo und Energiewende

Um das derzeitige Tempo bei Netzanschlüssen dauerhaft zu sichern und gleichzeitig die Kosten der Energiewende im Rahmen zu halten, verlangt E.ON eine Aktualisierung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Notwendig sind gezielte regionale Anreize für einen beschleunigten Aus- und Neubau an leistungsstarken Standorten, eindeutig definierte Priorisierungskriterien im Anschlussprozess sowie schlankere und schnellere Genehmigungsverfahren für sowohl den Netzausbau als auch die parallele Errichtung erneuerbarer Erzeugungsanlagen. Dabei müssen klare Fristen, digitale Prozesse und Förderstrukturen implementiert.

E.ON beschleunigt erneuerbare Netzanschlüsse und digitalisiert Prozesse für Effizienz

Durch die konsequente Beschleunigung der Netzanschlüsse erhöht E.ON die Effizienz beim Anschluss erneuerbarer Energieanlagen deutlich. Die hohe Einspeisungskapazität ermöglicht die Aufnahme umfangreicher Wind- und Photovoltaikleistung, während das digitale Self-Service-Portal SNAPpro eine sekundenschnelle, automatisierte Prüfung von Anschlussmöglichkeiten gewährleistet. Massive Investitionen in Infrastruktur und neues Fachpersonal verbessern Stabilität und Verfügbarkeit des Stromnetzes. Um den Ausbau weiter voranzutreiben und regulatorische Hemmnisse abzubauen, sind zeitgemäße Rahmenbedingungen und beschleunigte Genehmigungsverfahren erforderlich für zukünftige Entwicklungen unabdingbar.