ECOS präsentiert auf Hannover Messe 2026 automatisierte PKI Zertifikatslösung

Auf der Hannover Messe 2026 stellt ECOS Technology am Stand der OPC Foundation (Halle 27, F60) die ECOS TrustManagementAppliance (TMA) vor. Diese integrierte Plattform vereint PKI- und Key-Management-Funktionalitäten und automatisiert Erstellung, Verteilung sowie Verwaltung digitaler Zertifikate und Schlüssel. Sie unterstützt klassische OT-Umgebungen ebenso wie hochskalierbare IoT-Netzwerke. Durch digitale Maschinenidentitäten bildet sie ein sicheres Fundament, um Industrial-AI-Anwendungen vertrauenswürdig abzusichern und nahtlos in bestehende Infrastrukturen zu integrieren und optimiert Prozesse effizient maßgeblich.



ECOS präsentiert auf Hannover Messe 2026 hochintegrierte PKI-Lösung TMA

Auf der Hannover Messe 2026 präsentiert ECOS Technology am Stand der OPC Foundation (Halle 27, F60) die ECOS TrustManagementAppliance. Diese integrierte PKI- und Key-Management-Lösung automatisiert den kompletten Lebenszyklus digitaler Zertifikate und Schlüssel inklusive Erstellung, Verteilung und Verwaltung. Sie nutzt etablierte Standardprotokolle zur Absicherung von Geräten, Smart Devices und Prozessen in OT- und IoT-Umgebungen. Damit erleichtert sie Unternehmen die Umsetzung konsistenter Sicherheitsrichtlinien und stellt zuverlässige Maschinenidentitäten für vernetzte Infrastrukturen effizient bereit.

TMA integriert OPC UA, GDS und weitere Protokolle nahtlos

Die ECOS Trust Management Appliance (TMA) integriert OPC Unified Architecture (OPC UA) und GlobalDiscoveryServer (GDS) sowie zusätzliche Schnittstellen und Protokolle. Dadurch lassen sich bestehende IT- und OT-Infrastrukturen ohne aufwändige Anpassungen anbinden. Standardisierte Kommunikationsprotokolle ermöglichen eine konsistente Authentifizierung und Verschlüsselung aller Datenströme. Zentralisierte Verwaltungstools gewähren Transparenz über Zertifikatshierarchien, Lebenszyklen und Sicherheitsrichtlinien. Unternehmen profitieren von effizienter Skalierbarkeit, reduziertem Administrationsaufwand und einer erhöhten Kommunikationssicherheit vernetzter Systeme im Produktionsumfeld. Aufwand vereinfachen und Compliance verbessern.

Automatisiertes OPC-UA Lifecycle-Management durch ECOS TMA und Unified Automation

Die nahtlose Integration der ECOS TrustManagementAppliance mit dem OPC UA Global Discovery Server (GDS) von Unified Automation ermöglicht ein vollständig automatisiertes Lifecycle-Management für OPC-UA-Clients. Hierbei übernimmt der GDS die zentrale Rolle bei der Entdeckung neuer Teilnehmer, ihrer Registrierung sowie der Verwaltung von Zertifikatsanfragen. Parallel dazu fungiert die TMA als robuste PKI- und Trust-Management-Plattform im Hintergrund. Sicherheitsrichtlinien lassen sich an zentraler Stelle definieren, überwachen und effizient durchsetzen.

TMA Edge Gateway ermöglicht lokales Zertifikatmanagement in netzunabhängigen Produktionsumgebungen

Die optionale Erweiterung TMA Edge Gateway wurde speziell für verteilte Produktionsumgebungen entwickelt, in denen die Netzwerkverfügbarkeit eingeschränkt ist. Diese schlanke Softwarelösung installiert digitale Zertifikate direkt auf Edge-Geräten und übernimmt deren lokale Verwaltung unabhängig von der Cloud-Verbindung. Selbst bei temporärer Offline-Phase ermöglicht die lokale Instanz die Zwischenspeicherung und Verteilung von Schlüsseln. Zentral definierte Sicherheitsrichtlinien und Trust-Vorgaben der übergeordneten TMA bleiben dabei jederzeit konsistent erhalten und sorgen für durchgängige Absicherung.

TMA Edge Gateway benötigt keine zusätzliche IT-Administration oder Know-how

Das TMA Edge Gateway kann lokal ohne zusätzliche Administration betrieben werden und erfordert kein spezielles IT-Know-how vor Ort. Es bietet eine integrierte Offline-Fähigkeit, hohe Verfügbarkeit und automatisiertes Zertifikatsmanagement in industriellen Produktionsumgebungen. Unterstützt werden neben OPC UA und Global Discovery Server gängige Protokolle wie MQTT, HTTPS/TLS, SCEP, EST, ACME, CMP und eine REST-API. Die Lösung lässt sich als Appliance, virtuelle Maschine oder App auf Führer Edge-Gateways bereitstellen und funktioniert ohne Konfiguration.

Digitale Maschinenidentitäten sichern Industrial AI und KI-Agenten zuverlässig ab

Digitale Maschinenidentitäten beziehungsweise Non-Human-Identities bilden das essentielle Sicherheitsfundament für Industrial AI und KI-Agenten. Durch die Ausstellung konsistenter, policy-konformer Zertifikate sorgt die ECOS TrustManagementAppliance (TMA) für absolute Transparenz und Nachvollziehbarkeit in automatisierten Prozessen. Unternehmen profitieren von verlässlichen Identitäten und können KI-gestützte Anwendungen sicher in heterogenen OT- und IoT-Umgebungen betreiben, ohne Kompromisse bei Datenschutz oder Integrität einzugehen. Die Lösung minimiert Risiken durch zentrale Richtlinienbindung und automatisierte Abläufe.

Die Kombination aus ECOS TrustManagementAppliance und TMA Edge Gateway stellt eine hochleistungsfähige, modular skalierbare Plattform für PKI und Schlüsselverwaltung bereit. Sie integriert sich ohne Anpassungsaufwand in OPC-UA-Netzwerke und unterschiedlichste IoT-Architekturen. Automatisierte Prozesse übernehmen die Erstellung, Verteilung und Lifecyle-Verwaltung digitaler Zertifikate und generieren vertrauenswürdige Maschinenidentitäten. Dadurch lassen sich Industrial-AI-Anwendungen sicher betreiben und der gesamte Zertifikatslebenszyklus von der Cloud über zentrale Dienste bis hin zu Edge Devices nahtlos orchestrieren. resiliente automatisiert End-to-End.