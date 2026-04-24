Mai 2026 Übergang endet: Echtzeit-Screening und Compliance-Sicherheit garantieren Unternehmen

Im Mai 2026 laufen die Übergangsfristen der EU-Sanktionsrichtlinie 2024/1226, des Cyber Resilience Act (EU 2024/2847) und der AML-Verordnung (EU-AMLR) aus. Unternehmen steigern ihre Rechtssicherheit durch automatisiertes Echtzeit-Screening gegen die Financial Sanctions Database und minimieren Haftungsrisiken für Geschäftsführung sowie Compliance-Verantwortliche. Frühzeitige CRA-Zertifizierungen sichern CE-Kennzeichnungen und Marktzugang, während harmonisierte KYC-Abläufe und einheitliche AML-Standards Geldwäscheprävention erleichtern. Integrierte Frühwarnsysteme und Belastungsnachweise gewährleisten operative Widerstandskraft und effektiven Schutz vor Bußgeldern. Compliance-Abteilungen priorisieren dadurch Ressourcen zielgerichtet.



EU-Sanktionsrichtlinie 2024/1226 verlangt sofort zuverlässiges, automatisiertes Echtzeit-Screening gegen FSDA

Die Implementierung der EU-Sanktionsrichtlinie 2024/1226 erhöht die strafrechtliche Relevanz von Fahrlässigkeit gemäß § 18 AWG n.F. Unternehmen profitieren von einem verbindlichen Echtzeit-Screening gegen die Financial Sanctions Database (FSDA), das umfassende Rechtssicherheit schafft. Durch automatisierte Aktualisierungen innerhalb weniger Stunden werden persönliche Haftungsrisiken für Geschäftsleitung und Compliance-Verantwortliche erheblich verringert. Gleichzeitig minimiert die zeitnahe Datenpflege drohende Geldbußen in Höhe von bis zu 40 Mio. ? oder alternativen umsatzbasierten Sanktionen. Die Einführung neuer Compliance-Prozesse optimiert Abläufe zusätzlich.

Cyber Resilience Act etabliert TÜV und DEKRA als Konformitätsstellen

Ab Mai 2026 werden im Rahmen der Verordnung EU 2024/2847 akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen wie TÜV und DEKRA beauftragt, vernetzte elektronische Produkte auf Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zu prüfen. Eine rechtzeitige Reservierung von Prüfkapazitäten bei Notified Bodies gewährleistet ab 2027 die erforderliche CE-Kennzeichnung ohne Lieferunterbrechungen. Hersteller können somit Zertifizierungsprozesse planbar gestalten, Software Bill of Materials effizient verwalten und sich einen gesicherten Marktzugang durch frühzeitige Prüfplanung und regulatorische Fristen dauerhaft selbstverständlich zuverlässig einhalten.

Einheitliche EU-AML-Verordnung beseitigt nationales GwG-Sonderrecht und vereinfacht den Compliance-Alltag

Die AML-Verordnung (EU-2024/1620) in Verbindung mit den neuen Regulatory Technical Standards (RTS) der Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA hebt das bisherige nationale Geldwäschegesetz-Sonderrecht vollständig auf. Einheitlich gestaltete Know-your-Customer-Prozesse und Risikobewertungen verringern die regulatorische Komplexität sowie den operativen Aufwand in Compliance-Abteilungen erheblich. Unternehmen profitieren fortan von klaren und effizienten technischen Vorgaben, nahtlos optimierter grenzüberschreitender Überwachung und reduzierten Prüfungsrisiken, während sie sich auf die direkte Aufsicht durch die EU ab dem Jahr 2028 vorbereiten können.

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie etabliert ab Juni 2026 eine klare Beweislastumkehr zugunsten der Beschäftigten, indem Arbeitgeber verpflichtet werden, lückenlose Gehalts- und Stellenanalysen vorzulegen. Dies erhöht die Transparenz interner Vergütungsstrukturen und verringert systematische Ungleichbehandlung. HR-Abteilungen erhalten verbindliche Vorgaben zur Dokumentation und zum Reporting. Unternehmen minimieren Diskriminierungsrisiken, vermeiden Schadensersatzforderungen und schützen sich vor Ausschlüssen bei öffentlichen Ausschreibungen durch rechtliche Absicherung und Vertrauen bei Mitarbeiter gleichzeitig stärken sie ihr Employer Branding und fördern internes Vertrauen.

Ab Juni 2026 greift die EU-Entgelttransparenzrichtlinie die Umkehr der Beweislast, sodass Arbeitgeber verpflichtet werden, alle Vergütungsstrukturen vollständig zu dokumentieren. Durch regelmäßige Analyse von Gehaltsdaten und Stellenbewertungen entsteht eine nachvollziehbare Transparenz, die Unternehmen vor unbegrenzten Schadensersatzansprüchen und der Sperrung in öffentlichen Ausschreibungen schützt. Personalabteilungen und Compliance-Verantwortliche erhalten dadurch verbesserte Planungsfähigkeit sowie stärkere Verteidigungsstrategien gegen Diskriminierungsklagen oder Sanktionen im Zusammenhang mit Entgeltunterschieden. Diese Vorgaben erfordern eine systematische Einführung geeigneter Analysesysteme und Instrumente.

CRA verlangt technische Dokumentationen, Vulnerability Reports an deutsches BSI

Unternehmen müssen gemäß CRA detaillierte technische Dokumentationen und regelmäßige Vulnerability-Reports an das BSI übermitteln. Durch die Implementierung einer Software Bill of Materials (SBOM) lassen sich Lieferketten transparent nachverfolgen und Schwachstellen in Komponenten schneller identifizieren. Diese Maßnahmen verbessern das Patch-Management nachhaltig. Damit steigern Organisationen ihre Cyber-Resilienz, erfüllen gesetzliche Meldeverpflichtungen fristgerecht und stärken das Vertrauen von Geschäftspartnern sowie Kunden in die Integrität und Sicherheit ihrer Produkte. Zuverlässige Prozesse unterstützen einen nachhaltigen Compliance-Erfolg.

Unternehmen, die frühzeitig EU-Sanktionsrichtlinie 2024/1226, Cyber Resilience Act und AMLR mit AMLA-Standards umsetzen, profitieren von umfassender Rechtssicherheit und minimierten Haftungsrisiken. Parallel dazu optimiert die konsequente Implementierung harmonisierter KYC-Prozesse und Echtzeit-Screenings Compliance-Abläufe und reduziert Geldwäscherisiken. Durch planbare CRA-Zertifizierungen und standardisierte Prüfverfahren sichern Hersteller Marktzugang und verhindern Verkaufsstopps. Diese integrierte Vorgehensweise steigert operative Resilienz, beugt Bußgeldern sowie Diskriminierungsklagen vor und schafft langfristige Wettbewerbsvorteile. Gleichzeitig werden Compliance-Kosten gesenkt und Reporting-Prozesse automatisiert. effizient transparent.