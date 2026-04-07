Fraunhofer IML untersucht humanoide Logistikroboter zur Überwindung globaler Herausforderungen

Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels, geopolitischer Unsicherheiten und unterbrochener Lieferketten analysiert das Fraunhofer IML umfassend das Potenzial humanoider Roboter in der Logistik. Die Studie vereint Marktanalysen, fundierte Einschätzungen von Experten und strategische Handlungsempfehlungen, bewertet rund achtzig unterschiedliche Systeme und die fragmentierte Anbieterlandschaft. Als flexible Automatisierungseinheiten könnten diese Roboter langfristig maßgeblich zur Prozessoptimierung beitragen. Erste produktive Einsätze werden innerhalb der kommenden zehn Jahre prognostiziert. Zudem adressiert die Studie Herausforderungen im Sicherheitsmanagement effizient.



Humanoide Roboter schließen Lücken in vielfältigen Logistikprozessen steigern Effizienz

Angesichts vielfältiger logistischer Anforderungen sind weder menschliche Arbeitskräfte noch klassische Automatisierungssysteme in der Lage, sämtliche Herausforderungen effizient zu bewältigen. Das Fraunhofer IML untersucht deshalb den Einsatz humanoider Roboter als vielseitige, flexibel programmierbare Einheiten. Dabei analysieren Forschende konkrete Anwendungsszenarien, identifizieren notwendige Fähigkeiten und bewerten Integrationsstrategien. Ziel ist es, adaptive Roboter in bestehende Prozesse einzubetten, um Abläufe zu optimieren, Resilienz zu stärken und Personalkapazitäten nachhaltig zu ergänzen und wirtschaftliche Effizienz zu steigern.

Studie identifiziert 80 humanoide Robotersysteme in fragmentiertem Marktumfeld langfristig

Eine umfassende Analyse listet etwa achtzig humanoide Robotersysteme auf, die sich durch verschiedene Mobilitätskonzepte, Sensortechnologien und Softwarelösungen unterscheiden. Der globale Markt präsentiert sich fragmentiert und wird maßgeblich von außereuropäischen Herstellern dominiert. Obwohl viele der existierenden Prototypen und frühen Serienmodelle erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen, eröffnet ihre weiterführende Integration in Produktions- und Logistikprozesse langfristig weitreichende Chancen für Effizienzsteigerungen und nachhaltige Transformation in unterschiedlichen Branchen unter realen Einsatzbedingungen notwendig. Gezielte Förderprogramme.

Form folgt Funktion: Humanoide Roboter erobern innovativ menschliche Arbeitsumgebungen

Unter dem Leitgedanken „Form folgt Funktion“ entwickeln humanoide Roboter ihre Gestalt entsprechend den Anforderungen realer Arbeitsumgebungen, um nahtlos mit Menschen zu kooperieren. Sie sind so konstruiert, dass sie in Büros, Lagern und Produktionsstätten flexibel agieren können und komplexe Aufgaben übernehmen. Im Rahmen der Hightech-Agenda des Bundesministeriums für Forschung und Technologie werden ihre sensomotorischen Fähigkeiten sowie künstliche Intelligenz kontinuierlich verbessert, um Sicherheit, Effizienz und Interaktion in praxisnahen Szenarien zu maximieren effektiv.

75 Prozent der Logistikunternehmen prognostizieren humanoide Roboter bis 2034

Nach Einschätzung von rund 75 Prozent der befragten Logistikunternehmen wird der produktive Einsatz humanoider Roboter innerhalb der kommenden zehn Jahre erfolgen. Dabei steht nicht die vollständige Substitution menschlicher Arbeitskräfte im Vordergrund, sondern vielmehr die Integration dieser Roboter als flexible Automatisierungseinheiten. Sie sollen sich nahtlos in etablierte Arbeitsumgebungen eingliedern und Mitarbeitende unterstützen, indem sie wiederkehrende, körperlich belastende oder zeitintensive Tätigkeiten übernehmen, um Effizienz und Ergonomie zu verbessern und Betriebskosten senken.

Betreiber und Integratoren fördern Testfelder und offene Standards zusammen

Logistikunternehmen, Systemintegratoren und Hersteller sind angehalten, praxisnahe Testumgebungen aufzubauen sowie offene Schnittstellen und Branchenpartnerschaften zu etablieren. Dabei muss Europa seine Forschungs- und Entwicklungsförderung für autonome Logistiksysteme deutlich ausweiten, um langfristige technologische Unabhängigkeit zu sichern. Gleichzeitig sind verbindliche Sicherheitsvorgaben für die gemeinsame Arbeit von Mensch und Roboter zu definieren und sukzessive umzusetzen. Ebenso ist die konsequente Digitalisierung logistischer Abläufe erforderlich, um Effizienz und Resilienz in globalen Lieferketten nachhaltig zu erhöhen. dauerhaft.

IML-Forscher präsentieren auf LogiMAT vom 24. bis 26. März

Vom 24. bis 26. März präsentieren die Forscher des Fraunhofer IML auf der LogiMAT in Stuttgart ihre aktuellen Studienergebnisse. Besucher haben am Stand 1K61 in Halle 1 die Gelegenheit, fundierte Informationen über Methodik, Daten und Schlussfolgerungen zu erhalten. Der direkte Dialog mit den Autorinnen und Autoren ermöglicht einen vertieften Austausch über Potenziale, Herausforderungen und geplante Forschungsschritte im Bereich Materialfluss. Interessierte Fachleute sind eingeladen, aktiv Fragen zu stellen und Erfahrungen teilen.

Humanoide Roboter stärken Logistikunternehmen mit flexibler Automatisierung und Effizienz

Humanoide Roboter eröffnen Logistikbetrieben vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten und übernehmen generalistische Aufgaben, um dem Fachkräftemangel und ausgelasteten Lieferketten entgegenzuwirken. Dank modularer Gestalt und KI-gestützter Sensorik lassen sie sich in bestehende Prozesse integrieren und steigern die Anpassungsfähigkeit. Ihre Einführung stärkt die Resilienz gegen Störungen, optimiert Durchlaufzeiten und fördert Technologiesouveränität. Gezielte Investitionen, offene Standards sowie praxisnahe Testfelder beschleunigen die Entwicklung. Langfristig werden sie unverzichtbare Bestandteile moderner Logistiksysteme und verbessern durch flexible Einsatzoptionen die Wettbewerbsfähigkeit.