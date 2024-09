GEA begrüßt 41 Auszubildende und Studierende in Oelde

In Oelde hat GEA, ein renommierter Maschinenbauer, in diesem Jahr 41 Auszubildende und Studierende in unterschiedlichen Bereichen willkommen geheißen. Besonders im Bereich IT und digitale Technologien bietet das Unternehmen den jungen Talenten vielversprechende berufliche Perspektiven. In ganz Deutschland haben insgesamt 102 Auszubildende und Studierende ihre Ausbildung bei GEA an 13 verschiedenen Standorten begonnen.



GEA Oelde: Innovationsstandort für verschiedene Industriezweige seit 130 Jahren

Der Standort Oelde ist seit über 130 Jahren ein wichtiger Produktionsstandort für GEA, der innovative Lösungen für verschiedene Industriezweige wie Lebensmittel, Getränke, Pharma, Chemie, Öl & Gas sowie Marine entwickelt. Zudem ist GEA in Oelde für seine erfolgreiche Ausbildung bekannt und betreibt das erfahrenste Ausbildungszentrum der Region. Durch die gezielte Ausbildung leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zur Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs und zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Region.

GEA koordiniert die deutschlandweite Ausbildung zentral in Oelde und arbeitet eng mit anderen Standorten, wie dem Produktionsstandort in Bönen, zusammen. Diese Zusammenarbeit bietet den Auszubildenden eine große Vielfalt und Flexibilität, um verschiedene Aspekte ihres zukünftigen Berufs kennenzulernen und sich optimal auf ihre Karriere vorzubereiten. Die Ausbildungsprogramme bei GEA wurden bereits mehrfach für ihre herausragende Qualität ausgezeichnet und bieten den Auszubildenden somit beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

