Getac präsentiert die nächste Generation des leistungsstarken S410 Laptops mit nachhaltigem Design

Die nächste Generation des S410 von Getac überzeugt mit einer beeindruckenden Prozessorleistung, die dank des Intel CoreTM-Prozessors der 13. Generation erreicht wird. Gleichzeitig setzt Getac mit dem Einsatz von recycelten Materialien im Gehäuse neue Maßstäbe in puncto Umweltfreundlichkeit. Das S410 ist besonders gut geeignet für Professionals in verschiedenen Branchen, die auf zuverlässige Technologie angewiesen sind, auch in kritischen oder schwierigen Umgebungen.



Getac S410: Neues semi-robustes Laptop mit Intel® CoreTM Prozessor der 13. Generation

Der neue S410 von Getac beeindruckt mit der neuesten Technologie. Er ist das erste Gerät des Unternehmens, das mit einem Intel® CoreTM Prozessor der 13. Generation ausgestattet ist. Diese fortschrittliche CPU bietet eine beeindruckende Rechenleistung und Reaktionsschnelligkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Mit der integrierten Intel® Iris® Xe-Grafik wird die visuelle Darstellung auf ein neues Level gehoben. Zusätzlich sorgt ein optionaler dedizierter GPS-Chip für eine verbesserte Ortungsgenauigkeit. Mit Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und optionaler 4G LTE und/oder 5G Sub-6 bleibt man immer und überall vernetzt.

Flexibles S410: Volle Konfigurierbarkeit für individuelle Anforderungen

Das neue S410 von Getac bietet eine vollständige Konfigurierbarkeit und Anpassbarkeit an die spezifischen Anforderungen der Kunden. Es verfügt über bis zu drei austauschbare Akkus, die eine lange Akkulaufzeit ermöglichen. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von Medienschacht-Optionen, wie eine separate NVIDIA GeForce GTX 1650-Grafikkarte, einen 1D-/2D-Barcode-Reader, ein DVD- oder Blu-Ray-Laufwerk sowie einen zweiten SSD-Datenspeicher oder zusätzlichen Akku. Mit einer breiten Palette von Zubehör und sicheren Trage- und Docking-Optionen erhöht das S410 die Funktionsfähigkeit und optimiert die Produktivität im Außendienst.

Nachhaltiges Design: Getacs S410 mit recyceltem Gehäuse

Die neueste Generation des S410 von Getac setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Das Gehäuse besteht aus über 24 Prozent recyceltem Material, was zu einer erheblichen Reduzierung von CO2-Emissionen und Elektroschrott führt. Gleichzeitig bleibt die Zuverlässigkeit des S410 unverändert hoch, da das Gerät weiterhin die MIL-STD-810H- und IP53-Zertifizierungen erfüllt. Zusätzlich ist es vibrations- und sturzfest aus bis zu 0,9 Metern Höhe, was es zu einem robusten Begleiter in jeder Arbeitsumgebung macht.

Hochwertiges 14-Zoll-Display mit exzellenter Lesbarkeit

Das S410 beeindruckt mit seinem hochwertigen 14-Zoll-Display, das dank Getac Sunlight Readable Technology eine hervorragende Lesbarkeit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bietet. Die Multi-Touch-Funktionen ermöglichen eine schnelle und effiziente Bedienung, während erweiterte Sicherheitsfunktionen wie TPM2.0, Intel® vPro® Technologie und Multi-Faktor-Authentifizierungsoptionen die sensiblen Nutzerdaten optimal schützen.

Leistungsstark und vielseitig: Die neue Generation des S410 von Getac

Das S410 der nächsten Generation von Getac überzeugt durch seine beeindruckende Leistungsfähigkeit und seine vielseitige Einsetzbarkeit in zahlreichen Branchen und Anwendungen. Durch die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten kann das Laptop individuell an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. Zudem setzt Getac mit dem Einsatz von recycelten Materialien ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Das neue S410 Laptop von Getac ist ein äußerst leistungsfähiges und zuverlässiges Gerät, das speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurde. Mit seinem herausragenden Prozessor und der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten ist es ideal für Professionals in verschiedenen Branchen. Das nachhaltige Design und die optimierten Sicherheitsfunktionen machen es zu einer umweltfreundlichen und sicheren Wahl. Verfügbar ab Dezember 2023 bietet das S410 eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Aufgaben.