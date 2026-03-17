25 Jahre Kanban-Exzellenz bei Kannegiesser durch Würth Industrie Service

Die Herbert Kannegiesser GmbH setzt seit mehr als einem Vierteljahrhundert auf die Kanban- und Automatisierungslösungen von Würth Industrie Service. In sieben Werken werden mithilfe von RFID-Kanban, iPLACER(R), iSHELF(R) und ORSY(R)mat über 2.800 Artikel schlank und effizient verwaltet. Automatische Bestellauslösungen und digitale Inventarkontrollen gewährleisten transparente Bestände sowie bedarfsgerechte Materialbereitstellung. Dadurch profitiert die Fertigung von reduzierten Durchlaufzeiten, minimierten Lagerkosten und einer zuverlässigen Versorgung zur exakten Zeit am gewünschten Ort. unternehmensweit nachhaltig ganzheitlich



Automatisiertes RFID-Kanban steuert jährlich 11.000 Lieferpositionen für maximale Produktivität

Jährlich verarbeitet Kannegiesser über 11.000 Lieferpositionen, versorgt seine Standorte mit mehr als 2.800 verschiedenen Artikeln und setzt dabei rund 7.500 Kanban-Behälter ein. Die Integration von RFID-Kanban automatisiert den Bestellprozess vollständig, während intelligente Regalfächer Leerbehälter durch permanente Sensorüberwachung in Echtzeit melden. Ein zentrales Kanban-Managementsystem koordiniert die Nachschubplanung und erkennt Bedarfsschwankungen frühzeitig, um die Fertigung in der Wäschereitechnik kontinuierlich mit optimaler Effizienz zu versorgen. Dadurch werden Produktionsunterbrechungen vermieden und mögliche Materialengpässe reduziert.

Herbert Kannegiesser: Globales Familienunternehmen mit zweitausend Mitarbeitern und SmartLaundry

Die Herbert Kannegiesser GmbH begann als Familienunternehmen und hat sich zu einem global agierenden Industrieanbieter entwickelt. An acht Produktions- und Vertriebsstandorten beschäftigt sie inzwischen rund 2000 Mitarbeiter. Ihre Kernkompetenzen liegen in Waschtechnik, Flachwäsche, Logistik, Prozesstechnik sowie Dateninformationssystemen. Mit dem eigens entwickelten SmartLaundry-System werden Produktionsprozesse automatisiert überwacht und gesteuert. Ergänzt wird das Angebot durch ein dichtes Service-Netz aus über 140 Technikern in der DACH-Region, die eine dauerhaft durchgängig hohe Maschinenverfügbarkeit garantieren.

Automatisierte Versorgung von C-Teilen eliminiert manuelle Bestellungen und Fehlerquellen

Bei Kannegiesser haben Schrauben, Muttern und weitere Sonderteile zentrale Bedeutung. Ihre geringen Einzelkosten und schwankenden Bedarfe führen im Einkauf jedoch zu erheblichem Aufwand. Würth Industrie Service übernimmt diese Herausforderung durch eine automatisierte Versorgung. Sieben Werke – von Vlotho, Sarstedt und Kalletal bis Hoya, Aue-Bad Schlema, Augsburg und Banbury – werden kontinuierlich beliefert. Dadurch entfallen manuelle Bestellprozesse vollständig und potenzielle Fehlerquellen werden signifikant reduziert. Zusätzlich profitieren alle Standorte von Echtzeit-Transparenz und optimierten Lagerbeständen.

Batteriebetriebener iPLACER und iSHELF optimieren automatische Bestellprozesse in Sarstedt

Der iPLACER(R) registriert per Batteriebetrieb Füllstände in Kanban-Behältern und löst automatisch Bestellungen aus, sobald ein definierter Grenzwert unterschritten wird. Jede Materialentnahme wird über die integrierte Lesestation lückenlos erfasst. Zeitgleich melden iSHELF(R)-Regalböden leergeräumte Behälter in Echtzeit an das zentrale Kanban-Management-System. Jörg Stichnoth, Leiter Disposition Sarstedt, bestätigt, dass Maschinenbedarfe so schlank verwaltet und vollautomatisch nachbestellt werden, wodurch Koordinationsaufwand und Lieferzeiten deutlich sinken.

iBOX(R), iPUSH(R) und iDISPLAY automatisieren Entnahme- und Bestandsmanagement komplett

Die iBOX(R)-Palettenbox erkennt automatisch leere Palettenplätze per RFID-Technologie und übermittelt diese Information sofort an das zentrale System. Gleichzeitig ermöglicht das iPUSH(R)-Knopfsystem eine direkte Nachbestellung per Knopfdruck ohne weiteren Aufwand. Ergänzend liefert das digitale Lageretikett iDISPLAY aktuelle Informationen über Artikelnummern, Restbestände und geplante Befüllzeiten. So werden sowohl Entnahmen als auch Bestandsstände kontaktlos erfasst und kontinuierlich in Echtzeit aktualisiert, wodurch manuelle Scanvorgänge entfallen. Fehlerquellen werden minimiert und Prozesse beschleunigt maximal effizient gestaltet.

15 Meter Shuttle-System in Vlotho sichert täglich C-Teile-Versorgung rundum

Ein 15 Meter hohes, automatisiertes Shuttle-System am Standort Vlotho sorgt durch tägliche Bestückung mit ausgewählten C-Teilen für eine unterbrechungsfreie und direkte Versorgung der Fertigung. Parallel dazu kommen ORSY(R)mat-Ausgabesysteme für Hilfs- und Betriebsstoffe wie Schutzkleidung und Werkzeuge zum Einsatz. Sie erfassen Bestände präzise über Wiegezellen und lösen bei Unterschreitung automatisierte Nachfüllaufträge aus, was die Laufwege minimiert und jederzeitige Verfügbarkeit sicherstellt. Das System integriert sich in Logistikprozesse und bietet Echtzeit-Transparenz für Materialflüsse.

REFILLO(R)mat 2.0 automatisiert Befüllung, reduziert Abfall und sichert Nachhaltigkeit

Die REFILLO(R)mat 2.0-Anlage bei Kannegiesser in Vlotho, Sarstedt und Hoya automatisiert die Befüllung von Mehrweg-Befülldosen mit Betriebsstoffen aus Großgebinden. Dabei werden Großbehälter zerstörungsfrei geleert und der Inhalt präzise in Nachfüllbehälter transferiert. Diese digitale Nachschublösung reduziert Abfall deutlich und gewährleistet eine konstante Verfügbarkeit benötigter Materialien. Gleichzeitig minimiert sie Packmittelverbrauch und Logistikaufwand. So verbindet das System Effizienz, Nachhaltigkeit, prozesssichere Versorgung im Produktionsumfeld automatisiert und optimiert gleichzeitig interne Lagerprozesse zur weiteren Kostensenkung.

25 Jahre Partnerschaft: Über 106.000 Kanban-Behälter nach Sarstedt geliefert

Seit 1998 beliefert Würth Industrie Service kontinuierlich das Werk in Sarstedt mit Kanban-Behältern. Bis heute wurden mehr als 106.000 Behälter geliefert und über 1.000 Wiederbefüllungsaktionen durchgeführt, was die stetige Optimierung der Versorgung belegt. Beim Jubiläumsbesuch in Bad Mergentheim reflektierten Jörg Ruppelt und sein Team die gemeinsame Erfolgsgeschichte. Der Rückblick verdeutlichte langjährige Kontinuität, beidseitiges Vertrauen und eine partnerschaftliche Kooperation, die Kannegiesser bestmögliche C-Teile-Versorgung garantiert. Dieser Meilenstein markiert gemeinsam eine bewährte Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Ganzheitliche Materialversorgung durch RFID-Kanban und digitale Nachfülllösungen effizient optimiert

Durch die intensive Zusammenarbeit von Herbert Kannegiesser und Würth Industrie Service entsteht eine integriert digitale Materialversorgung, die RFID-basiertes Kanban, automatisierte Ausgabetechnik und digitale Nachfüllsysteme nahtlos kombiniert. Diese ganzheitliche Lösung ermöglicht schlanke Bestände, planbare Lieferzyklen und transparente Materialströme, was langfristig Effizienzgewinne und Produktivitätssteigerungen bewirkt. Produktionsverantwortliche profitieren von verbesserter Bedarfsvorhersage, minimiertem Koordinationsaufwand und bedarfsgerechter Materialbereitstellung, die eine hohe Maschinenverfügbarkeit sicherstellt. Die automatisierte Steuerung reduziert manuelle Eingriffe deutlich und optimiert interne Abläufe nachhaltig.