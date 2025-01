Hochleistungsnetzteile für Wasserstofferzeugung und Ladetechnik von FORTEC Power

Die SHP-10K-Serie von MEAN WELL bietet eine zuverlässige und stabile Stromversorgung für Hochleistungsanwendungen wie Wasserstofferzeugung, Ladetechnik, UV-Härtung, Trocknungsanlagen und Galvanik. Mit ihrem Dreiphasen-Anschluss und einer breiten Palette an Ausgangsspannungen ermöglicht sie eine flexible Integration in bestehende Systeme. Die Netzteile bieten zudem integrierte Überwachungssignale und verschiedene Kommunikationsprotokolle für eine einfache Kontrolle und Regelung in Echtzeit.



Hochleistungsnetzteile mit breiter Spannungspalette und Parallelbetrieb für vielfältige Anwendungen

Die SHP-10K-Serie von MEAN WELL bietet eine breite Palette an Ausgangsspannungen und ermöglicht den Parallelbetrieb von bis zu 4 Geräten, was eine effiziente und leistungsstarke Stromversorgung für verschiedene Anwendungen wie UV-Trocknung, 5G-Kommunikation und Ladegeräte für Akkus ermöglicht. Mit integrierten Überwachungssignalen und verschiedenen Kommunikationsprotokollen ist sie einfach in bestehende Systeme zu integrieren. Dank ihrer Flexibilität und Zuverlässigkeit ist die SHP-10K-Serie die optimale Wahl für Energieenthusiasten.

Leistungsstarke und flexible 3-Phasen-Netzteile für unterschiedliche Ausgangsspannungen

Die SHP-10K-Netzteile von MEAN WELL sind Hochleistungsnetzteile mit einer Eingangsspannung von 340 bis 530 V AC. Diese 3-Phasennetzteile benötigen keinen separaten Nullleiter und bieten verschiedene Ausgangsspannungen zur Auswahl. Durch die Active-Current-Sharing-Funktion können bis zu 4 Geräte parallel betrieben werden, was ein leistungsstarkes und kompaktes Stromversorgungssystem mit einer Gesamtleistung von bis zu 40 kW ermöglicht. Diese Netzteile bieten eine zuverlässige und stabile Stromversorgung für verschiedene Anwendungen wie Wasserstofferzeugung, Ladetechnik und UV-Härtung.

Die PV/PC-Funktion der SHP-10K-Serie ermöglicht eine präzise analoge Regelung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms. Dadurch kann die Leistung des Netzteils optimal an die Anforderungen des Systems angepasst werden. Zusätzlich bieten die integrierten Überwachungssignale wie Übertemperaturalarm, AC-OK, Lüfterausfallalarm und DC-OK eine schnelle und zuverlässige Kontrolle des Systems. Die flexible Kommunikation über verschiedene Protokolle ermöglicht eine kontinuierliche Regelung und Überwachung in Echtzeit, was besonders in modernen IIoT-Anwendungen von Vorteil ist.

Effiziente Kühlmethoden und flexible Anpassungsmöglichkeiten der SHP-10K-Serie

Die SHP-10K-Serie von MEAN WELL zeichnet sich durch ihre vielseitigen Kühlmethoden aus. Benutzer können zwischen der effizienten Lüfterkühlung und der leistungsstarken Flüssigkeitskühlung wählen. Darüber hinaus bietet die Serie die Möglichkeit, zwischen der Standard-Kühlplatte PGG1WHS-684 und einer individuell gestalteten Kühlplatte zu wählen. Zusätzlich zur flexiblen Kühlung verfügt die SHP-10K-Serie über eine Reihe von Funktionen wie die Programmierung von Ausgangsspannung und -strom, den Parallelbetrieb von bis zu 40 kW, eine EIN-/AUS-Fernsteuerung, einen AUX-Ausgang und verschiedene Kommunikationsprotokolle wie CANBus, PMBus oder MODBus.

Effiziente Stromversorgung für UV-Härtungs- und Trocknungsanlagen mit SHP-10K-Serie

Die SHP-10K-Serie von MEAN WELL bietet eine zuverlässige Stromversorgungslösung für UV-Trocknungs- und UV-Härtungsanlagen. Mit ihrem breiten Wellenlängenbereich von 200 bis 480 nm ermöglicht sie eine schnelle Trocknung von Farben und Lacken, ohne Verluste in der Schichtdicke. Die Netzteile dieser Serie eignen sich besonders gut für die Stromversorgung von Hochvolt-LED-Treibermodulen in UV-Anlagen, da sie eine stabile und leistungsstarke Energieversorgung gewährleisten. Mit der SHP-10K-Serie können Sie effizient und zuverlässig Ihre UV-Trocknungs- und UV-Härtungsprozesse durchführen.

Hochleistungsnetzteile für 5G-Kommunikationsanlagen mit SHP-10K-Serie von Mean Well

Die SHP-10K-Serie von Mean Well bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösung für 5G-Kommunikationsanlagen. Mit einer Leistung von 10 kW oder mehr erfüllt sie die steigenden Anforderungen der fortschreitenden Digitalisierung. Das 5G-Netz ist unverzichtbar für IoT-Anwendungen wie Home- und Office-Automatisierung, Smart Meter, Smart Grid, Gesundheitswesen, Tracking-Systeme, autonomes Fahren und Industrie 4.0. Die SHP-10K-Serie gewährleistet eine stabile und hochwertige Energieversorgung für diese Anwendungen.

Die ideale Stromversorgungslösung für Akkuladestationen in verschiedenen Bereichen

Die SHP-10K-Serie von Mean Well ist eine zuverlässige und leistungsstarke Stromversorgungslösung für Ladestationen von Blei-Säure- und Lithium-Akkus. Mit ihrer intelligenten Technologie gewährleisten diese Netzteile eine effiziente und schnelle Akkuladung. Die SHP-10K-Serie bietet eine hohe Zuverlässigkeit und liefert eine konstante Stromversorgung, um die Lebensdauer der Akkus zu maximieren. Mit ihrem breiten Anwendungsbereich sind diese Netzteile eine ideale Lösung für verschiedene Einsatzbereiche, in denen Akkus als Energiespeicher verwendet werden.

