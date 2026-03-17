HYMER-Steigtechnik präsentiert kompakte Aufstiege und flexible Stufenlösungen auf LogiMAT

Auf der LogiMAT 2026 zeigt HYMER-Steigtechnik innovative Steig- und Zugangslösungen für effiziente Intralogistikprozesse. Der kompakte Vertikalaufstieg (Art.-Nr. 23000771) bietet rutschfeste Trittflächen und anpassbare Höhe für enge Einbausituationen. Der Stufenaufstieg 8058 überzeugt durch ergonomische 80-mm-Stufen, beidseitige Handläufe und flexible Einhängehaken. Modulare HYGHTS Geländersysteme sichern Dachflächen und Maschinenbereiche. Ein digitaler Konfigurator-Arbeitsplatz ermöglicht individuelle Anlagenplanungen. Ergänzend stehen Arbeitsbühnen, Podesttreppen und Steigleitern für Wartung, Kommissionierung und Montage bereit sowie Inspektions- und Instandhaltungsaufgaben. zuverlässig effizient.



HYMER-Steigtechnik zeigt auf LogiMAT 2026 feste und flexible Zugriffslösungen

Auf der LogiMAT 2026 stellt HYMER-Steigtechnik sowohl stationäre Zugänge an Maschinen und Anlagen als auch mobile, temporäre Steiglösungen vor, die speziell auf dynamische Abläufe in der Intralogistik zugeschnitten sind. Die modularen Systeme gewährleisten hohe Sicherheit und Ergonomie bei minimalem Platzbedarf und richten sich gleichermaßen an Mitarbeitende in Lager, Distribution, Produktion sowie der Instandhaltung. Flexibilität und normgerechte Ausführung ermöglichen eine einfache Integration in wechselnde Einsatzszenarien mit robusten Materialien und geprüften Komponenten.

Kompakter Vertikalaufstieg 23000771 für enge Installationssituationen und effiziente Wege

Der Vertikalaufstieg Art.-Nr. 23000771 wurde speziell für beengte Einbausituationen entwickelt, beispielsweise zwischen Förderbändern oder beidseits angrenzenden Anlagenteilen. Er verfügt über rutschhemmende Trittflächen, die auch bei Feuchtigkeit sicheren Halt gewähren. Die Höhe lässt sich individuell anpassen, damit unterschiedliche Arbeitspersonen ergonomisch agieren können. Eine stabile Haltevorrichtung sorgt für zusätzlichen Schutz beim Übersteigen. Durch seine kompakte Bauweise optimiert er häufige Wartungsstrecken und trägt zu reibungslosen Prozessen bei und gewährleistet hohe Arbeitssicherheit dauerhaft zuverlässig.

Stufenaufstieg 8058 mit ergonomischen 80-mm Stufen und beidseitigen Handläufen

Der Stufenaufstieg 8058 verfügt über ergonomisch geformte Stufen mit einer Höhe von achtzig Millimetern, die einen sicheren und komfortablen Tritt garantieren. Beidseitige Handläufe aus robustem Material bieten zusätzliche Stabilität beim Auf- und Abstieg. Die widerstandsfähigen Einhängehaken ermöglichen eine rasche und zuverlässige Befestigung an unterschiedlichen Anlagenkomponenten oder Fördertechnikmodulen. Dieses flexible Design ist speziell für wechselnde Arbeitsumgebungen konzipiert und gewährleistet ein ermüdungsarmes Klettern in beengten Bereichen. Die kompakte Bauweise ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

HYMER-Steigtechnik präsentiert Arbeitsbühnen, Podesttreppen und Steigleitern für ergonomisches Arbeiten

HYMER-Steigtechnik erweitert ihr Portfolio um vielseitige Arbeitsbühnen, Podesttreppen und Steigleitern, die gezielt für Wartungsarbeiten, Kommissionierung und Rüstarbeiten entwickelt wurden. Dank modularer Komponenten lassen sich die Systeme flexibel an Maschinen, Förderanlagen und Regalsysteme anpassen. Höhenverstellbare Plattformen mit rutschfesten Oberflächen und ergonomisch geformte Geländer sorgen für sicheres Arbeiten. Dabei bleiben Intralogistikprozesse uneingeschränkt intakt, weil die Installationen schnell montiert und wieder demontiert werden können. Anwender profitieren von optimierter Sicherheit und effizienter Nutzung maximal.

Modulare HYGHTS Geländersysteme gewährleisten sicheren kollektiven Absturzschutz auf Dächern

Die HYGHTS Geländersysteme bestehen aus modularen Baukastenelementen mit höhenverstellbaren Pfosten, individuell anpassbaren Auslegern und vormontierten Baugruppen. Dank ihrer flexiblen Konstruktion lassen sie sich schnell an unterschiedlichen Dachflächen und erhöhter Maschineninstallationen montieren. Im Zusammenspiel gewährleisten sie einen zuverlässigen kollektiven Absturzschutz und reduzieren Montagezeiten erheblich. Speziell für Photovoltaik- oder Lüftungsanlagen auf Industrie-Dächern konzipiert, kombinieren sie maximale Sicherheit mit praxisorientierter Wartungsfreundlichkeit. Die Bauweise erfüllt alle relevanten Normvorgaben und lässt sich individuell reibungslos erweitern.

Online-Konfigurator für Steig- und Zugangslösungen: Effiziente Planung ohne Grenzen

Der Konfigurator-Arbeitsplatz bietet Fachbesuchern eine webbasierte Oberfläche, um maßgeschneiderte Steig- und Zugangslösungen individuell zusammenzustellen. Dabei lässt sich aus verschiedenen Modulen auswählen, unterschiedliche Ausführungen direkt vergleichen und die passende Lösung für spezifische Einsatzbedingungen optimal planen. Bereits in der Entwurfsphase werden Normanforderungen, Sicherheitsrichtlinien und ergonomische Kriterien berücksichtigt. Interaktive Visualisierungen unterstützen den Anwender bei der Auswahl kompatibler Komponenten und erleichtern eine fehlerfreie Projektierung vor der finalen Bestellung. Das Tool liefert umgehend Ergebnisse transparent.

Messestand als Dialogforum: Fachkundige Beratung für Steigtechnik-Lösungen vor Ort

Der Messestand von HYMER-Steigtechnik fungiert als zentrale Anlaufstelle für den direkten Austausch zwischen Anwendern, Planern und Sicherheitsverantwortlichen. Unter der Leitung von Christian Frei, Geschäftsbereichsleiter Steigtechnik bei HYMER-Leichtmetallbau, erhalten Interessenten fundierte Empfehlungen sowie praxisorientierte und effiziente Unterstützung. Gemeinsam analysieren sie spezifische Anforderungen, erarbeiten Lösungen für feste Installationen und temporäre Zugänge, berücksichtigen Sicherheitsrichtlinien, Ergonomie sowie Wirtschaftlichkeit und entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, die den vielfältigen Einsatzbedingungen in Lager- und Produktionsumgebungen gerecht werden und Effizienz.

HYMER-Steigtechnik präsentiert flexible, sichere hochfunktionale Zugangslösungen für effiziente Logistik-Prozesse

HYMER-Steigtechnik bietet innovative Steig- und Zugangslösungen, die Sicherheit, Ergonomie und Flexibilität optimal miteinander verbinden. Kompakte Vertikalaufstiege und flexible Stufensysteme gewährleisten platzsparende Installation selbst in engen Umgebungen. Modulare Geländersysteme liefern zuverlässigen kollektiven Absturzschutz, während der Konfigurator individuelle Anpassungen bereits in der Planungsphase ermöglicht. Diese praxisnahen Produkte unterstützen Anwender in Lager, Distribution, Produktion und Instandhaltung dabei, Intralogistik-Prozesse effizient zu gestalten und normkonforme Zugänge bereitzustellen. Das Ergebnis sind gesteigerte Produktivität, reduzierte Stillstandzeiten, Wirtschaftlichkeit.