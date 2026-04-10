Sechs Hot-Swap-SSDs im 5,25-Zoll-Schacht dank ExpressCage MB326SP-1B kompakt effizient

Das ICY DOCK ExpressCage MB326SP-1B verwandelt einen 5,25-Zoll-Schacht in eine Hot-Swap-Station für sechs 2,5-Zoll-Laufwerke mit Unterstützung von SATA III und Single Channel SAS. Die werkzeuglose ExpressTray-Bauweise ermöglicht raschen Laufwerkswechsel ohne Schrauben, während Active Power Technology nur eingesetzte Festplatten mit Strom versorgt. Drei Lüfterstufen gewährleisten bedarfsgerechte Kühlung. Status-LEDs signalisieren Betriebszustände dezent. Die kompakte Konstruktion eignet sich ideal für NAS-Server, Homelabs, KMU-Workstations und Virtualisierungslabore, in denen schneller Datentausch und hohe Speicherdichte gefragt sind.



Kompakte Speicherlösung mit sechs Hot-Swap-Bays und hoher Speicherdichte überzeugt

Das kompakte Gehäuse ermöglicht eine hohe Speicherdichte auf minimaler Stellfläche und richtet sich speziell an Anwender mit häufig wechselnden RAID-Konfigurationen, Backup-Pools und Testszenarien. Sechs untereinander unabhängige Hot-Swap-Bays erlauben den Austausch von HDDs oder SSDs, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Diese Funktion reduziert Ausfallzeiten im Wartungsfall erheblich und steigert die Effizienz bei schnellen Systemanpassungen. Gleichzeitig bleibt das Design benutzerfreundlich und robust. Die Konstruktion sorgt für unkomplizierte Handhabung und erhöhte Betriebsbereitschaft.

ExpressTray-Design ermöglicht werkzeuglosen SSD/HDD-Wechsel in Sekunden, vibrationssicher und reibungslos

Mit dem ExpressTray-Design von ICY DOCK gelingt das werkzeugfreie Einsetzen sowie Entfernen von SSDs und HDDs in Sekundenschnelle. Die Laufwerke werden präzise mit den integrierten Führungspins ausgerichtet, einfach hineingedrückt und automatisch verriegelt. Für Anwendungen mit erhöhter Vibrationsbelastung oder mobile Einsätze stehen zusätzliche Schraublöcher und ein verstärkter Verriegelungsmechanismus bereit. So bleibt selbst bei intensiven Betriebsbedingungen das Speichermedium sicher befestigt und der Datentransfer ungestört. Der Prozess reduziert Wartungsaufwand erheblich und erhöht Effizienz.

Duale 40-mm Lüfter mit drei Kühlmodi und integriertem Kabelmanagement

Zwei 40-mm-Lüfter sind bereits integriert und arbeiten zusammen mit großzügigen Luftschlitzen, um konstante Gehäusetemperaturen zu gewährleisten. Über einen leicht zugänglichen Schiebeschalter lässt sich zwischen drei Leistungsstufen wechseln: HOCH für maximale Kühlleistung, NIEDRIG für reduzierten Geräuschpegel sowie AUS für geräuschloses Betreiben ohne Lüfteraktivität. Zusätzlich sorgt ein internes Kabelmanagement dafür, dass Lüfterkabel ordentlich verlegt bleiben. Erweiterungen mit standardisierten 3-Pin-Lüftern sind jederzeit problemlos möglich. Es unterstützt flexible Kühlkonfigurationen für verschiedene Einsatzbereiche. Optimale Systemstabilität.

MB326SP-1B bietet SATA III 6Gbps, SAS 12Gbps mit Energiesparfunktion

Das MB326SP-1B bietet neben voller Kompatibilität zu SATA III mit bis zu 6 Gbit/s auch Unterstützung für Single Channel SAS-Schnittstellen mit bis zu 12 Gbit/s, sofern eine entsprechende SAS-Host-Controller-Karte vorhanden ist. Die Stromversorgung aller sechs Laufwerke erfolgt über zwei 15-Pin-SATA-Stromanschlüsse. Dank Active Power Technology wird nur dann Energie bereitgestellt, wenn ein Laufwerk tatsächlich eingesetzt ist. Robuste Verriegelungsclips an Daten- und Stromkabeln verhindern unbeabsichtigte Trennungen während des Betriebs. Diese Maßnahme steigert die Effizienz und schützt vor Datenverlust.

Dezente blaue Status-LEDs und robustes Metallgehäuse für maximale Stabilität

Jeder Einschub ist mit einer dezenten, blau leuchtenden Status-LED ausgestattet, die eine schnelle und klare Übersicht über den Festplattenbetrieb ermöglicht, ohne störendes Blendlicht zu erzeugen. Das Gehäuse aus robustem Metall in Kombination mit strapazierfähigen ABS-Trays gewährleistet eine hohe Stabilität und Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Dank seines kompakten Designs eignet sich das System besonders gut für NAS-Volumes, professionelle Überwachungslösungen und Medienproduktions-Rigs, in denen maximale Speicherdichte auf begrenztem Raum gefordert wird.

Werkzeuglose Montage: M.2 SATA SSDs sicher in 2,5-Zoll-Trays befestigen

Der EZConvert MB703M2P-B Adapter ermöglicht das werkzeuglose Einspannen von M.2 SATA SSDs in standardisierte 2,5-Zoll-Trays und ihre problemlose Integration in jede ExpressCage-Lösung. Dank eines flexibel verstellbaren Verriegelungsmechanismus werden die SSDs sicher und vibrationsfrei gehalten. Einmal eingesetzt, lassen sich Laufwerke innerhalb weniger Sekunden wechseln, ganz ohne Schrauben oder zusätzliches Werkzeug. Das kompakte Design erweitert die Kompatibilität um moderne M.2-Formate und sorgt für höhere Speicherdichte in Server- und NAS-Systemen.

ExpressCage MB326SP-1B: kompakte sechsfache Hot-Swap-Lösung für 5,25-Zoll-Schächte, NAS-Servern Homelabs

Das ICY DOCK ExpressCage MB326SP-1B verwandelt einen einzelnen 5,25 Zoll Schacht in eine sechsfache Hot-Swap Station für 2,5 Zoll SATA oder SAS Laufwerke. Das werkzeuglose ExpressTray System ermöglicht schnellen Ein-und-Ausbau ohne Schrauben. Active Power Technology versorgt nur eingesetzte Laufwerke mit Strom, spart Energie und erhöht Sicherheit. Drei Lüftermodi bieten intensive Kühlung, leisen Betrieb oder Geräuschfreiheit. Optionale M.2 Adapter erlauben flexible SSD Nutzung. Ideal für NAS, Homelabs, KMU Server und Virtualisierungslabore.