Tradition trifft Innovation: IMA Schelling auf der LIGNA 2025

Die LIGNA 2025 in Hannover ist eine bedeutende Fachmesse für die Holzverarbeitungsbranche, auf der IMA Schelling ihre einzigartige Kombination aus traditioneller Handwerkskunst und innovativer Technologie präsentiert. Vom 26. bis 30. Mai 2025 haben Besucher die Möglichkeit, erstklassige Maschinenqualität in Verbindung mit digitalen Zukunftstechnologien hautnah zu erleben. IMA Schelling bietet unter dem Motto „Keep Tradition + Embrace Future“ eine einzigartige Gelegenheit, die aktuelle und zukünftige Entwicklung der Holzverarbeitung zu erkunden.



IMA Schelling Group feiert 10-jähriges Jubiläum auf der LIGNA

Die IMA Schelling Group feiert ihr 10-jähriges Jubiläum, das durch die Fusion von IMA Klessmann und Schelling Anlagenbau im Jahr 2015 ermöglicht wurde. In den letzten Jahren hat das Unternehmen beeindruckende technologische Entwicklungen, innovative Ideen und revolutionäre Maschinen hervorgebracht. Auf der LIGNA Messe wird dieses wichtige Ereignis gebührend gefeiert und bietet Kunden und Besuchern die Möglichkeit, daran teilzuhaben.

Einzigartige Erfahrung: Tradition und Innovation auf einem Messestand

Der Messestand von IMA Schelling ist ein einzigartiges Erlebnis für Besucher, da er geschickt zwei Welten miteinander verbindet. In der Traditionswelt präsentiert das Unternehmen seine bekannte Qualität, Präzision und jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau. Hier können die Besucher nicht nur modernste Technik hautnah erleben, sondern auch faszinierende 3D-Miniaturmodelle bewundern, die Innovationen im Kleinformat darstellen. Außerdem lädt ein gemütlicher Cateringbereich die Besucher zum Netzwerken und Genießen ein.

In der Innovationswelt von IMA Schelling auf der LIGNA 2025 tauchen die Besucher direkt in die digitale Zukunft ein. Hier stehen Automatisierung, Industrie 5.0 und smarte Technologien im Mittelpunkt. Durch das perfekte Zusammenspiel von KI und Mensch, Predictive Maintenance und manueller Kontrolle ermöglicht IMA Schelling eine zukunftsweisende Produktionsumgebung. Die Verbindung von Robotik und Handwerk schafft Synergien und zeigt, dass die Zukunft adaptiv ist, egal ob in der Smart Factory oder in der traditionellen Fertigung. Der Messestand strahlt eine dynamische, kreative und inspirierende Atmosphäre aus und bietet den Besuchern eine interaktive Erfahrung mit Bühne, Kino und Playground. Natürlich werden auch erstklassige Drinks serviert, um die besten Ideen zu unterstützen.

Kinoerlebnis der Extraklasse: IMA Schelling auf der LIGNA 2025

Das IMA Schelling Kino auf der LIGNA 2025 ist ein besonderes Highlight, bei dem mehr als nur ein Film gezeigt wird. Es geht um Vertrauen, Partnerschaft und Zukunftsvisionen. Der Film erzählt eine berührende Geschichte, die den Zuschauern lange im Gedächtnis bleibt. Mit diesem einzigartigen Erlebnis möchte IMA Schelling seinen Kunden, Partnern und Zuschauern danken und ihnen ein unvergessliches Filmerlebnis bieten.

Interaktives Erlebnis: Maschinensteuerung von IMA Schelling live testen!

Besucher der LIGNA 2025 haben die Möglichkeit, die Maschinensteuerung von IMA Schelling interaktiv zu erleben. Durch digitales Ausprobieren können sie selbst erfahren, wie intuitiv und leistungsstark moderne Technologien in der Holzverarbeitung sind. Dies bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Effizienz und Präzision der Maschinen von IMA Schelling hautnah zu erleben und sich von deren Leistungsfähigkeit zu überzeugen.

Tradition und Innovation vereint: LIGNA 2025 begeistert mit Fortschritt

Die LIGNA 2025 in Hannover ist die führende Messe für die Holzverarbeitungsbranche, auf der Tradition und Innovation aufeinandertreffen. Hier können Besucher die neuesten Technologien hautnah erleben und sich von den innovativen Lösungen von IMA Schelling überzeugen lassen. Die Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich über die Zukunft der Holzverarbeitung zu informieren und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Merken Sie sich den Termin vor und besuchen Sie den Stand von IMA Schelling in Halle 12, Stand B50 und D50!

