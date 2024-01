Robuste Industrie-PCs mit stoßfestem Metallgehäuse und IP65-zertifiziertem Display

Die SQUARE 18 und SQUARE 21 Modelle zeichnen sich durch ihr robustes Metallgehäuse aus, das eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit bietet. Das industrietaugliche Design ermöglicht den zuverlässigen Einsatz in raue Industrieumgebungen, während das IP65-zertifizierte Display vor Staub und Wasser geschützt ist. Dadurch sind die Panel-PCs ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet.



Robuste Industrie-PCs für anspruchsvolle Umgebungen

Die SQUARE 18 und SQUARE 21 Modelle zeichnen sich durch ihr speziell für den industriellen Einsatz konzipiertes robustes Metallgehäuse aus, das eine außergewöhnlich hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit bietet. Zusätzlich sorgt das passive Kühlsystem für eine zuverlässige und geräuschlose Kühlung des Panel-PCs. Durch das IP65-zertifizierte Display ist das Gerät optimal vor Staub und Wasser geschützt, was es zu einer idealen Lösung für raue Industrieumgebungen macht.

Leistungsstarker Intel(R) Celeron(R) Prozessor in den SQUARE-Modellen

Die SQUARE-Modelle sind mit einem leistungsstarken Intel(R) Celeron(R) 6305E Prozessor ausgestattet, der eine zuverlässige Leistung bietet. Bei Bedarf kann dieser durch einen noch leistungsstärkeren Intel(R) Core(TM) i3-1115G4E Prozessor ersetzt werden, um anspruchsvolle Aufgaben noch schneller und effizienter zu bewältigen.

Leistungsstarke Industrie-PCs mit 32GB DDR4 RAM und 2TB SSD

Mit bis zu 32GB DDR4 RAM bieten die SQUARE 18 und SQUARE 21 Modelle eine beeindruckende Speicherleistung, die eine schnelle und effiziente Datenverarbeitung ermöglicht. Dies ist besonders wichtig für rechenintensive Anwendungen, bei denen große Datenmengen verarbeitet werden müssen. Darüber hinaus verfügen die Panel-PCs über eine großzügige Speicherkapazität von bis zu 2TB NVMe M.2 SSD, um große Datenmengen zu speichern und einen schnellen Zugriff darauf zu gewährleisten.

Hochauflösende LCD-Displays für klare und detaillierte Anzeige

Das herausragende Merkmal der SQUARE-Modelle ist das 10-Punkt-Multitouch-LCD-Display, das eine intuitive Bedienung ermöglicht. Mit den Größen von 18,5″ oder 21,5″ bieten die Displays eine gestochen scharfe und detailreiche Darstellung. Die 18,5″-Variante bietet eine Auflösung von 1366 x 768 (WXGA), während die 21,5″-Variante mit 1920 x 1080 (Full HD) auflöst. Dank der leistungsstarken Intel(R) UHD Grafikeinheit und den zwei DisplayPort 1.4-Anschlüssen können sogar zwei 8K-Bildschirme (7680 x 4320) @ 60Hz betrieben werden.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für den Point of Sale

Die SQUARE 18 und SQUARE 21 Modelle bieten eine breite Palette von Anschlüssen für den Point of Sale. Mit einem Gigabit- und einem 2.5 Gbps LAN-Port, vier USB 3.2 Gen 2×1 Anschlüssen und zwei COM RS232/422/485-Anschlüssen stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, um externe Peripheriegeräte anzuschließen. Dadurch wird der Einsatz am PoS ermöglicht und eine nahtlose Integration in bestehende Systeme gewährleistet. Optional kann auch WiFi integriert werden, um eine drahtlose Verbindung herzustellen und die Flexibilität weiter zu erhöhen.

Die SQUARE 18 und SQUARE 21 Modelle sind Industrie-PCs, die aufgrund ihrer starken Leistung und Robustheit eine Vielzahl von Vorteilen bieten. Mit einer CPU, die je nach Bedarf konfiguriert werden kann, einem hochauflösenden LCD-Display und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten sind sie optimal für den Einsatz in Industrieumgebungen und im Kiosk-Bereich geeignet. Ihre flexible Konfiguration und hohe Leistungsfähigkeit machen sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.