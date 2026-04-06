InfraTec Teleextender steigert ImageIR 6300 Z Reichweite um 1,5-fach

Seit über einem Jahrzehnt erweitert InfraTec kontinuierlich die Reichweite seiner Infrarotkameras mit Motorzoom. Der neue Teleextender für die kompakte ImageIR 6300 Z steigert die optische Leistung um das 1,5-Fache, während der Mindestfokusabstand nur leicht zunimmt. Damit vereint das modulare Zubehör Mobilität mit einer deutlichen Erhöhung der Detektionsreichweite und ermöglicht variable Einsatzszenarien bei minimalem Gewichtszuwachs und einfacher Handhabung vor Ort. Der Einsatzbereich erstreckt sich von Sicherheitsanwendungen bis zu Inspektionen.



Teleextender für ImageIR 6300 Z erhöht mobile Thermalkamera Reichweite

InfraTec erweitert seit mehr als zehn Jahren kontinuierlich den Anwendungsbereich seiner Infrarotkameras mit integriertem Motorzoom, um thermografische Erfassungen über größere Entfernungen zu realisieren. Der jetzt verfügbare Teleextender für die kompakte ImageIR(R) 6300 Z erhöht die Brennweite um das 1,5-Fache bei lediglich minimal stärkerem Mindestabstand. Während die leistungsstarken Modellreihen ImageIR(R) 8300 Z und 9300 Z typischerweise stationär installiert werden, zeichnet sich die 6300 Z durch ihr geringes Gewicht und hohe Mobilität in mobilen Einsatzszenarien aus.

Seit mehr als einem Jahrzehnt entwickelt InfraTec hochpräzise Infrarotkameras mit integriertem Motorzoom, die thermische Aufnahmen auch aus beträchtlichen Distanzen ermöglichen. Für die kompakte ImageIR(R) 6300 Z steht jetzt ein optionaler Teleextender zur Verfügung, der die effektive Brennweite um den Faktor 1,5 erhöht. Dadurch vergrößert sich die Erfassungsreichweite deutlich, während die minimale Fokusdistanz nur minimal ansteigt. Anwender profitieren so von zusätzlicher Reichweite ohne nennenswerte Abstriche bei der Handhabung und maximale Flexibilität.

ImageIR 8300 Z 9300 Z erkennen Personen bis 17,7km

Die radiometrischen Zoomkameras ImageIR(R) 8300 Z und 9300 Z verfügen ab Werk über ein leistungsstarkes 30-fach-Zoomobjektiv mit einer Brennweite von 28-850 mm. Damit lassen sich Personen bis zu 17,7 km Entfernung präzise detektieren. Für besonders anspruchsvolle Überwachungsaufgaben steht optional ein Teleextender zur Verfügung, der die Brennweite auf 1 350 mm verlängert und die Entdeckungsreichweite auf bis zu 23,2 km erhöht. Beide Kameramodelle kombinieren so flexible Optik mit herausragender Detektionsleistung auf großer Distanz.

Enormer Brennweitenbereich erhöht Systemgewicht deutlich und limitiert Mobilität stark

Der enorme Brennweitenbereich der ImageIR 8300 Z und 9300 Z führt zu einem beträchtlichen Gesamtgewicht des Kamerasystems. Diese hohe Masse beeinflusst die Mobilität negativ und erfordert deshalb den Einsatz stabiler Stative, leistungsfähiger Schwenk-Neige-Köpfe und zusätzliches Montagezubehör. Nur mit dieser Ausstattung lassen sich präzise Positionierungen und dauerhaft verwacklungsfreie Thermografieaufnahmen garantieren. Insbesondere bei Überwachungs- und Forschungsanwendungen ist so eine zuverlässige und exakte Datenerfassung gewährleistet. Dies sichert höchste Genauigkeit selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

ImageIR 6300 Z: Nur zwei Kilogramm Gewicht, mobile Thermografie revolutioniert

Die ImageIR 6300 Z kombiniert hochmoderne SWaP-Detektor- und Kühltechnologie, um ihr Gewicht auf lediglich zwei Kilogramm zu beschränken. Das integrierte 15-115 mm Motorzoom arbeitet präzise mit einem empfindlichen MWIR-Detektor zusammen und ermöglicht die zuverlässige Identifikation von Personen in mehr als 6,1 Kilometern Entfernung. Durch diese Kompaktheit und Leistung eignet sich das System perfekt für flexible, mobile Thermografieanwendungen bei unterschiedlichsten Einsätzen im Außendienst und Forschungskontexten. Die herausragende Bildqualität unterstützt fundierte Analysen.

Teleextender ImageIR 6300 Z erweitert Reichweite auf 8,2 km

Der Teleextender erhöht das Gesamtgewicht der kompakten ImageIR 6300 Z auf 2,5 kg und verlängert die Baulänge von 225,5 mm auf 259 mm. Gleichzeitig wächst die Brennweite auf 170 mm, was die Detektion von Personen in bis zu 8,2 km Entfernung ermöglicht. Die werkzeuglose Befestigung und Demontage des Teleextenders gestattet einen schnellen Objektivwechsel und gewährleistet unterschiedliche Betriebsmodi direkt vor Ort – ideal für wechselnde Anforderungen in Überwachung, Forschung und mobiler Thermografie einer Vielzahl von Einsätzen.

ImageIR 6300 Z überzeugt flexibel ohne oder mit Teleextender

Das kompakte ImageIR 6300 Z Kameramodell überzeugt durch seine modulare Bauweise und lässt sich sowohl mit als auch ohne Teleextender flexibel einsetzen. Dank hoher Detektionsreichweite und variabler Brennweite eignet es sich ideal für stationäre Überwachungsaufgaben, mobile Inspektionen, Luftbildaufnahmen im Flugthermografieeinsatz sowie präzise Analysen im Forschungsbereich. Darüber hinaus ermöglicht es detaillierte Bauteilprüfungen kleiner Elemente, gewährleistet zuverlässige Qualitätssicherung im Labor und eignet sich nahtlos für Automatisierungsprojekte inklusive Systemintegration mit stets höchster Betriebssicherheit.

ImageIR-Serien von InfraTec bieten variable Brennweiten und erweiterte Reichweite

Mit den ImageIR-Serien 6300 Z, 8300 Z und 9300 Z stellt InfraTec Infrarotkameras vor, die eine exzellente Bildqualität mit variablem Zoom und optionalem Teleextender vereinen. Die Modelle 8300 Z und 9300 Z bieten stationär höchste Performance durch extreme Brennweiten und modulare Erweiterbarkeit. Die kompakte 6300 Z hingegen punktet durch geringes Gewicht und intuitive Bedienung und eignet sich ideal für mobile Einsätze. So gewährleisten alle Systeme Flexibilität, Reichweite und Zuverlässigkeit effektiv.