InfraTec erweitert ImageIR Z-Serie mit Teleextender für längere Detektionsreichweiten

InfraTec bietet seit über zehn Jahren motorisierte Zoom-Infrarotkameras der Serien ImageIR 8300 Z, 9300 Z und 6300 Z für Langstrecken-Thermografie an. Ein neu verfügbarer Teleextender verlängert die Brennweite um das 1,5-Fache bei einer nur geringfügig erhöhten Mindestfokussierdistanz. Während die 8300 Z und 9300 Z stationär eingesetzt werden und dank robuster Bauweise beeindruckende Reichweiten realisieren, überzeugt die mobile SWaP-optimierte 6300 Z mit geringem Gewicht, vielseitigem und flexiblem Anwendungspotenzial sowie verlässlicher Präzision.



Teleextender erweitert ImageIR-Kamerareichweite um das 1,5-Fache trotz minimaler Fokusdistanz

InfraTec hat sich als Pionier motorisierter Zoom-Infrarotkameras etabliert. Mit dem Teleextender, der nun auch für die ImageIR 6300 Z verfügbar ist, lässt sich die Reichweite aller Modelle um rund 1,5 Mal steigern. Dabei erhöht sich der Mindestfokussierabstand nur marginal – ein praktischer Vorteil bei Messaufgaben aus der Distanz. Die Kombination der motorisierten Zoomtechnik und des Verlängerungsaufsatzes gewährleistet präzise Langstreckenmessungen unter herausfordernden Bedingungen und unterstützt Anwender bei Überwachungs-, Analyse- und Inspektionsaufgaben.

ImageIR 8300 Z und 9300 Z: 30×-Zoom für Langstreckenüberwachung

Die ImageIR-Modelle 8300 Z und 9300 Z verfügen serienmäßig über ein 30-fach-Zoomobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 28 bis 850 Millimetern. Dadurch lassen sich Personen im Distanzbereich bis zu 17,7 Kilometern erfassen. Ergänzt um den optionalen Teleextender erhöht sich die effektive Brennweite auf 1 350 Millimeter, was Detektionsreichweiten bis 23,2 Kilometern ermöglicht. Die robuste, massive Konstruktion macht diese Infrarotkameras schwer, sodass sie vorzugsweise stationär auf stabilen Stativen mit Schwenk-Neige-Köpfen eingesetzt werden.

Ultraleichte ImageIR 6300 Z erreicht über 6,1 Kilometer Detektionsreichweite

Die ImageIR 6300 Z vereint Mobilität und Leistung in einem kompakten Systemgewicht von lediglich zwei Kilogramm inklusive MWIR-Detektor und 15-115 mm Zoomoptik. Sie detektiert bei voller Ausstattung Entfernungen von über 6,1 km und bietet dank des optionalen Teleextenders bei 2,5 kg Gewicht und einer Baukastengesamtlänge von 259 mm erweiterte Brennweiten bis 170 mm. Damit steigt die Personen-Erkennung auf bis zu 8,2 km. Ein Schraubmechanismus ermöglicht schnellen Auf- und Abbau im Einsatz und jederzeit höchste absolute Flexibilität.

ImageIR-Kameras passen sich flexibel an vielfältige industrielle Anwendungen an

Die motorisierten ImageIR-Kameras bieten für Überwachung und Monitoring, Luftbild-Thermografie, Forschung und Entwicklung sowie Analyse kleinster Komponenten eine kompakte Lösung. Dank variabler Brennweiten und modularem Aufbau ermöglichen sie effiziente Inspektionen in industriellen und wissenschaftlichen Umgebungen. In Laboren und Produktionslinien sichern sie mit hoher thermischer Empfindlichkeit präzise Qualitätstestungen. Automatisierungssysteme und Systemintegratoren profitieren von einfacher Integration, robustem Design und flexiblen Einsatzoptionen für vielfältige Temperaturüberwachungsaufgaben unter anspruchsvollen Bedingungen mit schneller Reaktionszeit und zuverlässiger Performance.

InfraTec integriert bei den ImageIR-Modellen 8300 Z, 9300 Z und 6300 Z motorisierte Zoomoptiken mit einem zuschaltbaren Teleextender, der Reichweiten um das 1,5-Fache erweitert und den Mindestfokussierabstand nur marginal erhöht. Die beiden schweren 8300 Z und 9300 Z-Systeme sind für stationäre Anwendungen prädestiniert, während die kompakte, 2,5 kg leichte 6300 Z maximale Mobilität ermöglicht. Anwender profitieren von überragender Bildschärfe, intuitiver Bedienung und effizienten, vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in Forschung, Überwachung und Industrieautomation.