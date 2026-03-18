Irlbacher zeigt beheizbare Flachgläser mit individualisierbaren Leiterbahnen und ITO-Technik

Auf der Light & Building präsentiert Irlbacher eine innovative Generation beheizbarer Flachgläser, die sich mithilfe keramisch gedruckter Leiterbahnen oder per Laser strukturierter ITO-Schichten gezielt an verschiedene Anwendungsbereiche anpassen lassen. Die integrierten elektrischen Heizelemente verhindern zuverlässig Kondenswasserbildung auf Kameragläsern und Sensorfrontscheiben in Außeninstallationen oder in feuchter Umgebung. Der Temperaturbereich von ?40 °C bis +80 °C gewährleistet zuverlässigen Betrieb bei extremen Umweltbedingungen und erlaubt dank schlanker Bauform die Integration in bestehende Systeme.



Irlbacher präsentiert beheizbare Flachglasgeneration mit keramischen Leiterbahnen und ITO-Schichten

Als weltweit führender Anbieter für die Bearbeitung und Funktionalisierung von Flachglas hat Irlbacher kürzlich eine innovative Generation beheizbarer Glaslösungen präsentiert. Abhängig von spezifischen optischen Anforderungen kommen entweder filigran gedruckte keramische Leiterbahnen oder hochtransparente, laserstrukturierte ITO-Schichten zum Einsatz. Beide Verfahren gewährleisten eine dauerhaft klare Sicht sowie zuverlässigen Schutz vor störendem Kondenswasser auf Kameragläsern, Sensorfrontscheiben und Touchscreens. Die überlegenen modularen Heizmodule lassen sich flexibel in unterschiedlichste Applikationen integrieren und bieten höchste Energieeffizienz.

Kondenswasser auf Außenkameralinsen verhindert klare Bildwiedergabe bei feuchter Umgebung

An Außenkameras, etwa an Bahnwaggons oder in feuchten Räumen, beeinträchtigt Kondenswasser die Funktion empfindlicher Optiken. Feine Tröpfchen auf beschlagenem Glas streuen Licht und verzerren Abbildungen, sodass Motive unscharf erscheinen oder sogar gänzlich verloren gehen. Um eine klare Sicht sicherzustellen und Ausfälle zu vermeiden, muss die Glasoberfläche konstant oberhalb des Taupunkts temperiert werden. Nur so kann das Anlaufen vermieden und eine zuverlässige, dauerhaft effiziente, energiesparend Bildqualität unter allen Umgebungsbedingungen gewährleistet werden.

Modularer Baukasten kombiniert keramische Leiterbahnen und laserstrukturierte ITO-Schichten optimal

Mit Hilfe eines modularen Lösungsbaukastens realisiert Irlbacher zwei fundamentale Ansätze zur Integration beheizbarer oder funktionalisierter Glasoberflächen. Zum einen werden fein ausgelegte Leiterbahnstrukturen mittels keramischer Druckfarben direkt auf dem Glas appliziert. Zum anderen kommt eine hochwertige Indium-Zinn-Oxyd-Beschichtung (ITO) zum Einsatz, die durch präzise Laserstrukturierung definiert wird. Beide Verfahren erlauben eine optimale Anpassung an optische Anforderungen und funktionale Spezifikationen, indem sie maximale Flexibilität in Design sowie Leistungsparametern bieten und nachhaltigen Einsatz sicherstellen, ohne Kompromisse.

Innenseitige Heizschicht schützt Glas und spart Energie durch Regelung

Die Heizschicht ist auf der Innenseite des Flachglases integriert und bleibt somit optimal vor Witterungs- oder Schmutzeinflüssen geschützt. Durch intelligente Regelalgorithmen wird die Heizleistung exakt so gesteuert, dass die Glasoberfläche stets knapp oberhalb des Taupunkts betrieben wird. Dieses Verfahren verhindert effektiv Kondenswasserbildung, gewährleistet eine klare Sicht auf Kameras und Sensoren und minimiert gleichzeitig den Energieverbrauch. Auf diese Weise tragen Systeme zur Nachhaltigkeit bei, indem sie Ressourceneinsatz verringern und Effizienz steigern.

Patentiertes Verfahren ermöglicht Heizfunktion, Beleuchtung und Steuerung im Glas

Vor mehr als fünfzehn Jahren hat Irlbacher eine weltweit geschützte Methode etabliert, mit der Leiterbahnen mit einer Breite von unter 200 Mikrometern direkt auf Glasoberflächen aufgebracht werden. Dieses Verfahren gewährleistet einerseits zuverlässige Heizfunktionen zur Verhinderung von Beschlagen, andererseits ermöglicht es die nahtlose Integration von Beleuchtungselementen in transparente Deckgläser. Auf der Light & Building in Frankfurt wurde demonstriert, dass sich Heizfunktion, Objektbeleuchtung und Steuerelektronik in einem einzigen, kompakten Bauteil vereinen lassen.

Laserstrukturierte ITO-Beschichtung bietet 90 Prozent Lichttransparenz für brillante Bilder

Zur Erfüllung höchster Bildqualitätsansprüche setzt Irlbacher auf eine Indium-Zinn-Oxid-Schicht (ITO), die mit bis zu 90 Prozent Lichtdurchlässigkeit glänzt. Dank präziser Laserstrukturierung wird die hauchdünne Metalloxidschicht unsichtbar in das Glas integriert. Auf diese Weise entstehen scharfe, kontrastreiche Abbildungen ohne störende Leiterbahnen, weshalb Kameras Sensoren bei anspruchsvollen Anwendungen klare Sichtverhältnisse bieten und feinste Details erkennbar bleiben. Die dünne Schicht verursacht keine störenden Reflexionen und gewährleistet eine unverfälschte Farbwiedergabe unter variierenden Lichtbedingungen konstant.

Inhouse-Fertigung aller Heizglasprozesse für maßgeschneiderte kundenpräzise Anwendungen ohne Kompromisse

Alle Fertigungsstufen, angefangen beim Präzisionsdruck feiner Leiterbahnen bis hin zur exakten Lasermikrostrukturierung, finden vollständig in den firmeneigenen Produktionsanlagen statt. Diese vertikale Integration ermöglicht individuelle Anpassungen der Beheizungselemente entsprechend kundenspezifischer Anforderungen. Dabei können ungenutzte Zonen ausgespart und Heizzonen genau konzentrisch um die Blickachse einer Kamera platziert werden. So lässt sich die volle Bildauflösung ohne kostspielige Spezialobjektive oder integrierte Linsenheizsysteme vollständig ausnutzen. Parallel dazu gewährleistet die hausinterne Qualitätssicherung Leistungsparameter und kurze Lieferzeiten.

Heizsysteme halten ?40?°C bis +80?°C stabil und reagieren blitzschnell

Die beiden Heizvarianten decken zuverlässig einen Einsatzbereich von ?40 °C bis +80 °C ab und zeichnen sich durch eine besonders schnelle Reaktionszeit aus. Dank ihrer kompakten Auslegung lassen sie sich unkompliziert in unterschiedlichste Steuerungssysteme einbinden. So verhindert die konstante Temperierung das Beschlagen von Windschutzscheiben bei Einfahrt von S-Bahn-Zügen in Tunnel und gewährleistet gleichzeitig klare Sichtverhältnisse im Cockpit des Triebfahrzeugführers sowie eine präzise Witterungsüberwachung an Schrankenanlagen, dauerhaft prozesssicher energieeffizient reibungslos wartungsarm.

Innovative beheizbare Flachgläser verhindern Kondenswasserbildung und sichern klare Sicht

Die neue Generation beheizbarer Flachgläser von Irlbacher verhindert zuverlässig das Entstehen von Kondenswasser auf optischen Bauteilen und überzeugt gleichzeitig durch einen besonders sparsamen Energieverbrauch. Dank der Kombination flexibler keramischer Mikroleiterbahnen und nahezu unsichtbarer, laserstrukturierter ITO-Schichten wird selbst bei Temperaturen zwischen ?40 und +80 Grad eine klare Sicht garantiert. So bleiben Kameras, Sensoren oder Displays in Fahrzeugen und Außenapplikationen dauerhaft funktionsfähig, selbst unter extremen Umweltbedingungen, und gewährleisten höchste Betriebssicherheit zuverlässig rundum.