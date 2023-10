JYL-Tech: RFID-Technologie revolutioniert die Verwaltung von Paletten und Behältern

Die Integration von RFID-Technologie in die Verwaltung von Paletten und Behältern ermöglicht Unternehmen eine effizientere und wirtschaftlichere Arbeitsweise. Durch das Leasing von Logistikbehältern können Kosten für die Instandhaltung der Flotte reduziert werden. Jedoch hat die steigende Nutzung dieser Behälter auch zu einem Anstieg der Verluste geführt, was wiederum die Verwaltungskosten erhöht und eine Herausforderung für Palettenanbieter darstellt.



RFID-Technologie revolutioniert die Palettenverfolgung und -verwaltung

Der strategische Einsatz von RFID-Technologie revolutioniert die Verwaltung von Paletten, GTLs, SLCs und KLTs, indem er manuelle Arbeit reduziert und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet. Durch die verbesserte Transparenz der Lieferkette werden Kosten gesenkt und die Datenpräzision erhöht. Zusätzlich ermöglicht RFID-Leasingunternehmen eine effiziente Überwachung von Behälterbeständen, um Verluste durch Fehlmanagement zu minimieren. Diese elegante Lösung zur Rückverfolgung und Verfolgung optimiert den Betrieb und bietet Unternehmen eine neue Ära der Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Die Integration von RFID-Technologie in die Verwaltung von Behältern, Lagern und Logistikverteilung hat eine revolutionäre Wirkung. Durch die automatische Erfassung von Echtzeitdaten beschleunigt RFID die Prozesse, senkt die Arbeitskosten und steigert die Effizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Barcode-Tags bieten RFID-Palettentags die Möglichkeit, Informationen bei Bedarf zu aktualisieren und zu ändern. Jeder wiederverwendbare Behälter oder Palette erhält einen eindeutigen RFID-Identifikator, der eine transparente Verfolgung entlang der gesamten Lieferkette ermöglicht.

JYL-Tech hat eine umfangreiche Expertise in der Integration von RFID-Technologie in verschiedene Branchen wie die Palettenvermietung, industrielle Produktionskontrolle sowie die Automobil-, Lebensmittel- und Medizinindustrie. Mit dieser Erfahrung ist das Unternehmen in der Lage, maßgeschneiderte RFID-Lösungen für wiederverwendbare Kunststoffverpackungen wie GTLs, SLCs und KLTs anzubieten. Kunden können von der Fachkenntnis und dem Know-how von JYL-Tech profitieren, um ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

Robuste RFID-Tags für industrielle Anwendungen mit langer Lebensdauer

Unsere RFID-Tags für Paletten und Behälter sind mit einer robusten Konstruktion ausgestattet, die speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Sie haben eine Lebensdauer von 1 bis 5 Jahren und sind beständig gegen Wasser, Chemikalien und extreme Temperaturen. Durch maßgeschneiderte Designs bieten sie optimale Leistung vor Ort. Die robuste Datenintegrität wird durch die Synchronisierung von visuellen Daten mit dem RFID-Chip gewährleistet. Unsere vielseitigen RFID-Tag-Lösungen eignen sich für verschiedene Umgebungen und erfüllen die VDA-Empfehlungen 4994 und 5501.

Passive RFID-Tags: die kostengünstige Lösung

Passive RFID-Tags werden in der Logistik bevorzugt, da sie keine Batterien benötigen und somit kostengünstig sind. Obwohl ihre Leseentfernung und Speicherkapazität begrenzt sind, eignen sie sich ideal für die Behälterverwaltung innerhalb eines 2-Meter-Arbeitsbereichs und mit begrenzten Speicheranforderungen.

In der Logistik werden zwei primäre RFID-Frequenzen für die Verwaltung von Behältern und Paletten eingesetzt: Hochfrequenz (HF) und Ultra-Hochfrequenz (UHF). HF-RFID-Tags haben eine kurze Lesereichweite von bis zu 1,5 Metern, können jedoch Tags auch durch Objekte hindurch lesen. UHF, als Grundlage der RAIN RFID-Technologie, bietet eine erweiterte Lesereichweite von 3 bis 9 Metern, kann jedoch Schwierigkeiten bei der Durchdringung haben.

Um die Verwaltung von RFID-Tags auf Behältern und Paletten effizient zu gestalten, empfiehlt es sich, UHF-Tags mit einer Lesereichweite von 3 bis 9 Metern einzusetzen. Diese Tags ermöglichen eine einfache Erfassung der Tags, auch wenn die Lagerhaustüren eine Entfernung von 2 Metern haben. Da die Behälter und Paletten in der Regel keine Durchdringung erfordern, bieten UHF-Tags eine ideale Lösung für die Verfolgung und Verwaltung in der gesamten Lieferkette.

Das JYL-Tech-Team bietet eine breite Auswahl an RFID-Tags für die effiziente Verwaltung von Paletten und Kunststoffbehältern. Unsere Produkte sind speziell für die Bedürfnisse der Industrie entwickelt und zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen und die passende Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

Die Vorteile der RFID-Integration in der Paletten- und Behälterverwaltung

Durch die Integration von RFID-Technologie in die Verwaltung von Paletten und Behältern können Unternehmen ihre Betriebsabläufe effizienter gestalten und ihre Arbeitskosten reduzieren. Die automatische Erfassung von Echtzeitdaten ermöglicht eine transparente Verfolgung von Informationen entlang der gesamten Lieferkette, wodurch die Nutzung von Paletten und Behältern optimiert wird. Dies führt zu geringeren Verlusten und niedrigeren Verwaltungskosten. Mit seiner langjährigen Erfahrung und maßgeschneiderten Lösungen ist JYL-Tech der ideale Partner für Unternehmen, die die Vorteile der RFID-Technologie nutzen möchten.