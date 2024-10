KI-Festival in Berlin: Neue Geschäftsmodelle für Pharma, Medtech und Life Science

Das KI-Festival in Berlin Anfang September war eine beeindruckende Veranstaltung, die sich mit der Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Gesundheitswirtschaft und anderen Branchen beschäftigte und über 6.000 Teilnehmer anzog.



Neue Geschäftsmodelle im Gesundheitsbereich auf KI-Festival vorgestellt

Beim KI-Festival in Berlin waren auch die Healthcare Shapers, erfahrene Berater der Gesundheitsbranche, vertreten. Andre Pöhler, Vertriebsexperte und CRM-Spezialist im Pharmamarkt, besuchte das Festival, um nach bahnbrechenden Lösungen mit disruptivem Potential zu suchen. Sein Fokus lag dabei auf neuen Geschäftsmodellen im Pharma-, Medtech- und Life Science Umfeld. Die Vorträge und Diskussionen auf dem Festival zeigten eine Konsolidierung der KI-Lösungsmodelle, die sich nun vermehrt auf das Machbare konzentrieren. Es wurden konkrete Produkte und Lösungen für Prozesse in Kliniken, der Pflege und in Arztpraxen präsentiert.

Einführung der Patientenakte als ePA: Langwieriger Prozess zur Nutzung von Gesundheitsdaten

Das KI-Festival bot eine Plattform, um die Erfassung und Nutzung strukturierter Daten aus der Gesundheitsversorgung voranzutreiben und damit neue Erkenntnisse und Geschäftsmodelle mittels KI-Anwendungen zu ermöglichen.

Successful AI applications in healthcare despite regulatory challenges

Dennoch gibt es bereits erfolgreiche Anwendungen von KI im Gesundheitswesen, wie beispielsweise eine Lösung von Google Health zur Triage in Notaufnahmen.

KI-Anwendungen verbessern die Effizienz und Qualität der medizinischen Versorgung

Durch die Nutzung von sprachgesteuerter Datenerfassung und einfacher Datenweitergabe können KI-Anwendungen den Dokumentationsaufwand reduzieren und die Geschwindigkeit der Prozesse erhöhen.

Erfolgreicher Einsatz von Pflegerobotern im DRK Seniorenzentrum Fulda

Ein vielversprechender Anwendungsfall von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen ist die Integration von Pflegerobotern wie dem Roboter Pepper in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Besuch von drei Vorträgen führt zum KI-Zertifikat

Während des Festivals konnten die Teilnehmer bestimmte KI-Zertifikatsvorträge besuchen. Nachdem sie drei solcher Vorträge gehört hatten, erhielten sie ein KI-Zertifikat per E-Mail. Diese Zertifikate bestätigten ihre Teilnahme an den Vorträgen und dienten als Nachweis für ihr erworbenes Wissen im Bereich Künstlicher Intelligenz.

Impuls für die Entwicklung neuer KI-Lösungen im Gesundheitswesen

Das KI-Festival in Berlin war ein erfolgreicher Treffpunkt für Unternehmen und Experten, die an der Entwicklung und Nutzung von KI-Lösungen für die Verbesserung der medizinischen Versorgung interessiert sind.