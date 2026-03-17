Neue Gefahrgut-Datenbank im Fokus GEFAHR/GUT mit umfassend modernisierten Beförderungsfunktionen

Seit dem 5. März 2026 steht im Arbeitsportal fokus GEFAHR/GUT von Verlag Heinrich Vogel eine neue, modernisierte Gefahrgut-Datenbank im Bereich Beförderung zur Verfügung. Das Update wurde in Zusammenarbeit mit KISTERS aus Aachen und der TECVIA Media GmbH entwickelt. Gefahrgutverantwortliche profitieren von verbesserten Recherchefunktionen, automatischen Prüfungen zugelassener Verpackungen, rechtssicherer Erstellung von Beförderungspapieren und IMO-Erklärungen sowie einem modernen, strukturierten Stammdatenmanagement für den effizienten täglichen Einsatz in Transport und Logistik. Optimierte Workflows inklusive.



KISTERS und TECVIA kooperieren mit Heinrich Vogel für Gefahrgut-Datenbank

Durch eine Kooperation von KISTERS aus Aachen, Spezialist für Arbeits- und Umweltschutz-IT, der TECVIA Media GmbH und Verlag Heinrich Vogel wurde eine neue Gefahrgut-Datenbank entwickelt. Seit dem 5. März 2026 steht das Modul „Beförderung“ im Arbeitsportal fokus GEFAHR/GUT online. Die Anwendung liefert umfassende Informationen zu UN-Nummern, Verpackungsanforderungen und Transportvorschriften. Sie unterstützt multinationale Transporte, automatisierte Prüfungen und erleichtert Gefahrgutverantwortlichen die Erstellung rechtssicherer Beförderungspapiere für Straße, Schiene und See sowie IMO-Erklärungen effizient.

Portal Fokus GEFAHR/GUT erhält neues Modul für multimodalen Gefahrguttransport

Das neue Beförderungsmodul im Arbeitsportal fokus GEFAHR/GUT erweitert den Umfang um umfassende Funktionen zur Planung, Dokumentation und Kontrolle von Gefahrguttransporten. Es stellt Gefahrgutverantwortlichen modernisierte Werkzeuge bereit, die eine schnelle Recherche einschlägiger Vorschriften ermöglichen und zugleich eine revisionssichere Erstellung aller erforderlichen Beförderungspapiere und IMO-Erklärungen sicherstellen. Die Lösung deckt Transporte auf Straße, Schiene, See und erstmals auch multimodale Verkehre ab und integriert dabei automatische Validierungsmechanismen. Nutzer erhalten eine intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche.

Effiziente und intuitive Recherche aller UN-Vorschriften für Gefahrgutverantwortliche gleichzeitig

Die Erweiterung des Systems ermöglicht eine erheblich schnellere und benutzerfreundlichere Suche nach allen relevanten Vorschriften zur jeweiligen UN-Nummer. Zugleich unterstützt die Gefahrgut-Datenbank die Erstellung rechtssicherer Beförderungsdokumente und IMO-Erklärungen, indem sie automatisch genehmigte Verpackungsarten, bestehende Transportverbote und Zusammenladebeschränkungen validiert. Auf diese Weise reduziert sich der Prüfaufwand deutlich, gleichzeitig steigt die Genauigkeit der Dokumentation. Verantwortliche erhalten zuverlässige Informationen in Echtzeit und können Compliance-Prozesse effizienter umsetzen. Zusätzlich wird die Fehlerquote nachhaltig minimiert. Effektiv.

Das System integriert umfangreiche Automatikprüfungen, durch die sämtliche Gefahrgutangaben laufend auf Konformität mit ADR-, RID- und IMDG-Vorschriften überwacht werden. Darüber hinaus stellt es strukturierte Daten bereit, die jede UN-Nummer sowie zugehörige Klassifizierungen, Verpackungsvorschriften und Kennzeichnungshinweise klar gegliedert aufbereiten. Eine zeitgemäße Benutzeroberfläche mit übersichtlichen Menüs und Suchfeldern erleichtert den Zugriff auf Dokumentenvorlagen, Prüfprotokolle und Berichte. Ergänzt wird das Tool durch Filtermöglichkeiten und Exportfunktionen für verschiedene Dateitypen sowie individuelle Anpassungsmöglichkeiten und Batch-Exports.

Die neue Gefahrgut-Datenbank ermöglicht umfassende Verwaltung von Transportaufträgen inklusive automatischer Generierung erforderlicher Beförderungspapiere für Straßen-, Schienen- und Seetransporte sowie kombinierten multimodalen Verkehren. Jeder Vorgang durchläuft eine präzise automatische Validierung von Verpackungszulässigkeit, Transportverboten und Zusammenladebeschränkungen. Zusätzlich werden strukturierte Informationen gemäß Abschnitt 3.2 ADR/RID/IMDG-Code bereitgestellt und Nutzer profitieren von einer modernisierten, intuitiven Benutzeroberfläche, die den Arbeitsfluss optimiert und Fehlerquellen minimiert. Ein integriertes Reporting-Modul unterstützt darüber hinaus Analyse und Dokumentation Gefahrguttransporte in Echtzeit.

Neue Gefahrgut-Datenbank integriert Stammdatenmanagement und sichert rechtliche Compliance effizient

Die neue Gefahrgutdatenbank verfügt über ein integriertes Stammdatenmanagement, das sämtliche relevanten Informationen zu Gefahrgutprozessen zentral verwaltet. Dadurch wird die rechtliche Handlungssicherheit von Gefahrgutbeauftragten erheblich erhöht, da alle regulatorischen Vorgaben transparent abgebildet und überprüfbar sind. Unternehmen profitieren von einer schnelleren und zuverlässigeren Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Transport und in der Logistik. Zusätzliche Funktionen sind bereits in Arbeit und werden zeitnah bereitgestellt, um den Anwenderkomfort zu steigern sowie die Compliance zu optimieren.

Kooperation liefert effiziente Recherche automatische Prüfungen intuitive Bedienung Transparenz

Durch die Zusammenarbeit von KISTERS, TECVIA Media GmbH und dem Verlag Heinrich Vogel im Portal fokus GEFAHR/GUT profitieren Gefahrgutverantwortliche von optimierten Recherchefunktionen, automatisierten Prüfungsroutinen, einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche sowie einem umfassenden Stammdatenmanagement. Die Anwendung steigert die Effizienz bei der Dokumentenerstellung, erhöht die Transparenz aller Prozesse und trägt maßgeblich zur Sicherheit im täglichen Gefahrguttransport bei. Gleichzeitig unterstützen die integrierten Werkzeuge Unternehmen dabei, regulatorische Vorgaben zuverlässig einzuhalten und Compliance nachhaltig erheblich zu verbessern.