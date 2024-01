KM.ON präsentiert CREATE DESIGN auf internationalen Textilmessen

Das Unternehmen KM.ON, ein Pionier in der digitalen Stricktechnologie, nimmt an zwei bedeutenden Textilmessen teil, um die Software CREATE DESIGN vorzustellen. Auf der Munich Fabric Start in München und der Pitti Filati in Florenz präsentiert KM.ON innovative Lösungen für das Design und die Entwicklung von Strickwaren. CREATE DESIGN revolutioniert den Designprozess und vereint Innovation mit Praktikabilität. Besucher haben die Möglichkeit, die Effizienz und Flexibilität der Software live zu erleben.



KM.ON präsentiert auf der Munich Fabric Start seine innovative Strickdesign-Software CREATE DESIGN

Auf der Munich Fabric Start präsentiert KM.ON seine innovative Software CREATE DESIGN, die den Designprozess von Strickwaren digitalisiert. Durch die Verbindung von Innovation und Praktikabilität ermöglicht CREATE DESIGN eine unvergleichliche Effizienz und Flexibilität. Das KM.ON-Team wird vor Ort sein, um den Besuchern die Funktionalitäten der Software zu demonstrieren. Jessy-Belle Kürig, eine erfahrene Expertin, wird das Potenzial von CREATE DESIGN anschaulich präsentieren.

Jessy-Belle Kürig hebt hervor, dass CREATE DESIGN das Potenzial hat, das Strickdesign zu revolutionieren. Auf der Munich Fabric Start wird demonstriert, wie die Software die Effizienz und Flexibilität beim Design von Strickwaren erhöht. Gleichzeitig wird die künstlerische Gestaltung gefördert, indem die Software innovative Möglichkeiten bietet, um einzigartige Designs zu erstellen.

Die Besucher der Messen haben die einzigartige Chance, einen persönlichen Termin mit Jessy-Belle Kürig zu vereinbaren. Dabei können sie nicht nur die Potenziale der innovativen Software CREATE DESIGN entdecken, sondern auch die nahtlose Verbindung dieser Software mit externer 3D-Software kennenlernen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mehr über die Zusammenarbeit von KM.ON mit dem renommierten 3D-Partner Assyst Fashiontech zu erfahren. Registrierungen für Termine können unter https://www.assyst.de/registration/ vorgenommen werden.

KM.ON präsentiert CREATE DESIGN auf der Pitti Filati in Florenz

Auf der Pitti Filati in Florenz präsentiert KM.ON CREATE DESIGN parallel zur Munich Fabric Start. In Kooperation mit den führenden Unternehmen STOLL by KARL MAYER und Prisma Tech stellt KM.ON innovative Textillösungen vor, die ihresgleichen suchen.

Ülfet Doganay, Cluster Lead for Design & Patterning, wird KM.ON auf der Pitti Filati repräsentieren. Ihre Anwesenheit auf der Messe unterstreicht das Engagement von KM.ON für Innovation. CREATE DESIGN ist mehr als nur eine Software, es markiert den Beginn einer neuen Ära des Textildesigns. Doganay freut sich darauf, die Vision von KM.ON mit der Branche zu teilen und gemeinsam an zukunftsweisenden Lösungen zu arbeiten.

Revolutionäre Software verbindet Technologie und Kreativität in der Textilindustrie

Bei der Präsentation auf den Messen zeigt KM.ON eindrucksvoll, wie CREATE DESIGN die Technologie und Kreativität im Bereich des Strickdesigns verbindet. Die Software fungiert als effizientes Werkzeug, das die Gestaltung von Strickwaren auf künstlerischer Ebene fördert. Mit dieser innovativen Lösung setzt KM.ON neue Maßstäbe in der Textilindustrie und ermöglicht es Designern, ihre kreativen Ideen nahtlos in die digitale Strickentwicklung zu integrieren.

Die Besucher der beiden Messen haben die einmalige Gelegenheit, hautnah die neuesten Entwicklungen im Bereich des Strickdesigns zu erleben. Sie können nicht nur die innovative Software CREATE DESIGN von KM.ON kennenlernen, sondern auch mit Experten der Branche ins Gespräch kommen. Dabei können sie wertvolle Einblicke gewinnen, wie die Lösungen von KM.ON ihre Designprozesse revolutionieren können und somit die Zukunft des Strickdesigns maßgeblich beeinflussen.

KM.ON revolutioniert die Textilindustrie mit CREATE DESIGN, einer innovativen Software für die digitale Strickentwicklung. Durch die Teilnahme an den wichtigen Messen Munich Fabric Start und Pitti Filati setzt das Unternehmen neue Maßstäbe und präsentiert seine wegweisende Technologie. Mit CREATE DESIGN wird eine neue Ära des Strickdesigns eingeläutet, die Effizienz und künstlerische Gestaltung miteinander verbindet.