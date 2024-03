KATHREIN Solutions und QUAD GmbH: Neue Chancen für RFID-Technologie

Die Zusammenarbeit zwischen KATHREIN Solutions und der QUAD GmbH ist ein Meilenstein für beide Unternehmen. Mit dieser Partnerschaft eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Erschließung von Anwendungsfeldern und Märkten im Bereich der RFID-Technologie. Durch die Stärkung der Lieferkapazität in der DACH-Region können Kunden nun noch schneller und effizienter mit hochwertigen RFID-Lösungen versorgt werden. Die verbesserte Lieferfähigkeit, erweiterte Fachkompetenz und regionale Nähe der Partner bieten den Kunden langfristige Vorteile.



QUAD GmbH erweitert Portfolio mit RFID- und RTLS-Hardware

Die QUAD GmbH zeichnet sich durch ihre umfangreiche Beratung und Projektunterstützung in verschiedenen Branchen aus. Sie bietet Lösungen für den Einzelhandel, die Lebensmittelindustrie, die Gastronomie sowie Industrie- und OEM-Anwendungen an. Ihr Portfolio umfasst Einbauscanner sowie RFID- und AutoID-Lösungen für Zutrittskontrollen, Ticketautomaten, Sortier- und Packmaschinen sowie Produktionsanlagen. Durch die Partnerschaft mit KATHREIN Solutions erweitert die QUAD GmbH ihr Angebot um RFID- und RTLS-Hardware für Identifizierungs- und Lokalisierungslösungen. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für Anwendungsfelder in einer global digitalisierten Welt.

Automatische Identifizierung ohne Sichtkontakt: RFID-Technologie ermöglicht Effizienzsteigerung und Automatisierung

Die RFID-Technologie revolutioniert die Automatisierung von Prozessen in zahlreichen Branchen. Durch die automatische Identifizierung von Objekten und Personen ohne Sichtkontakt können Unternehmen ihre Produktion, Logistik und den Einzelhandel effizienter gestalten. Große Datenmengen, die mithilfe von RFID generiert und analysiert werden, ermöglichen eine präzise Überwachung und Optimierung von Material- und Produktionsflüssen. Dadurch steigert sich nicht nur die Effizienz der Abläufe, sondern auch die Kundenzufriedenheit.

Die Partnerschaft zwischen KATHREIN Solutions und QUAD bietet Unternehmen eine wertvolle Unterstützung bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer internen Prozesse. Durch die umfassende Expertise und das breite Technologieangebot der beiden Unternehmen können Logistik- und Produktionsabläufe effizienter gestaltet werden. Dies ermöglicht eine Steigerung der Produktivität und Kundenzufriedenheit sowie die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalisierten Welt.

Die Zusammenarbeit zwischen KATHREIN Solutions und der QUAD GmbH bietet Unternehmen, die ihre Logistik und Produktion digitalisieren und ihre internen Prozesse optimieren möchten, eine wertvolle Unterstützung. Durch die Kombination der Fachkenntnisse und des Technologieangebots beider Unternehmen entstehen innovative Prozesskonzepte, die es Unternehmen ermöglichen, die Herausforderungen der modernen Wirtschaft erfolgreich zu bewältigen. Dies versetzt sie in die Lage, ihre Märkte und Kunden zu sichern und sich langfristig für die Zukunft aufzustellen.

Stärkung der RFID-Technologie durch Zusammenarbeit von KATHREIN Solutions und QUAD GmbH

Die Zusammenarbeit zwischen KATHREIN Solutions und der QUAD GmbH eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten zur Implementierung der RFID-Technologie. Durch die Stärkung der Lieferkapazitäten und erweiterte Fachkompetenz können Kunden von einer schnelleren und effizienteren Versorgung mit hochwertigen RFID-Lösungen profitieren. Die regionale Nähe der Partner ermöglicht eine verbesserte Zusammenarbeit und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Logistik und Produktion zu digitalisieren, ihre internen Prozesse zu optimieren und sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen.