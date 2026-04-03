Validierung von Hochleistungs-ECUs sichert autonomes Fahren unter extremen Bedingungen

Die Validierung von Hochleistungs-ECUs ist für autonome Fahrfunktionen unverzichtbar. KST-Motorenversuch realisiert maßgeschneiderte Prüfverfahren, die thermische, klimatische und funktionale Beanspruchungen unter realitätsnahen Bedingungen nachbilden. Geschlossene Flüssigkühlkreisläufe sichern präzises Temperaturmanagement, während Klimatisierung von minus vierzig bis plus achtzig fünf Grad schnelle Umgebungswechsel simuliert. Dauerbetriebstests erfassen Ausfallpotenziale frühzeitig. High-end-Messtechnik und Hardware-in-the-Loop-Integration ermöglichen umfassende Analysen und garantieren zuverlässige Performance für Level-3 bis Level-5 Systeme. Lebensdauerprognosen, Sicherheitsbewertungen und frühzeitige Rückmeldungen unterstützen die Optimierung durch Entwicklerteams.



Autonome Fahrfunktionen erfordern Hochleistungsrechner-ECUs mit umfassender Sensoranbindung und Validierung

Autonome Fahrfunktionen beschleunigen die Entwicklung innovativer Fahrzeugkonzepte und setzen hochleistungsfähige Steuergeräte voraus, die zahlreiche Sensorsignale verarbeiten. Um den extremen Temperaturwechseln, den erheblichen Verlustleistungen und variablen Umweltbedingungen gerecht zu werden, muss die Absicherung dieser Rechnereinheiten über konventionelle Prüfverfahren hinausgehen. KST-Motorenversuch hat hierfür spezialisierte Testreihen entwickelt, die thermische Belastungen, Klimafaktoren und kontinuierliche Funktionstests kombinieren, um die Betriebssicherheit und Dauerhaltbarkeit der ECUs unter realitätsnahen Einsatzbedingungen zu gewährleisten. Ergänzt um umfassende Diagnose und Echtzeitüberwachung.

Geschlossene Kühlkreisläufe simulieren realistische Fahrzeug-Randbedingungen präzise für dauerhafte ECU-Dauerhaltbarkeit

Im Prüfstand erfolgt die realitätsnahe Simulation aller äußeren Betriebsbedingungen: Durch geschlossene Flüssigkühlkreisläufe werden Kühlmitteltemperatur, Druck und Volumenstrom konstant geregelt, während die Klimakammer schnelle Zyklen zwischen ?40 °C und +85 °C bereitstellt. Die ECUs laufen unter Dauerlast, um Wechselwirkungen von Hardware, Software und thermischer Last frühzeitig zu erkennen und Ausfälle rechtzeitig zu dokumentieren. Zusätzlich zeichnen präzise Sensoren Temperaturverläufe, Ströme und Spannungsspitzen an kritischen Hotspots auf, um mögliche Schwachstellen in der Regelungstechnik umfassend aufzudecken.

Multiphysikalische Belastungstests simulieren Temperatur Vibration Feuchte und elektrische Volllast

ECUs müssen neben extremen Temperaturschwankungen auch erhöhte mechanische Beanspruchungen wie Vibrationen und Schocks, Feuchtigkeitsanteile sowie elektromagnetische Interferenzen bewältigen. Thermische Zyklisierungen simulieren schnelle Temperaturwechsel, während geschlossene Kühlkreisläufe das Wärmemanagement unter Prüfbedingungen optimieren. Elektrochemische Belastungstests und elektrische Volllastuntersuchungen reproduzieren Worst-Case-Szenarien. In Kombination ermöglichen sie parallel wirkende thermische, klimatische und elektrische Herausforderungen, um realitätsnahe Testergebnisse zu erzielen, die direkt in die Entwicklung künftiger Fahrzeuganwendungen einfließen. und verbessern damit Zuverlässigkeit sowie Robustheit autonomer Systeme.

Hardware-in-the-Loop Prüfstände effizient betten ECUs realitätsnah in Fahrzeugumgebung ein

Modern ausgestattete Prüfstände integrieren Hardware-in-the-Loop-Technologie, um Steuergeräte realitätsnah in simulierte Fahrzeugumgebungen einzubetten. Hochpräzise Sensoren überwachen kontinuierlich Temperaturen, Ströme und Spannungen an kritischen Hotspots innerhalb der ECUs. Parallel dazu greifen softwaregestützte Diagnoseverfahren auf umfangreiche Echtzeitdaten zurück und identifizieren frühzeitig Abweichungen von Sollwerten. Diese automatisierten Analysen informieren Entwickler zeitnah über potenzielle Risiken. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse lassen sich Optimierungsmaßnahmen vornehmen, um Ausfälle bereits in der Projektphase zu vermeiden und Kosten einzusparen.

OEM-Qualifikationsrichtlinien verschärfen Temperaturoptimierung und Lebensdauervalidierung deutlich in automatisierten Level-3-Fahrzeugen

Der Übergang zur Serienfertigung von Level-3-Fahrfunktionen erhöht OEM-spezifische Qualifikationsanforderungen an das Temperaturmanagement und Lebensdauerverhalten von Steuergeräten signifikant. Versagt die Kühlung oder verschleißt die Elektronik zu früh, entstehen Sicherheitsrisiken und hohe Rückrufkosten. Entwicklungsdienstleister wie KST-Motorenversuch stellen dafür spezialisierte Prüfstände, umfangreiche Erfahrung und anpassbare Testprotokolle bereit. In enger Abstimmung mit Kunden realisieren sie maßgeschneiderte Testreihen, um die Robustheit und Zuverlässigkeit autonomer Systeme zu garantieren und dokumentieren valide Ergebnisse zur Freigabe, und transparent.

Autonome Fahrfunktionen erfordern mehr Rechenleistung, komplexe Kühlung und Tests

Die zunehmende Komplexität autonomer Fahrfunktionen erfordert deutlich höhere Rechenleistung, eine engere Systemintegration und ausgeklügelte Kühlkonzepte, um thermische Lastspitzen zuverlässig zu bewältigen. Zukünftige Prüfstandkonzepte verknüpfen Klimasimulationen mit hochauflösender Leistungsmesstechnik und variablen Lastprofilen in dauerhaften Tests für realitätsnahe Szenarien. Neue Standards heben thermische Robustheit, Lebensdauer und funktionale Sicherheit stärker hervor. KST-Motorenversuch positioniert sich als zuverlässiger Partner, der individuell abgestimmte Prüflösungen bereitstellt und Hersteller bei der Validierung von Level-3 bis Level-5 Steuergeräten unterstützt.

KST-Motorenversuch sichert ECUs mit realitätsnahen Tests und präziser Messtechnik

Die Testkonzepte von KST-Motorenversuch ermöglichen OEMs und Zulieferern präzise, umfassende Analysen unter praxisnahen Einsatzbedingungen und sichern eine entscheidend frühzeitige Erkennung potenzieller Fehlfunktionen dank kontinuierlicher Funktionskontrollen im Zusammenspiel von Hardware und Software. Geschlossene Flüssigkühlkreisläufe regulieren Temperatur und Volumenstrom, während HiL-Integration komplexe Szenarien simuliert. Hochauflösende Messtechnik dokumentiert kritische Parameter und unterstützt belastbare Aussagen zur Dauerhaltbarkeit. So lassen sich Entwicklungsrisiken minimieren, regulatorische Vorgaben erfüllen und Markteinführungszeiten für Level-3 bis Level-5 ECUs deutlich verkürzen.