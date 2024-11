LANCOM Systems stellt leistungsstarke Wi-Fi 7 Access Points vor

Der deutsche Netzwerkinfrastruktur- und Security-Ausrüster LANCOM Systems bietet ab sofort seine ersten Wi-Fi 7 Access Points an. Der LX-7500 Access Point ist bereits im Fachhandel erhältlich, während der LX-7300 Access Point in Kürze verfügbar sein wird. Diese neue Wi-Fi 7-Serie von LANCOM bietet alle Vorteile der neuesten WLAN-Generation, einschließlich höherer Datenkapazitäten, schnellerer Geschwindigkeiten und innovativer Funktionen wie Scan-Radio und redundanter PoE-Versorgung. Das Gehäusedesign der Access Points wurde ebenfalls verbessert.



Wi-Fi 7: Höhere Datenkapazitäten und schnellere Geschwindigkeiten

Der WLAN-Standard Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) ermöglicht eine verbesserte Datenübertragung mit höheren Kapazitäten, breiteren Kanälen und schnelleren Geschwindigkeiten. Durch Funktionen wie Multi-Link-Operation, Multi-RU und Puncturing werden moderne Anforderungen erfüllt. Wi-Fi 7 nutzt nicht nur die gängigen 2,4- und 5-GHz-Bänder, sondern auch das exklusive 6-GHz-Band, um störungsfreie Verbindungen mit minimaler Latenz und maximalem Datendurchsatz zu gewährleisten. Insbesondere für Echtzeitanwendungen wie Maschinensteuerung oder Virtual Reality ist dies von großer Bedeutung.

Vielseitige Unterstützung aller Frequenzbänder für optimale Konnektivität

Die neuen Modelle LX-7500 und LX-7300 von LANCOM Systems bieten eine umfassende Unterstützung aller Frequenzbänder (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) und ermöglichen somit eine nahtlose Verbindung mit einer Vielzahl von Endgeräten. Darüber hinaus verfügen sie über ein integriertes Scan-Radio, das die Servicequalität, Sicherheit und Netzwerkübersicht verbessert. Mit ihrem IP50-Schutzgehäuse und der UL2043-Zertifizierung sind sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet.

Höchste Leistung und Geschwindigkeit: Der LANCOM LX-7500 Wi-Fi 7 Access Point

Der LANCOM LX-7500 ist ein leistungsstarker Wi-Fi 7 Access Point, der speziell für den Einsatz in großen, anspruchsvollen Funknetzen entwickelt wurde. Mit Tri-Band-WLAN und einer schnellen Datenverarbeitungsfähigkeit kann er selbst in überfüllten WLAN-Netzwerken gleichzeitig Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 19 GBit/s in den Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz verarbeiten. Durch die Verwendung einer 10G- und einer 2,5G-Ethernet-Schnittstelle mit Dual-PoE-in bietet er maximale Ausfallsicherheit.

LANCOM LX-7300: High-Performance Wi-Fi 7 Access Point für mittelgroße Funknetze

Der LANCOM LX-7300 ist ein leistungsstarker Wi-Fi 7 Access Point, der speziell für mittelgroße Funknetze entwickelt wurde. Er bietet Tri-Band-WLAN mit 2×2 MU-MIMO und ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 9,3 GBit/s. Mit seinen 10G- und 2,5G-Ethernet-Schnittstellen eignet er sich ideal für WLAN-Netzwerke mit mittlerer Auslastung.

Wi-Fi 7 Access Points von LANCOM: Sicherheit und Nachhaltigkeit im Fokus

Die neuen Wi-Fi 7 Access Points von LANCOM wurden speziell entwickelt, um professionelle Netzwerke sicherer und nachhaltiger zu machen. Sie bieten eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen wie Funkfeldüberwachung, Alarm bei unautorisierten Demontagen und garantierte Backdoor-Freiheit. Darüber hinaus sorgen regelmäßige Feature- und Security-Updates für eine kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit. Die Access Points unterstützen auch den LANCOM Sustainability Mode, der eine nachhaltige Nutzung ermöglicht, und verfügen über Funktionen wie Energie-Monitoring und recycelbare Materialien für eine umweltfreundliche Gestaltung.

