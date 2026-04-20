PIAD-optimierte Anti-Reflex-Beschichtungen sichern Laserleistung mit Absorption unter fünf ppm

Mit den rasant steigenden Leistungen moderner Lasersysteme in der Industrie, Medizintechnik und Verteidigung wächst die Bedeutung ultraniedriger Absorptionseigenschaften von Optiken. Nur minimale Energieverluste verhindern thermische Linsenbildung, StrahlfokusVerschiebung und strukturelle Schädigungen. LASER COMPONENTS kombiniert über vier Jahrzehnte Beschichtungs-Know-how mit PIAD-optimierten Antireflexdesigns und präziser Substratauswahl. Individuell konfigurierte Schichtpakete und anschließende Nachbearbeitung reduzieren Absorptionswerte konsequent unter fünf ppm, steigern den LIDT und sichern langfristige Stabilität unter extremen Einsatzbedingungen. maximale Präzision im Dauerbetrieb zuverlässig.



Extrem niedrige Absorption verhindert thermische Linsenbildung für präzise Laseranwendungen

Optiken mit außergewöhnlich geringer Absorption verhindern thermische Linsenbildung, Fokusverschiebungen und unerwünschte Strahlverzerrungen bei Spitzenleistungen. Anwendungen in der Mikrobearbeitung erfordern konstante Strahlparameter und reproduzierbare Schnittqualität, während Laserskalpelle in der Medizintechnik punktgenauen, kontrollierten Gewebeeinschnitt ermöglichen müssen. Verteidigungssysteme wiederum setzen auf robuste Komponenten mit hohen Laser-Induced Damage Thresholds, um Einsatzfähigkeit unter extremen Bedingungen sicherzustellen. Bereits minimale Absorptionsverluste können Präzision reduzieren und die Lebensdauer optischer Elemente drastisch verkürzen und garantiert langfristige Systemzuverlässigkeit sowie Qualität.

Vier Jahrzehnte Expertise: LASER COMPONENTS entwickelt hochbelastbare Laseroptiken weltweit

LASER COMPONENTS blickt auf vierzig Jahre Entwicklungserfahrung zurück und hat sein Fachwissen in der Beschichtungstechnik stetig optimiert. In einem eigens betriebenen Beschichtungszentrum werden komplexe optische Schichtsysteme individuell realisiert. Dabei kommen präzise Verfahren zum Einsatz, welche die Materialschichten punktgenau auftragen und aushärten. So lassen sich Laseroptiken für ein breites Spektrum an Wellenlängen und Leistungsstufen flexibel gestalten. Dies garantiert höchste Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen sowie optimierte Strahlführung und Stabilität.

PIAD-Technologie optimiert Beschichtungen und erreicht Absorption unter fünf ppm

Die Plasma Ion-Assisted Deposition-Technologie ermöglicht die Entwicklung neuartiger Anti-Reflex-Beschichtungen, deren Schichtaufbau durch präzise abgestimmte Materialkombinationen und Schichtdicken optimiert wurde. Diese Innovation reduziert die optische Absorption drastisch von unter zehn auf unter fünf ppm. Eine gezielte Substratauswahl trägt zusätzlich zur Minimierung verlustbehafteter Effekte bei. Das Ergebnis sind signifikant höhere Laser-Induced Damage Thresholds sowie eine verbesserte Strahlqualität, was die Leistungsfähigkeit anspruchsvoller Lasersysteme nachhaltig steigert und gewährleistet langfristig stabile Performance unter extremen Betriebsbedingungen.

Nachbearbeitung verfeinert Mikrostruktur und eliminiert Materialspannungen für stabile Reflexion

Eine zusätzliche Nachbearbeitung nach der Beschichtung sorgt für eine präzise Verfeinerung der Mikrostrukturen und vermindert Schichtspannungen effektiv. Durch das Verfahren werden mikroskopische Unebenheiten ausgeglichen, was zu einer nachhaltigen Stabilisierung der Reflexionsparameter führt. Langfristig bleiben Reflexionswerte konstant, während Leistungsverluste minimiert werden. Dieses Vorgehen garantiert zuverlässige Performance sowohl bei Standardoptiken als auch bei maßgeschneiderten Lösungen und erhöht die Lebensdauer sowie die optische Effizienz signifikant. Die Methode ist skalierbar und einfach an Kundenanforderungen an.

LASER COMPONENTS erweitert die Laseroptik mit PIAD-optimierten Anti-Reflex-Beschichtungen, die Absorptionswerte unter fünf ppm garantieren. Die präzise abgestimmten Schichtaufbauten reduzieren thermische Linsenbildung und minimieren Fokusverschiebungen. Hochstabile Reflexions- und Transmissionsparameter bleiben selbst bei intensiven Laserleistungen konstant. Widerstandsfähige Mikrostrukturen schützen vor langfristigen Schädigungen. Anwender profitieren von erhöhter Präzision, gesteigerter Zuverlässigkeit und signifikant höheren Laser-Induced Damage Thresholds, wodurch anspruchsvolle Anwendungen in Fertigung, Medizin und Verteidigung optimiert werden. Zudem ermöglicht die Technologie effektiv individuelle Schichtanpassungen.