Windows 10 Support-Ende zwingt LGR Packaging zu dringendem Automatisierungsupdate

Microsoft beendete im Herbst 2025 den Support für Windows 10. Zahlreiche Peripheriegeräte und Industrieanlagen mussten modernisiert werden. LGR Packaging in Rheine geriet in Millionenrisiken, weil Krifft und Zipsner Steuerungen auf alter Hardware Windows 11 nicht unterstützten. Um den Betrieb zu sichern, entwickelten Krifft und Zipsner KriZiTransDesk Professional und Web. Die Lösung bindet ERP und BDE per MS SQL Datenbank an, nutzt RFID und Just in Time Logistik für umfassende Automatisierung.



Windows zehn Supportende zwingt LGR Packaging Rheine zur Modernisierung

Im Herbst 2025 endete der Support für Windows 10, wodurch funktionsfähige Steuerungsgeräte ohne Windows-11-Zertifizierung nicht mehr zuverlässig betrieben werden konnten. LGR Packaging, einer der Führer Hersteller von Faltschachteln mit Zentrale in Oyonnax/Frankreich und Produktionsstandort Rheine, sah sich mit dieser Problematik konfrontiert. Die bestehende Fördertechnik inklusive Siemens-S7-Steuerung lief auf bereits 25 Jahre alter Hardware, deren darauf basierende Softwareapplikationen obsolet und nicht mehr erweiterbar waren und hätte ohne Modernisierung komplett ausfallen können.

Alte Windows10-HMI behindert umfangreicher Modernisierung von Förderspuren und Transferwagen

Die Anlage verfügt über fünfunddreißig Förderspuren in der Druckerei sowie zweiundvierzig in der Stanzerei und ist mit fünf Transferwagen, einer Dreheinheit und zwei Stapelwendern ausgestattet. Mehrere Module liefen bislang auf Windows-10-basierten HMI-Lösungen, die an veraltete Entwicklungsumgebungen gebunden waren. Ein Umstieg auf Windows 11 hätte die Anschaffung neuer Steuerschränke, umfangreiche Neuverkabelung und vollständige Neuprogrammierung erforderlich gemacht, was den verfügbaren Budgetrahmen erheblich überschritten hätte und letztendlich abwegig

KriZiTransDesk Professional und Web modernisieren Logistiksteuerung sicher ohne Windows11

Krifft?&?Zipsner setzte KriZiTransDesk Professional und Web ein, um die bestehende Logistiksteuerung zu modernisieren und die Anforderungen von Windows?11 zu umgehen. Dabei entwickelten die Ingenieure zwei neue HMI-Applikationen, die mit siebzehn Siemens S7-300-Steuerungen, einem Marquip-Querschneider, drei K&B-Druckmaschinen, vier Stanzmodulen und drei ASI-Trade-Kaschiermaschinen kommunizieren. Die Betriebsdatenerfassung erfolgt über eine MS-SQL-Datenbank, die lückenlos an das kundeneigene ERP/BDE-System angebunden ist. Anwender profitieren von Echtzeittransparenz, automatisierten Prozessabläufen, reduzierten Fehlerquoten und verbesserter Effizienz in der Produktion.

RFID-Antennen an Transferwagen ermöglichen präzise Stapel-Erfassung ohne manuelle Eingriffe

Die neue HMI verwendet an den Transferwagen angebrachte RFID-Antennen, um pro Stapel automatisch Auftragsdaten zu erfassen und eine auftragsreine Einlagerung sicherzustellen. Sie bezieht die jeweilige Auftragsreihenfolge zentral aus der Planungsdatenbank und ermöglicht zusätzlich die manuelle Auswahl eines Auftrags-Pools von bis zu fünf Einträgen sowie den alternativen Einzelabruf. Dadurch entfallen manuelle Eingriffe der Bereichsleiter im bisherigen Halbautomatikmodus vollständig, was zu einer deutlich effizienteren, transparenteren und weniger fehleranfälligen Prozesssteuerung im Lagerbetrieb führt.

Visuelles Order-Tool ermöglicht automatisierte Maschinenbelieferung Druck- und Kaschiererei just-in-time

Bediener in Druckerei und Kaschiererei setzen ein visuelles Order-Tool ein, um individuelle Aufträge präzise an den jeweiligen Stationen zu hinterlegen. Das vollautomatische Transportsystem koordiniert Transferwagen, Dreheinheit und Zwischenlager dynamisch, um gleichartige Produkte entsprechend Länge, Breite und Kartoneigenschaften termingerecht Just-in-Time an die Maschinen zu fördern. Palettenrotation, rotationsabhängige Magazinbestückung sowie Drehen und automatisches Einlegen der Anleger erfolgen nahtlos ohne manuelle Eingriffe. Zudem kontinuierliche Überwachung und zuverlässige Echtzeit-Statusmeldungen an zentrale Leitsteuerung.

KriZiTransDesk Professional und Web automatisieren Lager, Transport und JIT

Mit KriZiTransDesk Professional und Web realisierte das Unternehmen eine vollautomatische Lager- und Transportsteuerung, die alle Materialbewegungen autonom koordiniert und eine präzise Just-in-Time-Belieferung garantiert. Vorhandene Fördertechnik wird nahtlos weitergenutzt, wobei Querschneider, Transferwagen, Druckmaschinen und Kaschierstationen in einem homogenen Prozess miteinander vernetzt sind. Zentrale Datenverwaltung, RFID-Erfassung und Echtzeitüberwachung minimieren Stillstandzeiten, erhöhen Durchsatz und gewährleisten höchste Prozesssicherheit bei reduziertem Schulungsaufwand für das Bedienpersonal. Dabei werden Betriebsdaten automatisch protokolliert und analysiert. Effizienzgewinne steigen nachhaltig.

KriZiTransDesk macht LGR Packaging Rheine ohne kostenintensiven Hardwarewechsel zukunftsfähig

Die Modernisierung mit Krifft & Zipsner KriZiTransDesk ermöglichte LGR Packaging Rheine, millionenschwere Anlagen weiterhin zu betreiben, ohne bestehende Hardware auszutauschen. Die automatische RFID-basierte Logistik steuert Auftragsfluss und Bestückung, während die ERP/BDE-Integration via MS-SQL alle Produktionsdaten zentral erfasst. Just-in-Time-Belieferung minimiert Lagerbestand und verkürzt Durchlaufzeiten. Die Lösung steigert Effizienz, erhöht Flexibilität und reduziert den Trainingsaufwand. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt erfolgt Rollout in drei weiteren Werken zur kontinuierlichen Optimierung und gewährleistet einfache Skalierbarkeit.