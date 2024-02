Litheli revolutioniert den Markt mit der U20-Serie und IPS-Modell

Die U20-Serie von Litheli bietet Verbrauchern eine bahnbrechende Lösung für ihre Heimwerksprojekte, Gartenarbeit und mobile Anwendungen. Mit dem Infinity Power Share (IPS) -Modell können Benutzer nahtlos zwischen verschiedenen Werkzeugen wechseln und von der beeindruckenden Kapazität der U20 IPS SUPER BATTERY profitieren. Diese Produkte sind ab sofort in über 200 OBI-Filialen in Deutschland und Österreich sowie im OBI Online-Shop erhältlich, was den Kunden eine bequeme und flexible Einkaufsmöglichkeit bietet.



Lithelis IPS-Modell revolutioniert die Nutzung von Elektrowerkzeugen

Das IPS-Modell von Litheli revolutioniert die Art und Weise, wie Benutzer ihre Elektrowerkzeuge nutzen, indem es nahtlos zwischen verschiedenen Anwendungsszenarien wechselt und eine breite Palette von Geräten und Anwendungsmöglichkeiten bietet. Mit der U20 IPS SUPER BATTERY als Herzstück ermöglicht es dieses Modell den Benutzern, ihre Werkzeuge kabellos zu betreiben und bietet gleichzeitig eine beeindruckende Kapazität von 20.000 mAh sowie eine USB-C PD Ausgangsleistung von 45 W.

Die U20-Serie von Litheli ist jetzt bei OBI erhältlich und umfasst 20 verschiedene Produkte. Unter den Highlights befinden sich der weltweit erste elektrische Bollerwagen, der eWagon W1 Pro, ein leistungsstarker Laubbläser, eine praktische Einhandsäge für die Gartenarbeit sowie eine Akku-Bohrmaschine und ein Akku-Schlagschrauber für Heimwerker. Alle diese Geräte werden von der U20 IPS SUPER BATTERY betrieben, die eine kabellose und flexible Nutzung ermöglicht.

Die U20 IPS SUPER BATTERY von Litheli ist ein vielseitiges Akkupack, das perfekt auf die Litheli U20 Series Werkzeuge abgestimmt ist. Zusätzlich fungiert es als leistungsfähige Powerbank, die eine Ausgangsleistung von bis zu 45 Watt bietet und somit diverse elektronische Geräte wie Smartphones, iPads und Laptops aufladen kann. Besonders praktisch ist die TYPE-C Aufladung, die es ermöglicht, die Batterie schnell und bequem mit einem Type-C-Kabel aufzuladen. Im Gegensatz zu anderen Marken ist keine spezielle Ladegeräte oder Ladedocks erforderlich, da die U20 IPS SUPER BATTERY mit allen bereits im Haushalt verfügbaren USB-C Netzteilen kompatibel ist.

Die U20 IPS SUPER BATTERY von Litheli ist ein beeindruckendes Energiespeichergerät mit kompakten Abmessungen von nur 127,5×81,9×39,5 mm und einem Gewicht von nur 510 g. Trotz ihrer geringen Größe bietet sie eine beeindruckende Kapazität von 20.000 mAh, was ausreicht, um unterwegs eine zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Dank ihres handlichen Formats passt sie problemlos in jede Tasche und ist somit der ideale Begleiter für unterwegs.

Die U20-Serie von Litheli, erhältlich bei OBI, bietet Kunden die Möglichkeit, die innovative Technik, das ausgezeichnete Design und die zuverlässige Qualität der Produkte persönlich zu erleben. Mit diesen Elektrowerkzeugen eröffnet sich eine neue Dimension der Flexibilität und Effizienz für Heimwerker, Gartenliebhaber und alle, die unterwegs auf Strom angewiesen sind. Die U20-Serie von Litheli bietet wegweisende Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche und ermöglicht es Benutzern, ihre Projekte effizienter und flexibler zu gestalten.

Die Einführung der U20-Serie von Litheli bei OBI stellt einen Meilenstein in der Weiterentwicklung von Akku-Werkzeugen dar. Mit dem IPS-Modell und der U20 IPS SUPER BATTERY bietet Litheli den Verbrauchern wegweisende Lösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Die Produkte zeichnen sich durch ihre Innovationskraft aus und ermöglichen den Nutzern eine vielfältige und effiziente Nutzung. Die U20-Serie von Litheli setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Flexibilität und Qualität.

Die U20 IPS SUPER BATTERY ist ein Schlüsselprodukt der U20-Serie von Litheli aufgrund ihrer beeindruckenden Kapazität, ihrer kompakten Größe und ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Litheli hat mit dieser Produktreihe bewiesen, dass sie nicht nur technisch fortschrittlich sind, sondern auch großen Wert auf Design und Qualität legen. Mit dieser Batterie können Benutzer ihre Projekte effizienter und flexibler gestalten und von den innovativen Lösungen der nächsten Generation profitieren.