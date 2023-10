LogiPlus Consulting: Experten diskutieren Lagerautomatisierung in der Intralogistik

Am 10. Oktober findet bei DAW SE ein Fachgespräch statt, das sich mit der erfolgreichen Automatisierung der Intralogistik befasst. Das IT-Onlinemagazin moderiert die Veranstaltung, bei der die SAP EWM Pioniere von LogiPlus Consulting und DAW SE innovative Lösungen und bewährte Praktiken im Bereich der Lagerautomatisierung präsentieren. Unternehmen und Fachleute der Logistikbranche haben die Möglichkeit, an dieser Online-Veranstaltung teilzunehmen und Einblicke in die Erfahrungen und Lösungen der DAW SE zu erhalten. Die Implementierung von Lagerautomatisierungslösungen zeigt, wie fortschrittliche Technologien die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Lagern steigern können.



DAW SE implementiert End-to-End Lagerautomatisierung mit SAP EWM

Die DAW SE, ein renommiertes Unternehmen in der Baufarben- und Baustoffindustrie, hatte im Jahr 2019 die Aufgabe, ihre IT-Infrastruktur zu erneuern und ihre Lagerprozesse zu optimieren und automatisieren. In enger Zusammenarbeit mit LogiPlus Consulting wurde eine umfassende Lagerautomatisierung mit SAP EWM implementiert.

Im Rahmen des Projekts wurden sowohl mittel- als auch langfristige Ziele verfolgt. Zunächst ersetzten die Experten von LogiPlus und DAW SE das bestehende Lagerverwaltungssystem SAP WM durch ein dezentrales SAP EWM, um das Bestandslager zu erweitern. Mithilfe von SAP EWM MFS wurde der Materialfluss optimiert und Automatisierungslösungen wie AutoStore und ein Staplerleitsystem wurden in das Projekt integriert. Die Implementierung von SAP S/4HANA als nachgelagertes ERP-System vervollständigt nun die automatisierte Intralogistiklandschaft am Hauptstandort der DAW.

Im Expert-Talk des IT-Onlinemagazins am 10. Oktober werden Jörg Martin, Leiter Fertigwarenlager bei DAW SE, und Thilo Matheis, CEO von LogiPlus, detailliert über die Herausforderungen und Ziele des Projekts sprechen. Dabei wird die gesamte Projektumsetzung, der Go-Live und die Hypercare-Phase sowie die Erfolgsfaktoren ausführlich beleuchtet.

Die nahtlose Integration in das SAP EWM eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, durchgehende Prozesse zu etablieren und das volle Potenzial in Bezug auf Effizienz und Leistungsfähigkeit in der Intralogistik auszuschöpfen. Das erfolgreiche Projekt bei DAW SE zeigt, wie Unternehmen von der Automatisierung und Integration verschiedener Systeme in das SAP EWM profitieren können.

Das Fachgespräch, moderiert durch das IT-Onlinemagazin, ermöglicht es Unternehmen und Fachleuten der Logistikbranche, von den Erfahrungen und Lösungen der DAW SE und LogiPlus zu profitieren. Hier erhalten sie wertvolle Einblicke in bewährte Praktiken und innovative Lösungen im Bereich der Lagerautomatisierung und haben die Möglichkeit, ihr Know-how auszutauschen und zu diskutieren.

Die Automatisierung der Intralogistik mit SAP EWM ermöglicht Unternehmen eine effizientere und leistungsfähigere Lagerverwaltung. Durch den Einsatz moderner Technologien können Lagerprozesse optimiert und automatisiert werden. Das Beispiel der erfolgreichen Implementierung bei DAW SE zeigt, dass Unternehmen durch eine direkte Anbindung an SAP EWM ihr Lagermanagement deutlich verbessern können.

Mit der Veranstaltung am 10. Oktober haben Unternehmen und Fachleute die Gelegenheit, bewährte Praktiken und innovative Lösungen im Bereich der Lagerautomatisierung kennenzulernen. Durch den Austausch von Erfahrungen und Lösungen der DAW SE können sie ihr eigenes Lagermanagement optimieren. Die Automatisierung der Intralogistik mit SAP EWM ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz und Leistungsfähigkeit zu steigern und im Wettbewerb erfolgreich zu sein.

Erfahren Sie in diesem Fachgespräch, wie Sie Ihr Lagermanagement mit SAP EWM optimieren können. Nutzen Sie die Gelegenheit, von den Erfahrungen und Lösungen der DAW SE und LogiPlus Consulting zu lernen und sich mit anderen Fachleuten über bewährte Praktiken und innovative Lösungen in der Lagerautomatisierung auszutauschen.