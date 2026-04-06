Logwin 2025: Stabile Erträge trotz Umsatzrückgang und globaler Expansion

Im Geschäftsjahr 2025 konnte der Logwin Konzern trotz einer Umsatzreduzierung seine stabile Finanz- und Ertragslage verteidigen. Das operative Ergebnis (EBITA) beläuft sich auf 82,4 Millionen Euro und ermöglicht gezielte Investitionen in digitale Infrastruktur, branchenspezifische Lösungen sowie die Erweiterung globaler Logistiknetzwerke. Trugen strategische Akquisitionen und die Eröffnung neuer Niederlassungen in Riad und den Vereinigten Staaten zur Stärkung der langfristigen Wachstumsstrategie bei, schaffen diese Maßnahmen solide Grundlagen für zukünftiges Wachstum auf Märkten.



Logwin Konzernumsatz 2025 auf 1.362,0 Millionen Euro deutlich gesunken

Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete der Konzern einen Umsatzrückgang auf 1.362,0 Mio. Euro gegenüber 1.442,4 Mio. Euro im Vorjahr, bedingt durch nachgebende Frachtraten in den Geschäftsbereichen Luft- und Seefracht. Trotz dieses Umsatzrückgangs stabilisierte sich das operative Ergebnis (EBITA) nahezu auf Vorjahresniveau mit 82,4 Mio. Euro gegenüber 83,6 Mio. Euro. Das Periodenergebnis betrug 61,6 Mio. Euro nach 65,6 Mio. Euro und zeigt eine solide finanzielle Basis.

Air + Ocean verbucht Volumenzuwächse trotz Umsatzrückgang plus EBITA

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Sparte Air + Ocean trotz rückläufiger Erlöse ein durchschnittliches Volumenwachstum. Der Umsatz ging von 1.189,5 auf 1.108,7 Millionen Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) belief sich auf 64,0 Millionen Euro und zeigt die Widerstandsfähigkeit in einem intensiven Wettbewerbsumfeld. Strategische Mittel flossen gezielt in den Ausbau des globalen Netzwerks, moderne digitale Systeme und spezialisierte Verticals wie Food & Wine sowie Pharma Logistics, maßgeblich zur langfristigen Stabilität.

Solutions-Umsatz legt 2025 leicht zu und EBITA deutlich gesteigert

Im Geschäftsfeld Solutions verzeichnete Logwin 2025 einen leichten Umsatzanstieg auf 255,8 Millionen Euro gegenüber 255,0 Millionen Euro im Vorjahr. Treibende Kräfte waren insbesondere das internationale Transportgeschäft sowie die konsequente Optimierung bestehender Kundenbeziehungen. Das operative Ergebnis (EBITA) sprang deutlich von 19,8 auf 27,6 Millionen Euro. Dieser Anstieg resultierte aus Effizienzsteigerungen im operativen Betrieb und einer gezielten Erweiterung des Kontraktlogistik-Serviceportfolios auf globaler Ebene. Zudem trugen neue digitale Tools erheblich zur Prozessoptimierung bei.

Logwin Air+Ocean eröffnet neues Büro in Riad und US-Märkten

Im Oktober 2025 eröffnete Logwin Air + Ocean in Riad, Saudi-Arabien, eine Niederlassung und startete gleichzeitig in den US-amerikanischen Markt. Eigenständige Luft- und Seefrachtdienste in Los Angeles, Chicago und Savannah ergänzen frühere Übernahmen in Europa und Asien. Diese Initiativen demonstrieren die zielgerichtete internationale Expansion des Unternehmens und stärken das globale Netzwerk nachhaltig durch erweiterte Kapazitäten, regionale Expertise und optimierte Transportlösungen in strategisch wichtigen Wirtschaftszentren weltweit. zur Förderung internationaler Wettbewerbsfähigkeit beitragen.

Verwaltungsrat empfiehlt zwölf Komma acht Euro Dividende je Aktie

Für das Geschäftsjahr 2025 empfiehlt der Aufsichtsrat eine Dividendenzahlung in Höhe von 12,80 Euro je Aktie, identisch zum Vorjahr. Bei einer Ausschüttungsquote von rund 60 Prozent und einem durchschnittlichen Aktienkurs im betrachteten Zeitraum führt dies zu einer Dividendenrendite von etwa 5,3 Prozent. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens und bietet den Anteilseignern eine attraktive Kapitalbeteiligung bei gleichbleibender Ausschüttungsstruktur. Gleichzeitig signalisiert es Stabilität in der Finanzpolitik des Konzerns.

Logwin Konzern 2025 zeigt stabile Performance trotz herausforderndem Marktumfeld

Im Geschäftsjahr 2025 erzielt der Logwin Konzern in einem anspruchsvollen Marktumfeld stabile Umsatzzahlen und ein solides operatives Ergebnis, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens unter Beweis stellt. Parallel dazu fließen erhebliche Mittel in den Ausbau digitaler Infrastruktur, um Effizienzsteigerungen zu realisieren, sowie in branchenspezifische Lösungen für stark regulierte Industrien. Die fortschreitende internationale Expansion untermauert die globale Wettbewerbsfähigkeit und schafft eine belastbare Grundlage für nachhaltiges Wachstum und fördert langfristige Kundenbindung strategische Partnerschaften.