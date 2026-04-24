Kompakter MIC-785 Industrie-PC mit AMD AM5 für Edge-Computing Automatisierung

Der MIC-785 von BMC Solutions ist ein kompakter Industrie-PC, der auf der AMD AM5-Architektur basiert und speziell für Edge-Computing-Anwendungen entwickelt wurde. Hohe Rechenleistung, integrierte Grafikbeschleunigung und ein lüfterloses Design sorgen für zuverlässigen Einsatz in Machine Vision, Automatisierung sowie industrieller Steuerung. Das IP40-zertifizierte Gehäuse schützt vor Staub und Schmutz, während der breite Eingangsspannungsbereich von zwölf bis sechsunddreißig Volt Einsatz in stationären und mobilen Anwendungen erlaubt und Dauerbetrieb in rauer Umgebung ermöglicht.



AMD Ryzen 7000/9000 und EPYC 4005 garantieren höchste Rechenleistung

Die Auswahl an AMD Ryzen Embedded 7000/9000 und EPYC 4005 Prozessoren bietet eine optimale Kombination aus Rechenleistung und Energieeffizienz. Mit hohen Taktfrequenzen, mehreren Kernen und integrierter Grafikeinheit bewältigen diese CPUs anspruchsvolle Industrie- und Edge-Computing-Aufgaben. Durch fortschrittliche Fertigung und niedrigen Stromverbrauch eignen sie sich ideal für Echtzeitanwendungen, wie Machine Vision, Steuerungssysteme und Automatisierung. Die breite Produktpalette ermöglicht flexible Systemdesigns und langfristige Leistungsstabilität in rauen Umgebungen. mit erweiterbaren Speicheroptionen und redundanten Netzwerkschnittstellen.

Im MIC-785 können je nach Bedarf wahlweise CPUs der AMD Ryzen Embedded 7000er- oder 9000er-Serie sowie Modelle der EPYC-4005-Familie eingesetzt werden. Diese Prozessoroptionen kombinieren leistungsstarke Mehrkernarchitekturen mit effizienter integrierter Radeon-Grafik, sodass zeitkritische Prozesse in Echtzeit ausgeführt werden können. Große Datenmengen lassen sich dank hoher Bandbreite und Parallelverarbeitung schnell verarbeiten. Die flexiblen CPU-Konfigurationen passen sich unterschiedlichen Workloads an und sorgen für Zuverlässigkeit in Industrieanwendungen. Außerdem unterstützen sie kühlerlose Betriebsmodi bei hohen Temperaturen.

MIC-785 unterstützt vier Displays für nahtlose Visualisierung und Leitstände

Die Plattform ermöglicht die Ansteuerung mehrerer unabhängiger Bildschirme gleichzeitig und bietet damit eine flexible Basis für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben sowie dauerhaftes Monitoring. Gerade in Machine-Vision-Umgebungen können Live-Bilder parallel dargestellt und analysiert werden. Ebenso lassen sich übersichtliche Leitstände realisieren, die Bedienern eine klare Darstellung von Prozessdaten und Alarmzuständen gewährleisten. Durch die robuste Bauweise und zuverlässige Grafikleistung fügt sich der MIC-785 ohne zusätzliche Hardwareänderungen nahtlos in industrielle Automatisierungs- und Kontrollsysteme ein.

Lüfterloses IP40-Gehäuse sichert wartungsarmen 24/7-Betrieb an rauen industriellen Standorten

Das MIC-785 verfügt über ein komplett lüfterloses Gehäuse. Dadurch werden bewegliche Teile eliminiert, wodurch mögliche Ausfallpunkte reduziert werden. Das IP40-zertifizierte robuste Gehäuse schützt zuverlässig vor Staub und groben Partikeln. Diese Kombination aus Fanless-Design und Rugged-Case gewährleistet einen nahezu wartungsfreien Dauerbetrieb rund um die Uhr unter anspruchsvollen industriellen Umgebungsbedingungen. Dank dieser Ingenieursleistung bleibt die Systemverfügbarkeit hoch und Ausfallzeiten werden auf ein Minimum begrenzt. Techniker profitieren von weniger Instandhaltungsaufwand und höherer Betriebszeit.

FlexIO, iDoor und iModule erweitern MIC-785 nach individuellen Anforderungen

FlexIO-, iDoor- und iModule-Erweiterungen erlauben es, das MIC-785 präzise an spezifische Systemanforderungen anzupassen. Dank modularem Design können unterschiedliche Schnittstellen oder Zusatzmodule einfach hinzugefügt werden. Das I/O-Panel ist einseitig angeordnet, sodass alle Anschlüsse übersichtlich auf einer Seite gebündelt sind. Diese Konstruktion gewährleistet eine ordentliche Verkabelungsführung in Schaltschränken und bestehenden Anlagen, reduziert den Wartungsaufwand und verbessert zugleich die Fehlersuche bei Störungen im laufenden Betrieb. Installationszeiten verkürzen sich und die Instandhaltung gestaltet sich effizienter.

Konnektivität über Gigabit Ethernet, USB und serielle Schnittstellen garantiert

Der Industrie-PC bietet eine umfassende Anschlussvielfalt mit Gigabit-Ethernet, mehreren USB-Buchsen sowie seriellen Schnittstellen wie RS-232 und RS-485. Nutzer profitieren von der Unterstützung ultraschneller NVMe-SSDs und konventioneller 2,5-Zoll-Festplatten, was flexible Abstimmungen zwischen Datendurchsatz und Kapazität ermöglicht. Die parallele Nutzung verschiedener Speicheroptionen in Kombination mit vielseitigen Kommunikationsports gewährleistet eine einfache Integration in industrielle Netzwerke, Automatisierungsanlagen und anspruchsvolle Edge-Computing-Umgebungen. Zusätzlich integriert das System Hot-Swap-Funktionen für Laufwerkswechsel und eine robuste Vibrationsresistenz für rauen Industrieeinsatz.

MIC-785 Mit 12-36 VDC Für Stationären Und Mobilen Einsatz

Der MIC-785 akzeptiert einen breiten Eingangsspannungsbereich von 12 bis 36 VDC und eignet sich damit gleichermaßen für fest installierte Industrieanlagen sowie für mobile Systeme in Fahrzeugen oder Transportrobotern. Diese Flexibilität beim Stromanschluss ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen, ohne spezielle Spannungswandler installieren zu müssen. Dank der weiten Spannungstoleranz ist das System unempfindlich gegenüber Spannungsschwankungen und trägt zu einer zuverlässigen, wartungsarmen Nutzung in anspruchsvollen Applikationen bei. Dies gewährleistet eine durchgehend stabile Leistung.

Der MIC-785 von BMC Solutions kombiniert eine leistungsstarke AMD AM5-Architektur mit einem lüfterlosen Design sowie IP40-Zertifizierung. Durch die Integration von Ryzen Embedded 7000/9000- und EPYC 4005-Prozessoren ermöglicht er höchste Rechen- und Grafikleistung für datenintensive Anwendungen. Dank Multi-Display-Unterstützung lassen sich mehrere Bildschirme unabhängig ansteuern, während modulare Erweiterungen wie FlexIO und iDoor individuelle Anpassungen erlauben. Mit robustem Gehäuse und I/O-Schnittstellen ist das System optimal für anspruchsvolles Edge-Computing in Industrie und Automation ausgelegt.