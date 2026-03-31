Mirantis integriert NVIDIA NCX Infra Controller in k0rdent AI-Plattform

Mirantis hat auf der KubeCon + CloudNativeCon Europe 2026 in Amsterdam die Integration des Open-Source NVIDIA NCX Infra Controllers in die modulare k0rdent AI Plattform vorgestellt. Die Erweiterung ermöglicht Kubernetes-native Automatisierung und unterstützt Referenzarchitekturen wie NVIDIA Ampere, Hopper und Blackwell sowie Quantum InfiniBand und Spectrum-X Ethernet. In Partnerschaft mit Netris, Supermicro und VAST Data liefert Mirantis validierte, mandantenfähige KI-Cloud-Infrastrukturen mit skalierbarer Bereitstellung, konsistenter Performance und wiederholbaren Deployments für anspruchsvolle KI-Workloads.



Mirantis kündigt NVIDIA NCX Infra Controller Support auf KubeCon

Mirantis hat auf der KubeCon + CloudNativeCon Europe in Amsterdam die offizielle Integration des offenen NVIDIA NCX Infra Controllers präsentiert. Dieses Open-Source-Projekt dient der Modularisierung von KI-Cloud-Plattformen und ermöglicht skalierbare Automatisierung. Zudem stellte Mirantis sein umfangreiches Partnernetzwerk rund um k0rdent vor. Anbieter wie Netris, Supermicro und VAST Data arbeiten gemeinsam an mandantenfähigen, offenen Infrastrukturmodellen. Ziel ist es, Cloud-Anbietern valide, wiederholbare Deployments und effiziente Ressourcennutzung zu bieten. Gleichzeitig steigt die Zuverlässigkeit.

Mirantis etabliert modulare Mandanten-Cloud auf Open-Source-Standards für zukünftige KI

Mirantis engagiert sich seit über zehn Jahren in der Entwicklung Open-Source-basierter Private-Cloud-Lösungen und hat weltweit OpenStack- und Kubernetes-Installationen begleitet. Im Zuge der fortschreitenden KI-Revolution transformiert das Unternehmen bestehende virtualisierungsbasierte Infrastrukturen zu KI-nativen Plattformen. Durch aktive Beiträge an Projekten wie k0rdent, Kubernetes und OpenStack treibt Mirantis die Etablierung offener, modularer und mandantenfähiger Cloud-Architekturen voran, die sich flexibel skalieren und an individuelle Anforderungen anpassen lassen und fördert somit Innovationskraft und nachhaltige Effizienz.

k0rdent AI fungiert als umfassender Metal-to-Model-Stack, der physische Hardware-Elemente bis hin zu KI-Modellen konsolidiert. Dabei steuert und orchestriert die Plattform NVIDIA Architekturen wie Ampere, Hopper und Blackwell präzise miteinander. Gleichzeitig integriert sie Netzwerk-Module inklusive InfiniBand und Spectrum-X Ethernet für hochperformante Datenübertragung. Administrators erhalten eine zentrale Steuerungsebene, die eine nahtlose Bereitstellung von anspruchsvollen KI-Workloads ermöglicht und skalierbare, mandantenfähige Umgebungen auf offenen Standards etabliert.

Mirantis stellt mit k0rdent AI einen umfassend validierten Metal-to-Model-Stack bereit, der speziell für automatisierte KI-Fabriken entwickelt wurde und unterschiedliche Hardware-Generationen optimal integriert. Eine zentrale Steuerungsebene koordiniert NVIDIA-Referenzdesigns wie Ampere, Hopper sowie Blackwell und verbindet diese nahtlos mit Highspeed-Netzwerkoptionen Quantum InfiniBand und Spectrum-X Ethernet. Mit Plattformen DGX, HGX und MGX entsteht eine schlüsselfertige, mandantenfähige Cloud-Infrastruktur, die sich flexibel skalieren lässt und anspruchsvolle KI-Workloads effizient unterstützt, einschränkungsfrei, resilient und hochverfügbar im Echtzeitbetrieb.

Durch die nahtlose Einbindung des NVIDIA NCX Infra Controllers in k0rdent AI können Kubernetes-native Automatisierungsmechanismen die Bereitstellungsdauer von KI-Infrastrukturen deutlich verringern. Wiederholbare Deployment-Muster werden via deklarativer Konfigurationsvorlagen orchestriert, wodurch manuelle Einzelintegrationen entfallen. Zentrale Steuerebenen übernehmen Lifecycle-Management und Ressourcenplanung für GPU-, Netzwerk- und Speichermodule. Die Integration optimiert Workload-Skalierung, steigert Effizienz und Auslastung und legt den Grundstein für konsistente, mandantenfähige Cloud-Umgebungen in multinationalen Rechenzentren automatisierte Prüfungen und Validierungen inklusive Konformitätsüberwachung sowie Reporting.

Die Integration des NVIDIA NCX Infra Controllers in k0rdent AI markiert einen Schritt innerhalb der AI Cloud Ready Initiative. Dadurch wird eine Kubernetes-native Automatisierung ermöglicht, mithilfe derer Anwender Deployments konsistent und wiederholbar skalieren können. Auf manuelle Einzelintegrationen kann verzichtet werden, was Aufwand und Komplexität deutlich reduziert. CTO Shaun OMeara von Mirantis unterstreicht, dass offene Standards als Grundlage schlüsselfertiger KI-Lösungen unverzichtbar sind und die Zusammenarbeit mit NVIDIA Effizienz und Hardwareauslastung optimiert.

Das Partnernetzwerk aus Netris, Supermicro und VAST Data bietet eine modulare Infrastruktur, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde. Durch standardisierte Schnittstellen und Automatisierungstools lassen sich komplexe KI-Workflows schnell und zuverlässig ausrollen. Skalierbarkeit wird durch elastische Ressourcenverwaltung gewährleistet, während Wiederholbarkeit dank vordefinierter Prozessvorlagen sichergestellt ist. Integrationen in bestehende Cloud- und On-Premises-Umgebungen ermöglichen flexible Implementierungen für verschiedene Unternehmensgrößen und Anforderungen. Zusätzlich unterstützt es Remote-Management-Funktionen, Security-Hardening und Monitoring-Tools, um Betriebssicherheit und Performance-Optimierung gewährleisten.

Mirantis arbeitet im partnerorientierten Ökosystem eng mit Netris, Supermicro und VAST Data zusammen, um modulare Infrastrukturkomponenten reibungslos zu integrieren. Diese Kooperation gestattet Cloud-Anbietern die schnelle Bereitstellung validierter KI-Infrastrukturlösungen auf Basis offener Standards. Durch automatisierte Lifecycle-Prozesse wird eine gleichbleibend hohe Performance erreicht, während der administrative Aufwand minimiert und Betriebskosten gesenkt werden. Die modulare Architektur fördert Innovationszyklen und bietet flexible Skalierbarkeit, um auf dynamische Anforderungen im Cloud-Umfeld effizient zu reagieren. betrieblich optimiert.

Offene modulare KI-Infrastrukturplattform integriert k0rdent AI, NVIDIA NCX Controller

Die modulare Plattform von Mirantis integriert k0rdent AI nahtlos in den NVIDIA NCX Infra Controller, ergänzt durch ein Partnernetzwerk aus Netris, Supermicro und VAST Data. Unternehmen erhalten damit eine validierte Metal-to-Model-Architektur, die spezialisierte Hardwarekomponenten orchestriert. Kubernetes-native Automatisierung ermöglicht wiederholbare Deployments und reduziert Integrationsaufwand. Nutzer profitieren von mandantenspezifischer Isolation, Skalierbarkeit und Effizienzsteigerungen. Offene Standards gewährleisten langfristige Erweiterbarkeit und Interoperabilität in heterogenen KI-Cloud-Umgebungen. Die Lösung unterstützt agile Entwicklung sowie automatisierte Validierung Monitoring.