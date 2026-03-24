Mirantis k0rdent AI validiert durch NVIDIA beschleunigt rentable KI-Clouds

Mirantis k0rdent AI wurde im Rahmen der NVIDIA AI Cloud Ready Initiative geprüft und freigegeben. Die Lösung bietet Neocloud-Anbietern eine sofort einsetzbare Umgebung, um GPU-Infrastruktur gewinnbringend als KI-Cloud-Dienst zu vermarkten. Mandantenfähige Self-Service-Umgebungen unterstützen Bare Metal, Kubernetes, virtuelle Maschinen und Managed AI-Services. Der offene NVIDIA NCX Infra Controller übernimmt Automatisierung und Orchestrierung großer GPU-Flotten. Bereits ab Einführung können zertifizierte NVIDIA-Modelle genutzt werden, was Time-to-Value und Ressourcenauslastung optimiert und Rollout-Prozesse beschleunigt.



Mirantis wird Gründungspartner der NVIDIA AI Cloud Ready Initiative

Mirantis ist als Gründungspartner der NVIDIA AI Cloud Ready Initiative bestätigt worden und erweitert sein Portfolio durch die Kubernetes-native Lösung k0rdent AI. Diese Validierung eröffnet NVIDIA Cloud Partnern (NCP) die Möglichkeit, skalierbare KI-Cloud-Infrastrukturen dank vorkonfigurierter Automatisierung schneller bereitzustellen. Dabei profitieren Anwender von unmittelbarer Kostenoptimierung durch effizienten Einsatz von GPU-Ressourcen und einem modularen, mandantenfähigen Ansatz, der flexible Operationen und nahtlose Integration in bestehende Umgebungen ermöglicht. Zukünftige Erweiterungen bleiben dadurch jederzeit möglich.

k0rdent AI bietet Neocloud-Anbietern schlüsselfertige Plattform mit automatisierten Workflows

k0rdent AI stellt Neocloud-Anbietern eine schlüsselfertige Plattform bereit, die automatisierte End-to-End-Workflows mit mandantenfähigen Self-Service-Portalen vereint, um den gesamten Lifecycle von Bare Metal, Kubernetes-Clustern, virtuellen Maschinen und Managed-KI-Services abzubilden. Die Lösung bietet rollenbasierte Zugriffskontrollen, automatisierte Provisionierung und integriertes Monitoring. So können Betreiber Ressourcen zentral verwalten, Skalierungsstrategien flexibel umsetzen und die Time-to-Market für KI-Anwendungen deutlich reduzieren, während eine maximale Auslastung der GPU-Infrastruktur gewährleistet bleibt.

Einzige offene ISV-Initiative liefert modulare Plattform für vollständigen Neocloud-Lifecycle

Mirantis hebt sich in der NVIDIA AI Cloud Ready Initiative als einziger Partner mit einer vollständig offenen Infrastrukturplattform hervor und richtet sich gezielt an Neocloud-Anbieter. Die modulare Architektur deckt den gesamten Lifecycle von Bare-Metal-Bereitstellungen über Kubernetes-native Umgebungen bis hin zu virtuellen Maschinen und Managed KI-Services ab. Dank flexibler Kubernetes-Komponenten können Anwender Ressourcen nach Bedarf hinzufügen, Workloads dynamisch skalieren und Funktionen durch zusätzliche Services erweitern, ohne Einschränkungen oder Vendor-Lock-in-Erfahrungen mit technischer Kontrolle.

k0rdent AI integriert NVIDIA NCX Infra Controller zur GPU-Orchestrierung

k0rdent AI bindet den NVIDIA NCX Infra Controller ein, der als quelloffene Orchestrierungsschicht für umfangreiche GPU-Infrastrukturen dient. Diese Komponente steuert sämtliche Ebenen des Technologie-Stacks: angefangen bei NVIDIA-Architekturen wie Ampere, Hopper und Blackwell über die Hochleistungskommunikation via Quantum InfiniBand und Spectrum-X Ethernet bis hin zu spezialisierten Systemplattformen wie DGX, HGX und MGX. Auf diese Weise ermöglicht k0rdent AI eine konsistente Verwaltung, Planung und Skalierung umfangreicher GPU-Ressourcen performant und effizient. reibungslos automatisiert.

Lifecycle-Automation eliminiert manuelle Prozesse und maximiert GPU-Auslastung sofort effizient

Durch die Automatisierung bislang manueller Routineprozesse und den vollständigen Lifecycle-Management-Ansatz des NCX Infra Controllers können Serviceanbieter die Auslastung ihrer GPU-Ressourcen deutlich optimieren und Engpässe vermeiden. Gartner prognostiziert bis 2026 globale KI-Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar. Dank der k0rdent AI-Plattform lassen sich Kapazitäten flexibel skalieren, um auf steigende Nachfrage zu reagieren, Betriebskosten zu senken und höchste Effizienz bei gleichzeitig sicherer Ressourcenverwendung zu gewährleisten.

Mirantis ist einziger offener Anbieter modularer Infrastrukturplattform für KI-Cloud

Mirantis stellt als alleiniger Partner eine offene, modulare Infrastrukturplattform bereit und bietet Neocloud-Anbietern einen umfassenden Lösungsansatz von der Bare-Metal-Bereitstellung bis hin zu mandantenfähigen KI-Diensten. Die Plattform umfasst automatisierte Workflows für Installation, Verwaltung und Skalierung von GPU-Ressourcen. Sie deckt den gesamten Lifecycle einer KI-Cloud ab, inklusive Deployment, Monitoring und Wartung. Anbieter profitieren von Effizienzsteigerungen und einer kontinuierlichen Monetarisierung ihrer Infrastruktur, um langfristig rentable KI-Cloud-Services bereitzustellen und fördert flexible, effiziente, zukunftssichere Geschäftsmodelle.

Mirantis k0rdent AI liefert schlüsselfertige modulare KI-Cloud-Lösung für Neocloud-Anbieter

Mirantis k0rdent AI liefert Neocloud-Anbietern eine geprüfte und sofort einsetzbare Plattform, die mandantenfähige Self-Service-Umgebungen für GPU-basierte KI-Workloads automatisiert. Die Integration des offenen NVIDIA NCX Infra Controllers gewährleistet eine einheitliche Steuerung großer GPU-Ressourcen und optimierte Performance durch Lifecycle-Automation. Die modulare Architektur unterstützt Bare Metal, Kubernetes, VMs und Managed Services und erlaubt flexible Skalierung. Provider können ihre GPU-Infrastruktur ab dem ersten Tag effizient betreiben, flexibel anpassen und rasch auf wachsende KI-Anforderungen reagieren. zuverlässig, kosteneffizient zeitnah