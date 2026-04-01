Auf der LogiMAT 2026 in Halle 8 präsentieren NEURA Mobile Robots und NEURA Robotics eine innovative Komplettlösung für durchgängige Materialflüsse. Dabei kombiniert das System die fahrerlose Transportplattform X MOVE 1200 mit dem kognitiven Cobot MAiRA M, um Transport, Greifen und Einlagerung vollständig zu automatisieren. Manuelle Übergaben entfallen, während KI-gestützte Sensorik und adaptive Steuerung Prozesszeiten verkürzen, Fehlerquellen minimieren und die Anlagenverfügbarkeit dank skalierbarer Integration nachhaltig steigern und skaliert bei wachsendem Bedarf.



LogiMAT 2026 präsentiert X MOVE 1200 und MAiRA M

Auf der LogiMAT 2026 am Stand B21 in Halle 8 präsentiert NEURA Mobile Robots erstmals eine mobile Manipulationslösung für intralogistische Prozesse. Dabei agiert die fahrerlose Transportplattform X MOVE 1200 als autonomer Materialträger, während der intelligente Cobot MAiRA M Objekte erkennt und präzise greift. Gemeinsam ermöglichen beide Systeme eine durchgängige Integration von Transport, Bereitstellung sowie Ein- und Auslagerung ohne manuelle Übergaben und optimieren so Effizienz und Verfügbarkeit erheblich und nachhaltig zukunftsweisend.

X MOVE 1200 kombiniert MAiRA M Transport und Greifen

Die X MOVE 1200 agiert als autonome Transportplattform und sorgt für präzise Beförderung innerbetrieblich. Parallel dazu nutzt der Cobot MAiRA M seine integrierte KI-Kamera und Sensorik, um Objekte zuverlässig zu erkennen, zu greifen und sensibel zu handhaben. Dank dieser synergetischen Kombination gehen Transport- und Handlingprozesse fließend ineinander über, wodurch mobile Robotik in der Intralogistik kognitive Greifaufgaben eigenständig ausführt und eine durchgängige Automatisierung des Materialflusses realisiert wird. Dabei optimiert sie Ressourceneinsatz.

Durchgängige Automatisierung eliminiert manuelle Übergaben zwischen Transport- und Handlingprozessen

Die durchgehende Automatisierung der Materialflüsse beseitigt manuelle Übergaben zwischen Transport- und Handlingprozessen vollständig. Dadurch sinken Prozesszeiten spürbar, während Anwender zugleich eine Reduzierung der Fehlerquoten verzeichnen können. Die gesteigerte Effizienz führt zu einer signifikant höheren Anlagenverfügbarkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen FTS- und AMR-Systemen integriert der kognitive Cobot MAiRA M Greifmodule nahtlos in den Ablauf. So erfüllen Roboter komplexe Aufgaben künftig autonom und adaptiv. Dies steigert den Durchsatz nachhaltig und wirtschaftlich effizient.

Modulare Software und Standardschnittstellen ermöglichen einfache Integration in Infrastrukturen

Die Lösung lässt sich problemlos in bestehende Infrastrukturen integrieren und bei Bedarf erweitern. Eine modulare Softwarearchitektur kombiniert mit universellen Standardschnittstellen ermöglicht unkomplizierte Anpassungen und die Anbindung zusätzlicher Cobots sowie Fördertechnik. Dadurch profitieren Unternehmen von hoher Skalierbarkeit und Flexibilität. Investitionskosten werden reduziert, da Erweiterungen schrittweise und kosteneffizient durchgeführt werden können. Unternehmen reagieren schneller auf Marktanforderungen und optimieren Automatisierungsprojekte durch einfache Integration neuer Komponenten und smarte Anpassungsoptionen. Optimale Wartungszyklen ermöglichen zudem Betriebssicherheit.

Live-Demo an Stand 8B21: MAiRA M automatisiert intelligentes KLT-Handling

Am Stand 8B21 der LogiMAT 2026 beobachten Messebesucher, wie der mobile Cobot MAiRA M mithilfe seiner KI-Kamera Kleinladungsträger identifiziert, greift und automatisiert ein- beziehungsweise auslagert. Parallel übernimmt die autonome Transportplattform X MOVE 1200 den sicheren Transport zwischen festgelegten Übergabepunkten. Die Live-Demonstration zeigt praxisnahe Einsatzbeispiele, verdeutlicht Effizienzsteigerungen durch kognitive Robotertechnik und betont die enge Zusammenarbeit von NEURA Robotics mit NEURA Mobile Robots im Bereich Sensorik, KI und Transport. Reale Betriebsszenarien demonstriert.

Intralogistik im Umbruch: Systeme verstehen Zusammenhänge, treffen autonome Entscheidungen

David Reger (CEO von NEURA Robotics) und Andreas Lindemann (Geschäftsführer von NEURA Mobile Robots) betonen, dass Intralogistik an eine neue Schwelle tritt: Systeme sollen zunehmend selbstständig Zusammenhänge analysieren und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen. Dabei fokussieren Unternehmen auf skalierbare, adaptive mobile Robotik, um den Materialfluss effizient zu gestalten. Durch den Einsatz kognitiver Cobots entstehen lernfähige, sich fortlaufend optimierende Lösungen, die flexibel auf wechselnde Anforderungen reagieren und Produktionsprozesse deutlich nachhaltig und signifikant verbessern.

NEURA demonstriert integrierte X MOVE 1200 und MAiRA M-Lösung

Auf der LogiMAT 2026 präsentieren NEURA Mobile Robots und NEURA Robotics erstmals die kombinierte Lösung aus X MOVE 1200 und MAiRA M. Dieses System ermöglicht nahtlose Materialflüsse von der autonomen Fahrzeugnavigation bis zur präzisen Handhabung mittels KI-gestützten Sensoren. Die durchgängige End-to-End-Automatisierung reduziert Prozesszeiten und Fehlerquoten deutlich, erhöht die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig und bietet dank kognitiver Robotik höchste Flexibilität. So setzen die Partner neue Standards für autonome Intralogistik. Und kosteneffiziente, reibungslose Abläufe.