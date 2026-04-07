Nordex Group erhält 56?MW-Auftrag für Wippershainer Höhe Windpark Ausbau

Die Nordex Group hat einen 56-MW-Auftrag von Qualitas Energy Deutschland für den Windpark Wippershainer Höhe erhalten. Acht N163/6.X-Turbinen werden auf 164 Meter hohen Hybridtürmen errichtet. Die Installation ist bis Ende 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme zum Jahresende 2027. Das 20-jährige Premium-Vollwartungspaket garantiert langfristige Verfügbarkeit und Leistung. Das deutsche Portfolio von Qualitas Energy umfasst über 100 Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen und sichert Synergien für eine erfolgreiche Umsetzung erneuerbarer Energieprojekte.



Nordex liefert acht N163/6.X Turbinen für Wippershainer Höhe Windpark

Nordex Group hat im Rahmen einer Ausschreibung von Qualitas Energy Deutschland einen Auftrag über eine Gesamtleistung von 56?MW erhalten. Dieses Volumen deckt die Lieferung und Montage von acht N163/6.X-Windturbinen auf 164?m hohen Hybridtürmen ab, die bis Ende 2027 errichtet werden. Mit der Installation der ersten Maschine im Sommer 2027 beginnt die Errichtung. Eine 20-jährige Premium-Wartung sichert eine dauerhaft hohe Anlagenverfügbarkeit und gleichbleibende Energieproduktion und optimierte Betriebsabläufe über den gesamten Lebenszyklus.

Wippershainer Höhe stärkt Qualitas Energy Onshore-Portfolio auf drei Gigawatt

Der Windpark Wippershainer Höhe ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Onshore-Portfolios von Qualitas Energy, das über 3 GW Kapazität umfasst und mehr als 100 unterschiedliche Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen vereint. Durch diesen Standort in Hessen stärkt Qualitas Energy seine Rolle als bedeutender Akteur im Bereich Windenergie. Dank gebündelter Erfahrung aus zahlreichen abgeschlossenen und laufenden Vorhaben werden Synergien genutzt, um Effizienz, Zuverlässigkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit nachhaltig zu steigern.

Nordex und Qualitas Energy Deutschland erneuern Technologiepartnerschaft für Windenergie

Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit Qualitas Energy Deutschland. Dieser Auftrag ist Ausdruck des Vertrauens in unsere Turbinentechnologie und verdeutlicht unsere Fähigkeit, Projekte effizient und zuverlässig umzusetzen. Er bestätigt unsere Ausrichtung auf zukunftsweisende Energielösungen, die nachhaltig zum Erfolg der deutschen Energiewende beitragen. Dieses Vertrauen spornt uns an, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen und Partnerschaften zu stärken, erklärt Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central bei der Nordex Group.

Erneute Zusammenarbeit mit Nordex bestätigt Qualitas Energiepartnerschaften für Zukunft

Borja Caruana, COO der Qualitas Energy Deutschland GmbH, stellt heraus, dass der Windpark Wippershainer Höhe als wichtiger Baustein der fortgeschrittenen Projektpipeline des Unternehmens gilt. Die erneute Zusammenarbeit mit der Nordex Group bekräftigt die gemeinsame Überzeugung, dass leistungsstarke Technologie, umfangreiche Erfahrung und verlässliche Partnerschaften unverzichtbar sind, um die Ziele der energiewende erfolgreich zu realisieren. Im Schulterschluss können technische wie wirtschaftliche Potenziale optimal ausgeschöpft und nachhaltige Ergebnisse erzielt werden, die langfristig überzeugen.

Nordex Group installiert seit 1985 insgesamt 64?GW weltweit erfolgreich

Nordex ist seit 1985 weltweit aktiv und hat mehr als 64 Gigawatt installierter Windkraftkapazität in über vierzig Ländern aufgebaut. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von circa 7,6 Milliarden Euro und beschäftigt über 11.100 Mitarbeiter. Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA fertigen Onshore-Turbinen mit Nennleistungen von vier bis über sieben Megawatt. Ein globales, leistungsstarkes Service-Netzwerk gewährleistet die kontinuierliche Wartung und optimale Verfügbarkeit aller Anlagen zuverlässig.

Nordex und Qualitas Energy starten N163/6.X-Projekt Wippershainer Höhe gemeinsam

Die Kooperation der Nordex Group mit Qualitas Energy Deutschland integriert die hocheffiziente N163/6.X-Turbinenserie, umfasst eine zwanzigjährige Premium-Wartung sowie das gesamte Erfahrungsspektrum eines über hundertprozentigem deutschen Projektportfolios. Das Windparkvorhaben Wippershainer Höhe liefert auf diese Weise konstant nachhaltigen Windstrom, optimiert Verfügbarkeit und Leistung und festigt die Position Deutschlands im Bereich Onshore-Windenergieerzeugung. Damit unterstreichen beide Partner ihren Beitrag zur zukunftsgerichteten Energiewende und sorgen für verlässliche Stromerträge und fördern dabei aktive lokale Wertschöpfungsketten nachhaltig.