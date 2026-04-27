Nordex errichtet im Bürgerwindpark Heek-Strönfeld sieben N175/6.X Anlagen, 49 MW

Die Nordex Group errichtet im Bürgerwindpark Heek-Strönfeld sieben N175/6.X-Anlagen mit 179 Metern Nabenhöhe und einer Gesamtleistung von 49 MW. Die Installation erfolgt im zweiten Quartal 2027, gefolgt von der Inbetriebnahme im dritten Quartal. Ein 25-jähriger Premium-Service sichert vorbeugende Wartungen, schnellen Austausch defekter Module und regelmäßige Inspektionen. Durch die Nähe zum Servicepoint Steinfurt im Kreis Borken gewährleistet das Projekt kurze Reaktionszeiten. Die Finanzierung erfolgt unter Beteiligung von Gemeinde, Kirchengemeinde, Energiegenossenschaft und 1.300 Bürgern.



Nordex erhält 49-MW-Auftrag für sieben N175/6.X-Turbinen und langfristigen Premium-Service

Die Nordex Group hat von der Bürgerwind Heek-Strönfeld GmbH & Co. KG einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sieben N175/6.X-Windenergieanlagen mit jeweils 179 Metern Nabenhöhe im Umfang von insgesamt 49 Megawatt erhalten. Bestandteil des Vertrages ist ein 25-jähriger Premium-Service, der vorbeugende Wartungsarbeiten, den schnellen Austausch defekter Komponenten sowie regelmäßige Inspektionen vorsieht und somit eine zuverlässige Betriebsfähigkeit langfristige Performance der Anlagen sichert.

Turbinenaufstellung startet im zweiten Quartal 2027, Inbetriebnahme unmittelbar anschließend

Im zweiten Quartal 2027 beginnt die Montage der sieben Windenergieanlagen am Projektstandort, gefolgt von umfangreichen Anschlussarbeiten und technischen Prüfungen. Die Bauarbeiten sind präzise terminiert und nutzen effiziente Logistikprozesse, um pünktliche Fertigstellung sicherzustellen. Unmittelbar nach Abschluss der Errichtungsarbeiten startet im dritten Quartal 2027 die offizielle Inbetriebnahme. Auf diese Weise stellt das Vorhaben rechtzeitig erneuerbare Energie bereit und unterstützt die Versorgungssicherheit im Münsterland nachhaltig. Dabei gewährleisten integrierte Überwachungssysteme permanente Leistungskontrolle und Effizienzoptimierung.

Windpark Kreis Borken nahe Steinfurt: schnelle Störungsbehebung durch Serviceteams

Das Windfeld im Kreis Borken befindet sich nur wenige Kilometer entfernt vom Nordex-Servicepoint in Steinfurt. Durch diese geografische Nähe können Wartungs- und Reparatureinsätze rasch koordiniert werden, sodass Ausfallzeiten minimiert und Störungen effizient behoben werden. Lokale Serviceteams stehen jederzeit bereit, um vorbeugende Inspektionen, Einsatzplanung und kurzfristige Interventionen sicherzustellen. Diese direkte Anbindung gewährleistet eine nachhaltige Verfügbarkeit der Anlagen und fördert eine kosteneffiziente technische Betriebsführung vor Ort und erhöht die Reaktionsfähigkeit dauerhaft signifikant.

Bürgerwindpark Heek-Strönfeld zeigt lokales Bürgerenergie-Modell mit über 1.300 Beteiligten

Das Projekt demonstriert eindrucksvoll das Bürgerenergie-Modell, bei dem Grundstückseigentümer, Anwohner, die Gemeinde Heek, die örtliche Kirchengemeinde sowie die Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG gemeinsam Verantwortung übernehmen und von erneuerbaren Energien profitieren. Dabei engagieren sich über 1.300 Bürgerinnen und Bürger aktiv, die sich bis zur Inbetriebnahme einbringen und mitgestalten können. Diese breite Beteiligungsstruktur fördert regionale Wertschöpfung, Transparenz und langfristige Akzeptanz im Windparkprojekt. Sie trägt deutlich zur Stärkung kommunaler Entscheidungsprozesse und gesellschaftlicher Teilhabe bei.

Gemeinschaftsprojekt Heek stärkt Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und Wertschöpfung

Die Kooperation im Projekt Heek-Strönfeld verdeutlicht eindrucksvoll, dass partnerschaftliches Handeln aller beteiligten Gruppen erhebliche Vorteile ermöglicht. Durch die gemeinsame Planung, Finanzierung und Umsetzung der sieben N175/6.X-Turbinen verringert sich die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten deutlich. Gleichzeitig werden lokale Wertschöpfungsketten gestärkt, neue Arbeitsplätze geschaffen und regionale Infrastruktur ausgebaut. Die produzierte Energie überzeugt durch nachhaltige Erzeugung, Kosteneffizienz und zuverlässige Versorgungssicherheit, wie Christoph Wischemann betont. Felipe Villalon Waldburg-Zeil bestätigt das Vertrauen in diese Technologie.

Bürgerwindpark Heek-Strönfeld kombiniert Leistung Service und regionale Wertschöpfung effizient

Bürgerwindpark Heek-Strönfeld nutzt sieben N175/6.X-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 49 MW, um saubere Energie bereitzustellen. Ein 25 Jahre umfassender Premium-Service sichert vorbeugende Wartung, raschen Komponentenwechsel und regelmäßige Inspektionen. Die unmittelbare Nähe zum Nordex-Servicepoint Steinfurt ermöglicht kurze Reaktionszeiten und effiziente technische Betreuung. Durch die Beteiligung von über 1.300 Bürgerinnen, der Gemeinde, Kirchengemeinde und Energiegenossenschaft entsteht regionale Wertschöpfung. Es schafft langfristige Versorgungssicherheit vor Ort.