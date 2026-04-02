Packaging Valley Germany zeigt 830 Quadratmeter Gemeinschaftsstand interpack 2026

Auf der interpack 2026 in Düsseldorf stellt Packaging Valley Germany e.?V. einen 830 m² großen Gemeinschaftsstand in Halle 16 vor, der erstmals durch einen Components Hub ergänzt wird und so die technologische Tiefe sowie Vielfalt seines Netzwerks unterstreicht. Parallel zeigen 49 Clusterunternehmen auf insgesamt 13.000 m² Ausstellungsfläche ihre neuesten Entwicklungen und Innovationspotenziale. Der Stand bietet darüber hinaus eine zentrale interaktive fachliche Plattform für Austausch, Branchenkontakte und Orientierung in der Verpackungsindustrie.



APS Tech, BREITNER, Bucher und Camozzi präsentieren automatisierte Verpackungslösungen

Die APS Tech Group GmbH demonstriert eine vollständig automatisierte Palettier-Roboterlösung, die präzises Pick-and-Place und hohe Durchsatzraten ermöglicht. Ergänzend zeigt sie eine Becherhandling-Station, optimiert für kurze Taktzeiten. BREITNER Abfüllanlagen GmbH stellt Flaschenaufsteller sowie moderne Abfüll- und Verschließmaschinen vor, die durch energieeffizienten Betrieb und nachhaltige Materialien überzeugen. Bucher Automation fokussiert modulare Maschinenarchitekturen kombiniert mit fortschrittlicher Motion-Control-Technologie, während Camozzi Automation mit Fluidsteuerungskomponenten IIoT-fähige, vernetzte Automatisierungsprozesse realisiert. Sie bieten modulare Skalierbarkeit und einfachen Remote-Servicezugriff.

E+K präsentiert GMP-konforme Zentrifugal-Sortierlösung für schonende Objektprozessierung stabiler Qualität

E+K Sortiersysteme GmbH präsentiert eine neuartige Zentrifugal-Sortierlösung, die empfindliche Objekte wie Tabletten oder Vials schonend auf Geschwindigkeit und Oberflächenbeschaffenheit prüft und dabei GMP-konforme Prozesse gewährleistet. Durch präzise Justierung der Fliehkräfte werden Beschädigungen minimiert und Produktqualität erzielt. HERMA passt seine Etikettiermaschinen für Pens und Vials an die bevorstehende EU-Pharmareform an und ergänzt sie um digitale Services wie eine Remote-Diagnoseplattform und das myHERMA-Portal zur Optimierung von Transparenz und Anlagenverfügbarkeit für maximale Betriebsbereitschaft.

Hesser Packaging zeigt PMX 4001 System und Aromaschutzlösungen live

Auf der Messe stellt Hesser Packaging als renommierter Wegbereiter deutscher Verpackungsmaschinenentwicklung innovative Aromaschutztechnologien vor und präsentiert darüber hinaus die kompakte PMX 4001 mit hoher Effizienz. Parallel dazu demonstriert OMRON seine umfassende Automatisierungsplattform, in der Sensortechnik, Motion Control und Bildverarbeitung nahtlos integriert sind. Diese Lösung ermöglicht modulare, flexibel skalierbare Verpackungsanlagen, optimiert Abläufe in Echtzeit und steigert insgesamt Produktivität, Prozesssicherheit und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Produktionsanforderungen unter Nutzung modernster Softwarewerkzeuge und digitaler Schnittstellen.

R.WEISS UNIROB Toploading präsentiert intuitive Bedienung mit webbasierter HMI

R.WEISS Packaging stellt die neue UNIROB Toploading-Verpackungslinie vor, die speziell für Pharma-Applikationen konzipiert und mit einem webbasierten HMI für intuitive Bedienung ausgestattet ist. Gleichzeitig demonstriert STAKO GmbH Maschinenbau die Etikettiermaschine LBS-2-200, welche durch servoangetriebene Zentrierung und ein Schnellwechselsystem hohe Flexibilität und kurze Rüstzeiten ermöglicht. Ergänzend präsentiert Wilhelm Fischer Spezialmaschinenfabrik Mixed-Reality-Sondermaschinen, die innovative Lösungen für Karton- und Wellpappe-Anwendungen realisieren. Die Kombination dieser Technologien trägt wesentlich maßgeblich zur Effizienzsteigerung und Prozesssicherheit bei.

ads-tec Smart Hygienic Series verbessert Anlagenhygiene in kritischen Produktionsumgebungen

ads-tec Industrial IT stellt mit der Smart Hygienic Series SHP, SHD und SHW spezialisierte IT-Lösungen für anspruchsvolle, hygieneorientierte Produktionsbereiche vor. EISELE ergänzt das Angebot um EHEDG-zertifizierte Verbindungselemente aus Edelstahl. EUCHNER ermöglicht über IO-Link Safety eine störungsfreie und sichere Datenkommunikation entlang des Verpackungsprozesses. Lenord+Bauer präsentiert den kompakten Positionierantrieb GEL 6008. LTK Lineartechnik Korb bietet die platzsparenden ACTOS-Kompaktaktuatoren, während SEW-EURODRIVE die webbasierte OrchestrationSuite für softwaredefinierte Fabriken präsentiert. Die Module gewährleisten maximale Prozesssicherheit.

Packaging Valley Germany e. V. präsentiert auf der interpack 2026 einen 830 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand samt Components Hub, der Besuchern komprimierten Zugriff auf Spitzentechnologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht. Clusterunternehmen demonstrieren modulare Systemarchitekturen, vollautomatisierte Palettierroboter, Fluidsteuerungskomponenten, Etikettiersysteme sowie digitale Services wie Remote-Diagnose. Die gebündelte Expertise fördert nachhaltige Konzepte, optimiert Abläufe und unterstützt Hersteller dabei, Effizienz zu steigern, Prozesse zu vernetzen und zukunftssichere Verpackungslösungen zu realisieren mit hoher Anwendungsflexibilität und Interoperabilität.