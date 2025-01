Effiziente Digitalisierung der Produktion mit leistungsstarken Panel PCs

Die Digitalisierung der Produktion gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie effiziente Abläufe und geringere Betriebskosten ermöglicht. ROSE Systemtechnik bietet leistungsstarke Panel PCs an, die eine schnelle und einfache Digitalisierung der Shopfloor-Prozesse ermöglichen. In Zusammenarbeit mit der setago.io GmbH sind diese Geräte nun auch mit integrierter Software erhältlich. Dadurch erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Komplettlösung, die optimal auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Die Kombination aus hochwertiger Hardware und maßgeschneiderter Software ermöglicht eine effiziente Digitalisierung der Produktion.



Effiziente Digitalisierung von Fertigungs- und Logistikabläufen mit leistungsstarken Panel PCs

Die Panel PCs von ROSE Systemtechnik zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit aus und ermöglichen eine effiziente Digitalisierung von Prozessen in der Fertigung und Logistik. Jeder Panel PC wird individuell konfiguriert und mit den passenden Komponenten wie RFID-Reader, Tasten und Schnittstellenerweiterungen ausgestattet. Darüber hinaus bietet ROSE die Möglichkeit, die Geräte inklusive Tragarmsystem, Höhenverstellungen und Abhängungen zu liefern. Mit dieser umfassenden Ausstattung positioniert sich ROSE als Experte in der HMI-Technologie.

Integrierte Softwarelösung optimiert Digitalisierung von Produktion und Logistik

Die Software spielt eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung, da Kunden ihre Programme nicht mehr auf den Panel PCs installieren müssen. Dank der Zusammenarbeit mit setago.io werden Werkerassistenz-, Betriebsdatenerfassungs- und Manufacturing Execution-Systeme direkt mit den Geräten geliefert. Diese maßgeschneiderte Software ermöglicht Analysen zur Fertigung, arbeitsplatzübergreifendes Arbeiten, Steuerung der Intralogistikprozesse und Dokumentation des firmeneigenen Know-hows. Eine zentralisierte Schnittstelle erleichtert die Kommunikation zwischen verschiedenen IoT-Hardware und konsolidiert die Fertigungsprozesse, um effizientere Abläufe zu gewährleisten.

Effiziente Digitalisierung der Produktion: Panel PCs und integrierte Software bieten optimale Lösung

Die Panel PCs von ROSE Systemtechnik in Kombination mit der integrierten Software von setago.io bieten eine Lösung, die die Digitalisierung der Produktion vorantreibt. Dank ihrer Leistungsstärke ermöglichen sie eine einfache und schnelle Digitalisierung der Shopfloor-Prozesse, was zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz und einer Senkung der Betriebskosten führt. Die individuelle Konfiguration und umfangreiche Ausstattung der Panel PCs ermöglichen eine optimale Anpassung an die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung. Die integrierte Software von setago.io gewährleistet eine reibungslose Kommunikation zwischen verschiedenen IoT-Hardware und vereinfacht die Fertigungsprozesse.