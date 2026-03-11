Ocado-Chucks und OMRS verdoppeln Performance Healths Kommissionierleistung in Indianapolis

Performance Health in Indianapolis reagierte auf steigende Aufträge und Personalknappheit mit Ocado Intelligent Automation AMRs „Chucks“, dem Ocado Mobile Robot System und Packsize-Technologie. Innerhalb von drei Wochen stieg die Produktivität von 121 auf 247 Einheiten pro Stunde, was einen Anstieg von über 100 % darstellt. Gleichzeitig verringerten sich die durchschnittlichen Gehzeiten um bis zu 69 %, die Zeit am Pickplatz sank um fast 40 %. Fehlerquoten und Ermüdung wurden reduziert.



Alternde Bevölkerung erhöht Hilfsmittelbedarf, Lager knapper Arbeitskräfte verschärfen Herausforderungen

Hersteller und Händler im Gesundheitswesen stehen durch die demografische Alterung vor massiv steigendem Bedarf an Rehabilitations- und Mobilitätshilfen. Der Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich, da Personalressourcen knapp sind. In nicht automatisierten Lagern verursachen weite Laufwege, wiederkehrende körperlich belastende Kommissioniervorgänge und manuelle Verpackungsprozesse hohe Ermüdung und Unfallrisiken. Diese Faktoren führen zu steigender Fehleranfälligkeit und erschweren die Einhaltung von Service Level Agreements, was die Lieferzuverlässigkeit kritisch beeinträchtigen kann. weiterhin operative Kosten erhöhen.

Indianapolis-Lager optimiert Prozesse mit 35 Ocado-AMRs, OMRS und Packsize

In einer 42700 Quadratmeter großen Lagerhalle in Indianapolis setzen die Verantwortlichen das Manhattan Warehouse Management System (WMS) ein. In zwei Schichten bearbeiten 140 Beschäftigte täglich zwischen 11000 und 15000 Bestellpositionen. Zur Automatisierung und Prozessoptimierung wurden 35 autonome mobile Roboter von Ocado Intelligent Automation, das Ocado Mobile Robot System (OMRS) sowie Packsize-Kartonierlösungen integriert. Diese Kombination beschleunigt Abläufe, minimiert Fehler und entlastet das Personal durch reduzierte physische Beanspruchung und steigert damit Effizienz.

Performance Health steigert Zeilen pro Stunde um zehn Prozent

Ryan Hetzler, Director of Distribution bei Performance Health, meldet eine Erhöhung der bearbeiteten Zeilen pro Stunde um etwa zehn Prozent. Zusätzlich verdoppelte sich die Stückzahl der verarbeiteten Einheiten pro Stunde von 121 auf 247 Exemplare, was über 100 Prozent Zuwachs bedeutet. Diese signifikanten Produktivitätssteigerungen traten bereits innerhalb der ersten drei Wochen nach Implementierung der autonomen mobilen Roboter auf und bestätigen die Effizienz der neuen Automatisierungslösung des Stapelprozesses im Lagerbetrieb effektiv.

Gehzeiten halbiert, Pickplatzdauer deutlich reduziert und Wegzeiten erheblich verringert

Durch die Implementierung neuer Robotiklösungen reduzierte sich die durchschnittliche Gehzeit zwischen einzelnen Picks von 46,5 auf 23,7 Sekunden, was einer Verringerung um 49 Prozent entspricht. Auch die Verweildauer am Pickplatz sank deutlich von 44 auf 26,57 Sekunden (-39,6 Prozent). Die Wegzeit zwischen den Gängen verkürzte sich um 69 Prozent von 25 auf nur 7,7 Sekunden pro Linie. Diese Optimierung der Wegeführung hebt die Betriebseffizienz wesentlich spürbar auf ein neues Niveau.

Die intelligente Orchestrierung optimiert kontinuierlich die Kommissionierabläufe durch eine dynamische Gruppierung von Aufträgen und die Planung effizienter Wagenläufe. Cobots navigieren autonom entlang vordefinierter Routen, während sie in Echtzeit mit Mitarbeiter kommunizieren und relevante Informationen bereitstellen. Prioritäten werden automatisch angepasst, um zeitkritische Bestellungen zuerst abzuhandeln. Kollisionsvermeidung und Wegoptimierung steigern Sicherheit und Produktivität gleichermaßen. Das System lernt fortlaufend aus Bewegungsmustern, um Staus zu beseitigen und Stillstandzeiten drastisch zu reduzieren und Flexibilität verbessern.

Die Orchestrierungssoftware analysiert kontinuierlich eingehende Aufträge und bündelt diese automatisch zu effizienten Pickrouten. Dabei berücksichtigt sie Dringlichkeiten, um zeitkritische Lieferungen zuerst abzuarbeiten. Die Algorithmen berechnen kollisionsfreie Fahrwege für autonome Transportroboter und menschliche Beschäftigte. Cobots unterstützen vegleichend Manpower bei wiederholenden Tätigkeiten. Ihre digitalen Schnittstellen verhindern Fehlentnahmen und reduzieren sowohl körperliche als auch geistige Belastung. Alle Prozessdaten werden gesammelt und für fortlaufende Performance-Auswertungen herangezogen. Sie liefern Echtzeit-Insights für weitere Optimierungen und Kapazitätsplanung.

Cloud-basiertes OMRS nutzt Echtzeitdaten, optimiert Prozesse und reduziert Staus

Die cloudbasierte OMRS-Plattform verarbeitet effizient kontinuierlich Echtzeitdaten aus dem Lager. Über maschinelles Lernen identifiziert sie Bewegungsmuster, prognostiziert Engpässe und reduziert proaktiv Staus durch intelligente Algorithmen. Robotics-as-a-Service ermöglicht die Einführung autonomer Roboter ohne hohe Investitionen oder zusätzliches Fachpersonal. Die Integration in bestehende Warehouse-Management-Systeme erfolgt reibungslos dank Ocados Übernahme von 6 River Systems. Damit beschleunigt die Lösung maßgeblich die digitale Transformation im Gesundheitswesen, in dem Compliance und termingerechte Auslieferung oberste Priorität haben.

Ocado AMRs und OMRS steigern Effizienz drastisch im Gesundheitslager

Die Implementierung der Ocado AMRs „Chucks“ gemeinsam mit dem OMRS und der Packsize-Kartonierung führte in Indianapolis zu nachweisbaren Verbesserungen im Lagerbetrieb. Dank autonomer Fahrzeuge und automatisierter Kartonierung stieg die stündliche Stückzahl deutlich an. Gleichzeitig sanken Gehzeiten und Ausfallquoten, wodurch Mitarbeitende entlastet und Ermüdungserscheinungen reduziert wurden. Der optimierte Workflow erhöht die Effizienz und Genauigkeit. Diese skalierbare Cloud-Lösung etabliert neue Standards für termingerechte, compliant-konforme Logistikprozesse im Gesundheitsbereich mit minimalem Schulungsaufwand und wartungsarm.