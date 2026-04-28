Platzsparende energieeffiziente Motorstart-Bremskombination mit integrierter Stillstandserkennung und intelligenter Steuerung

Die Motorstart-Bremskombination VersiComb II Safe von PETER electronic ist TÜV-zertifiziert nach EN 13849-1 (PL c) und EN 61508 (SIL 1) und vereint zertifizierten Halt mit intelligenter Steuerung. Ein integrierter Stillstandsmelder und ein selbstoptimierender Soft Starter reduzieren Anlaufströme, während die integrierte Gleichstrombremse Material schont und präzise stoppt. Umfangreiche Schutzfunktionen sowie flexible Parametrierung per Bedienteil oder CANopen ermöglichen normgerechte Integration für Asynchronmotoren von 5,5 bis 30 kW. IP20-Schutz, Push-in-Klemmen und 50/60 Hz.



Zertifizierte VersiComb II Safe Motorstart-Bremskombination mit PL c SIL1

Die VersiComb II Safe von PETER electronic wurde mit Schwerpunkt auf hohe Leistungsfähigkeit und umfassende Sicherheit konstruiert. Sie verfügt über ein TÜV-Zertifikat sowie eine Einstufung in Performance Level c gemäß EN 13849-1 und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der SIL 1 nach EN 61508. Dadurch gewährleistet sie zuverlässigen Schutz und Überwachung in industriellen Anwendungen. Diese Kombination aus Normkonformität, robustem Design und geprüfter Funktionalität bietet Anlagenbetreibern maximale Sicherheit und Planungssicherheit im Betrieb dauerhaft.

Integrierte Stillstandserkennung überwacht Stillsetzzeit und erhöht permanent Anlagensicherheit zuverlässig

Das Sicherheitskonzept umfasst eine integrierte Stillstandserkennung mit Überwachung der Stillsetzzeit. Ein Stillstandsmelderrelais registriert Motorstillstand zuverlässig und ermöglicht das Verriegeln von Sicherheitstüren. Zusätzlich sorgen Geräte- und Sammelstörungsrelais für eine transparente Funktionsdiagnose. Sie erkennen frühzeitig Abweichungen und Störungen, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden. Durch die kombinierte Überwachung von Betrieb, Stillstand und Fehlerzuständen wird eine hohe Anlagenverfügbarkeit gewährleistet und die Sicherheit von Bedienern und Maschinen effektiv erhöht. Vorausschauende Diagnosefunktionen unterstützen Wartungsarbeiten systematisch, regelmäßig effizient.

Sanftanlaufende Motor-Bremskombination minimiert Stromspitzen und optimiert Rampenverlauf gemäß Wunschstartzeit

Die sanftanlaufende Kombination aus Motorstart und Bremsfunktion reduziert wirksam hohe Anlaufstromspitzen und schützt dadurch Stromnetz und mechanische Komponenten gleichermaßen. Der integrierte Soft Starter passt die Rampencharakteristik individuell an die gewünschte Startzeit an und optimiert automatisch den Rampenverlauf. Anwender haben zusätzlich die Wahl zwischen vordefinierten Spannungsrampen oder einem stromgeregelten Anlaufprofil. Standardmäßig läuft der Motor in neun Sekunden an, wobei sich die Anlaufzeit je nach Anwendung bis zu fünfundzwanzig Sekunden verlängern lässt.

Integrierte Gleichstrombremse liefert selbstoptimierte, materialschonende, schnelle Bremsvorgänge und Sicherheit

Durch die integrierte Gleichstrombremse wird ein präziser und schneller Bremsvorgang gewährleistet, der Verschleiß an mechanischen Komponenten minimiert. In Abstimmung mit dem eingebauten Bremsschütz entfallen überlange Bremszeiten, sodass Produktionszyklen effizienter ablaufen. Die selbstoptimierende Steuerung passt die Bremskraft automatisch an die vordefinierte Wunschbremszeit an und berücksichtigt dabei variable Lastzustände. Das Ergebnis ist eine hohe Prozesssicherheit, schonender Schutz der Bauteile und eine verbesserte Verfügbarkeit der Anlage.

Umfassende Motor- und Elektronikschutzfunktionen in der VersiComb II Safe

Die VersiComb II Safe bietet einen umfassenden Schutz für Motor und Elektronik durch vielseitige Überwachungs- und Schutzfunktionen. Ein integriertes Motortemperaturmonitoring mit PTC-, KTY-84- und PT1000-Sensoren erkennt frühzeitig thermische Belastungen. Geräteschutz- und Motorschutzfunktionen verhindern Überlast und Kurzschluss. Die Überwachung der Stillsetzzeit garantiert sicheres Abbremsen. Ein externes Drehgebersystem ermöglicht präzise Drehzahlkontrolle. Gleichzeitig erfasst die Kombination Strom- und Spannungswerte kontinuierlich zur Zustandsdiagnose und Effizienzoptimierung. Diese integrierte Lösung steigert Zuverlässigkeit und Anlagensicherheit besonders nachhaltig.

Flexible Asynchronmotorenserie IE1 bis IE3: 5,5 bis 30 kW

Die Serie unterstützt Niederspannungs-Asynchronmotoren in den Effizienzklassen IE1 bis IE3 und gewährleistet zuverlässigen Betrieb durch präzise Anpassung an Betreiberanforderungen. Bei einer Nennspannung von 400 V werden Leistungen von 5,5 kW bis 30 kW abgedeckt, wodurch sie für eine breite Palette industrieller Anwendungen geeignet ist. Zusätzlich sind Ausführungen für Spannungsbereiche von 200?480 V oder 400?575 V bei 50/60 Hz lieferbar, um auch wechselnde Netzbedingungen flexibel zu meistern. Dies ermöglicht Integration in Netzstrukturen und steigert die Systemverfügbarkeit nachhaltig.

Anwenderfreundliche Parametrierung über integriertes Bedienteil und CANopen on board

Die Parametrierung kann bequem über das integrierte Bedienteil oder über die CANopen-Schnittstelle erfolgen. Potenzialfreie Ein- und Ausgänge für Steuer- und Meldefunktionen erlauben eine flexible Integration in bestehende Schaltkreise. Die steckbaren Push-in-Klemmen bieten schnellen und werkzeuglosen Anschluss aller Steuerleitungen. Dank kompakter Abmessungen und Schutzart IP20 lässt sich das Gerät problemlos in Schaltschrankverteiler einbauen, wobei es nur minimalen Platz beansprucht und höchste Betriebssicherheit gewährleistet. Zusätzliche Status-LEDs signalisieren den Betriebszustand auf einen Blick.

VersiComb II Safe: Kompakter Antrieb für Zentrifugen, Siebe, Maschinen

Die kompakte Bauform der VersiComb II Safe erlaubt platzsparende Integration in Zentrifugen, Vibrationssiebmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Schleifmaschinen und Mischer. Dank umfangreicher Schutz- und Diagnosefunktionen gewährleistet sie zuverlässige Prozesssicherheit und minimalen Stillstand. Die intelligente Motorstart-Bremskombination optimiert Energieverbrauch und reduziert mechanischen Verschleiß. Anwender profitieren von erhöhtem Bedienerschutz durch integrierte Stillstandserkennung und standardisierte Schnittstellen. So unterstützt das Gerät maximale Anlagenverfügbarkeit und nachhaltigen Betrieb in anspruchsvollen Fertigungsprozessen. Die nahtlose Integration in bestehende Automationskonzepte vereinfacht die Inbetriebnahme.

Kompakte VersiComb II Safe liefert TÜV-zertifizierte Sicherheit und Effizienz

Die VersiComb II Safe kombiniert kompakte Bauform mit hoher Leistungsdichte und zertifizierter Sicherheit nach PL c und SIL 1. Ein integrierter Stillstandsmelder erkennt zuverlässig Motorstillstand und unterstützt Sicherheitseinrichtungen, während selbstoptimierende Softstarteinstellungen Anlaufströme reduzieren und mechanische Belastung minimieren. Die integrierte Gleichstrombremse ermöglicht materialschonendes Bremsen mit anpassbarer Wunschbremszeit. Umfangreiche Temperatur-, Strom- und Spannungsüberwachungen schützen Motor und Elektronik. Flexible Parametrierung per Bedienteil oder CANopen sorgt für schnelle Integration in industrielle Anwendungen und Skalierbarkeit.