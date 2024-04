Peter Huber Kältemaschinenbau SE erhält KEFF+Label für Energieeinsparungen

Die Peter Huber Kältemaschinenbau SE hat für ihre erfolgreichen Bemühungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der Ressourceneffizienz das KEFF+Label des Umweltministeriums erhalten. Diese Auszeichnung würdigt die Anstrengungen des Unternehmens, umweltfreundliche Maßnahmen umzusetzen. Der Landrat Frank Scherer überreichte das Label persönlich an den Vorstandsvorsitzenden Daniel Huber am Produktionsstandort in Offenburg, was die Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete Arbeit verdeutlicht.



Peter Huber Kältemaschinenbau SE steigert Ressourceneffizienz mit PV-Anlage und Pumpenanlagenumbau

Durch die Erweiterung der Photovoltaik-Anlage um 586 kWp auf insgesamt 930 kWp konnte die Peter Huber Kältemaschinenbau SE ihren Energieverbrauch erheblich senken. Der erzeugte Strom wird vorwiegend im eigenen Betrieb genutzt, sodass die Abhängigkeit von externen Energiequellen reduziert wird. Zusätzlich wurde die interne Hauswasserversorgung durch eine erneuerte Pumpenanlage optimiert, wodurch weitere Einsparungen erzielt werden konnten.

Durch die Implementierung automatisierter Druck- und Frequenzregelungen bei den Pumpen erfüllt die Anlage nicht nur ihre primäre Funktion der Wärmerückgewinnung, sondern unterstützt auch die Heizungs- und Kühlungsanforderungen sämtlicher Gebäude. Erste Analysen belegen eine Einsparung von etwa 40 % im Vergleich zum vorherigen Stromverbrauch der Pumpenanlage. Die erhöhte Durchflussrate der neuen Anlage hat die Effizienz der Wärmerückgewinnung deutlich verbessert und ermöglicht zudem Reserven für zukünftige Erweiterungen.

Peter Huber Kältemaschinenbau SE setzt Maßstäbe in Umweltstrategie und Energieeffizienz

Die Peter Huber Kältemaschinenbau SE setzt bereits seit der Grundsteinlegung ihres neuen Firmengebäudes im Jahr 1999 konsequent auf Nachhaltigkeit. Durch die Umsetzung verschiedener energetischer Maßnahmen wie der Betonkernaktivierung, der starken Dämmung der Außenwände und der Wärmerückgewinnung aus Produktionsprozessen konnte der Energieverbrauch deutlich reduziert werden. Zudem bezieht das Unternehmen zu 100 % Ökostrom aus Wasserkraft und setzt auf energieeffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren. Eine Energiemanagement-Software unterstützt dabei, den Energieverbrauch weiter zu optimieren. Das Ergebnis ist ein äußerst energieeffizientes Firmengebäude, das sogar weniger Energie verbraucht als ein KfW 40 Effizienzhaus.

Peter Huber Kältemaschinenbau SE erhält landesweit erstes KEFF+Label

Die Peter Huber Kältemaschinenbau SE wurde für ihre erfolgreichen Ressourceneffizienzmaßnahmen mit dem landesweit ersten KEFF+Label ausgezeichnet. Das KEFF+Label steht für die „Kompetenzstelle Ressourceneffizienz“ und dient als Anlaufstelle für Unternehmen, die ihre Ressourcenverbräuche reduzieren möchten. Im Rahmen des „KEFF+Checks“ wurden Experten eingesetzt, um die Ressourcenverbräuche bei der Peter Huber Kältemaschinenbau SE zu untersuchen und gemeinsam mit den Produktionsverantwortlichen und dem Qualitätsmanagement Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Landrat würdigt wegweisende Rolle von Peter Huber im Klimaschutz

Landrat Frank Scherer lobte das Unternehmen Peter Huber Kältemaschinenbau SE für seine vorbildliche Rolle im Bereich des Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz. Er betonte die hoffnungsvolle Perspektive, dass andere Unternehmen in der Region diesem Beispiel folgen und ähnliche Maßnahmen ergreifen werden, um ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

