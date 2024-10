Pöppelmann auf der Fakuma 2024: Neuprodukte für Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz

Pöppelmann setzt auf der Fakuma 2024 ein klares Ziel: die Förderung der Kreislaufwirtschaft und die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen. Das Unternehmen verfolgt konkrete Klimaziele bis 2030 und setzt dabei auf den Einsatz von Rezyklaten und recyclinggerechtes Design von Produkten. Auf der Messe präsentiert Pöppelmann spannende Neuprodukte aus verschiedenen Divisionen, die im Rahmen der Initiative PÖPPELMANN blue entwickelt wurden. Diese Produkte zeigen eindrucksvoll, wie Kunststofflösungen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.



K-TECH präsentiert wegweisende Innovation: Wagenheberaufnahme aus PCR reduziert THG-Emissionen um 71%

Die Division K-TECH präsentiert auf der Fakuma eine wegweisende Innovation: Die Wagenheberaufnahme aus Post-Consumer-Rezyklat (PCR) erfüllt bereits heute die zukünftigen EU-Altauto-Vorgaben. Dieses Produkt, das bereits in Serie für einen renommierten Fahrzeughersteller produziert wird, reduziert die THG-Emissionen im Vergleich zu Neuware um 71 Prozent. Zusätzlich stellt Pöppelmann weitere Highlights vor, wie den Halter Soundgenerator und den ESP-Halter im Eco-Design, die den Einsatz von PCR in technischen Fahrzeugbauteilen demonstrieren.

KAPSTO-Produkte aus PCR: Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung

Die Kappen und Stopfen der Division KAPSTO bieten einen zuverlässigen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung für Bauteile und Komponenten. Ein Großteil der Artikel aus dem Normprogramm besteht standardmäßig aus bis zu 100 Prozent PCR, was zu einer effektiven Ressourcenschonung und einem Beitrag zum Klimaschutz führt. Die Messe-Highlights von KAPSTO, wie der HV-Schutz GPN 385 Form A, die VDA-Griffkappe GPN 243 und der Kontaktschutz GPN 360 Form A, sind aus 100 Prozent PCR hergestellt und tragen das Umweltzeichen Blauer Engel.

FAMAC revolutioniert Kunststoffbauteile für Atemsystemfilter und reduziert THG-Emissionen

Der Geschäftsbereich FAMAC trägt zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz in streng regulierten Branchen bei. Ein Kunststoffbauteil für Atemsystemfilter, das in Zusammenarbeit mit der Drägerwerk AG & Co. KGaA entwickelt wurde, ermöglicht erhebliche Materialeinsparungen und reduziert die THG-Emissionen im Bereich von Logistik und Transport um 32 Prozent. FAMAC bietet außerdem Reagiergefäße aus 100 Prozent PCR für Laboranalysen an und hat dreiteilige Kandisin-Tablettenspender entwickelt, die durch eine Materialumstellung nun kreislauffähig sind.

Pöppelmann setzt auf Fakuma 2024 ein Zeichen für Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz

Auf der Fakuma 2024 setzt Pöppelmann ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Durch den Einsatz von wiederverwerteten Kunststoffen und einem Design, das auf Recycling ausgerichtet ist, werden Treibhausgasemissionen erheblich reduziert. Die innovativen Produkte aus verschiedenen Bereichen zeigen eindrucksvoll, wie Kunststofflösungen zur Schonung von Ressourcen beitragen können. Pöppelmann beweist damit, dass Kunststoffprodukte in unterschiedlichen Branchen, wie der Automobilindustrie, der Pharmabranche und der Medizintechnik, einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.

Besuchen Sie Pöppelmann auf der Fakuma, einer führenden Messe für die Kunststoffindustrie, die vom 15. bis 19. Oktober 2024 in Friedrichshafen stattfindet. Am Stand B5-5107 in Halle 5B können Sie die neuesten Produkte und Innovationen von Pöppelmann kennenlernen. Erfahren Sie mehr über den Einsatz von Rezyklaten und recyclinggerechtem Design, um Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten.