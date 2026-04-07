Portwell WADE-8214-Q870: Kompaktes Mini-ITX-Board mit KI-Beschleunigung, PCIe Gen5, DDR5

Portwell kombiniert auf dem WADE-8214-Q870 leistungsfähige Intel Core Ultra Prozessoren der zweiten Generation mit dem Q870-Chipsatz auf einem kompakten Mini-ITX-Board. Mit PCIe 5.0 x16, zwei DDR5-SO-DIMM-Slots bis 96 GB und M.2-Steckplätzen eignet sich das Mainboard optimal für KI-gestütztes Edge Computing. Triple-Display-Ausgabe über HDMI 2.1, DisplayPort und USB-C unterstützt vielseitige Anzeigekonfigurationen. Umfangreiche I/O-Ports, Dual-LAN und robuste Bauweise gewährleisten hohe Zuverlässigkeit in industriellen und eingebetteten Anwendungen. Die Baugröße beträgt 170×170 mm präzise.



Intel Core Ultra Serie 2 im LGA1851 mit KI-Hybrid-Architektur

Das WADE-8214-Q870 integriert Prozessoren der Intel Core Ultra Serie 2 im LGA1851-Sockel und vereint herausragende Einzelkern-sowie Multicore-Performance mit eingebauter KI-Beschleunigung. Dank seiner hybriden Architektur liefert es schnelle Reaktionszeiten bei Echtzeit-Aufgaben und senkt gleichzeitig den Energiebedarf im Edge-Einsatz. Das Mainboard meistert anspruchsvolle Inferenz-Szenarien, steuert intelligente Automatisierungslösungen und unterstützt automatisierte Prozessabläufe effizient. Es richtet sich an Anwendungen mit hohen Anforderungen an Leistung und Energieeffizienz. Seine flexible Plattformarchitektur gewährleistet Skalierbarkeit und dauerhaft Zukunftssicherheit.

PCIe 5.0 x16 Slot und DDR5 6.400 MT/s Speicherleistung

Der PCIe 5.0 x16-Steckplatz ermöglicht maximale Datenübertragungsraten für aktuelle Grafikprozessoren oder KI-Beschleunigerkarten und garantiert ausreichend Bandbreite für grafikintensive und rechenlastige Anwendungen. Zwei DDR5-SO-DIMM-Slots unterstützen insgesamt bis zu 96 GB Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6400 MT/s und bieten damit eine deutlich verbesserte Speicherbandbreite gegenüber älteren Generationen. Zusätzlich zwei M.2-Steckplätze in Key-M- und Key-E-Ausführung eröffnen flexible Erweiterungsmöglichkeiten für Hochgeschwindigkeits-SSDs und Wireless-Module mit PCIe- und CNVi-Schnittstellen ohne Kompromisse im Datendurchsatz.

WADE-8214-Q870 bietet Triple-Display über DisplayPort, HDMI2.1, USB-C und LVDS

Das WADE-8214-Q870 bietet flexible Grafikausgabe über zwei DisplayPort-1.4-Schnittstellen und einen HDMI-2.1-Anschluss. Ein zusätzlicher USB-C-Port mit DisplayPort-Alternate-Mode ermöglicht die Anbindung moderner Monitore oder Dockingstationen. Darüber hinaus stehen LVDS- und eDP-Optionen zur Verfügung, um interne Displays oder industrielle Touchpanels direkt zu versorgen. Diese Konstellation unterstützt simultane, hochauflösende Screens für präzise Bilddarstellung in medizinischen Anwendungen, anspruchsvolle Visualisierungen oder unterhaltsame Gaming-Konfigurationen ohne Qualitätsverluste und bietet dabei eine zuverlässige Signalübertragung selbst unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen garantiert.

Dual-LAN und vielseitige USB-, COM- sowie SATA-Schnittstellen für Zuverlässigkeit

Das Board stellt zwei Ethernet-Ports (Intel i210 1 GbE, Intel i226LM 2,5 GbE) bereit und gewährleistet dadurch ausfallsichere und leistungsstarke Netzwerkverbindungen. Ergänzend bietet es bis zu zwölf USB-Schnittstellen der Generationen 2.0 und 3.0, fünf serielle COM-Ports und vier SATA III-Interfaces. Diese hohe I/O-Dichte unterstützt vielfältige Peripheriegeräte wie Sensoren, industrielle Kameras und Massenspeicher. Das robuste Design sorgt für dauerhafte Konnektivität selbst in extremen Industrieumgebungen und minimiert kontinuierlich Ausfallzeiten im 24/7-Betrieb.

Mini-ITX-Board vereint Automatisierung, Medizintechnik und Gaming mit ultra-schneller Höchstleistung

Das Board optimiert industrielle Automatisierung durch umfassende I/O-Dichte, zwei LAN-Ports und unterstützt anspruchsvolles Machine Vision. Bewegungssteuerung wird durch integrierte Echtzeitfähigkeit zuverlässig realisiert. In der Medizintechnik steuern drei unabhängige Display-Anschlüsse hochauflösende Monitore für präzise Diagnostik, Bildgebung und ergonomische Workflows. Gamer profitieren von einer PCIe-Gen5-Schnittstelle und einem 2,5-GbE-Netzwerk, das grafikintensive Anwendungen ohne Frame-Verluste ausführt und minimalste Latenz für reaktionsschnelles Gameplay gewährleistet. Optionale Steckplätze ermöglichen zukunftssichere, nahtlose Anpassungen und modulare, kosteneffiziente Hardwareerweiterungen mühelos.

Das Portwell WADE-8214-Q870 Mini-ITX-Mainboard kombiniert Intel Core Ultra Prozessoren der zweiten Generation mit PCIe Gen5 x16, DDR5-Arbeitsspeicher und vielseitigen I/O-Schnittstellen. In nur 170 mal 170 Millimetern liefert es flexible Erweiterungsmöglichkeiten für moderne GPUs, KI-Beschleuniger und Hochgeschwindigkeits-SSDs. Zwei LAN-Ports, bis zu zwölf USB-Buchsen sowie fünf serielle Schnittstellen gewährleisten umfangreiche Konnektivität. Dank seiner leistungsfähigen Architektur eignet sich das Board gleichermaßen für Edge-KI, Industrieautomation, medizinische Bildgebung und anspruchsvolles Gaming. Es bietet Energieeffizienz, Zukunftssicherheit.