Präzise PT100 Dünnfilmthermometer mit kompakter Bauform und langlebiger Robustheit

Die PT100 Dünnfilmthermometer von Telemeter Electronic zeichnen sich durch höchste Messgenauigkeit und robuste Bauweise aus. Dank modernster Platin-Dünnfilmtechnik reagieren sie innerhalb weniger Millisekunden und liefern dauerhaft verlässliche Temperaturwerte. In den Ausführungen PT100, PT500 und PT1000 erfüllen die Sensoren EN 60751-konforme Toleranzklassen und passen ideal in beengte Einbauräume. Die schock- und vibrationsfeste Konstruktion gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen Funktionstreue. Sie reduzieren Integrationsrisiken und Entwicklungsaufwand effizient nachhaltig.



Moderne PT100 Dünnfilmtechnik ermöglicht extrem kompakte, präzise Temperaturmessung überall

Die PT100-Dünnfilmthermometer verwenden eine fortschrittliche Platin-Dünnfilmtechnologie mit sehr feinen Platindrähten in Meanderstruktur. Aufgrund der kompakten Bauweise mit minimalen Abmessungen eignen sich diese Sensoren optimal für platzbeschränkte Installationen, beispielsweise in medizinischen Apparaten oder industriellen Steuerungssystemen. Mit Ansprechzeiten im Millisekundenbereich reagieren sie äußerst schnell und liefern präzise Temperaturmessungen. Zudem gewährleistet die hervorragende Langzeitstabilität konstante Messergebnisse über viele Jahre hinweg, sodass eine reproduzierbare und verlässliche Temperaturüberwachung dauerhaft möglich ist, in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Vibrationsfeste PT100 PT500 und PT1000 Sensoren nach EN 60751

Die Sensoreinheit umfasst die Widerstandsthermometer PT100, PT500 sowie PT1000 und deckt Toleranzklasse B (±0,12 % bei 0 °C) und A (±0,06 % bei 0 °C) gemäß EN 60751 ab. Diese Normkonformität garantiert hohe Genauigkeit über einen weiten Temperaturbereich. Die robuste Gehäusekonstruktion schützt vor starken Vibrationen und Stößen. Damit eignen sich die Thermometer ideal für Automatisierungsanlagen, industrielle Prozesse und mobilen Anwendungen unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und speziell für mobile Messsysteme in Fahrzeugen.

Individuelle Sensorkonfektionierung spart Entwicklungszeit und reduziert Integrationsrisiken im Prozess

Telemeter Electronic ermöglicht individuelle Konfektionierung von Temperatursensoren durch Auswahl spezifischer Litzenlängen, Anschlussarten und Schutzgehäuse. Die kompletten Sensormodule werden vormontiert geliefert, wodurch zeitintensive Montageprozesse entfallen. Auf diese Weise sinkt der Entwicklungsaufwand erheblich, während gleichzeitig Integrationsrisiken in Prototypen und Serienfertigung minimiert werden. Einheitliche Qualitätsstandards bleiben dabei jederzeit erhalten. Diese maßgeschneiderte Lösung beschleunigt Projekte maßgeblich und gewährleistet reibungslose Implementierung anspruchsvoller Anwendungen in verschiedenen Industriebereichen und ermöglicht nahtlose, flexible Anpassungen bei Design und Funktionalität.

Telemeter Electronic Experten begleiten Kunden präzise bis zur Serienreife

Telemeter Electronics Fachleute begleiten Projekte von der anfänglichen Ideenfindung bis zur serienreifen Umsetzung. Durch strukturierte Workshops ermitteln sie konkrete Einsatzbedingungen, entwickeln maßgeschneiderte Sensorkonzepte und passen Designparameter präzise an die jeweiligen Anforderungen an. Dieser partnerschaftliche Ansatz ermöglicht eine effiziente Abstimmung zwischen Kundenwünschen und technischen Möglichkeiten. Dank der engen Zusammenarbeit entstehen individuelle Thermometerlösungen mit exakter Spezifikation und optimierter Leistungsfähigkeit, die die höchsten Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit erfüllen. Sie sichern höchste Lebensdauer.

Die PT100 Dünnfilmthermometer von Telemeter Electronic liefern äußerst präzise Temperaturmessungen durch hochmoderne Platin-Dünnfilmtechnik und zeichnen sich durch kompakte Bauformen aus. Ihre robuste Konstruktion garantiert Schock- und Vibrationsfestigkeit selbst unter extremen Bedingungen. Dank schneller Ansprechzeiten und langfristiger Stabilität eignen sie sich für anspruchsvolle industrielle wie medizintechnische Anwendungen. Individuelle Konfektionierung nach Kundenanforderungen und Entwicklungskooperation ermöglichen maßgeschneiderte Integration und zuverlässige Performance in vielfältigen Einsatzszenarien und unterstreichen so höchste Flexibilität und Zuverlässigkeit auf Dauer.