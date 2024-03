Pratt & Whitney Canada wählt PT6A-52 Motor für Piper M700 Fury aus

Der PT6A-52 Motor von Pratt & Whitney Canada wurde erstmals als Antrieb für die einmotorige Turboprop Piper M700 Fury ausgewählt. Dies bedeutet eine Revolution in der Luftfahrtindustrie, da der PT6A-52 Motor bisher noch nicht für diese Art von Flugzeug eingesetzt wurde. Pratt & Whitney ist ein renommiertes Unternehmen und seine Zusammenarbeit mit Piper Aircraft Inc. zeigt die innovativen Entwicklungen in der Branche.



Pratt & Whitney Canada liefert erfolgreich Energie für Piper-Turboprops

Pratt & Whitney Canada hat in den letzten 55 Jahren erfolgreich mehrere einmotorige Turboprops von Piper Aircraft mit Energie versorgt. Die neue M700 Fury ist eine Weiterentwicklung des Piper-Portfolios und ergänzt die bereits existierenden M500 und M600 Programme, die ebenfalls mit dem PT6A-42A-Motor ausgestattet sind. Insgesamt wurden 12 verschiedene Modelle des PT6A-Motors an Piper geliefert und über 2.000 Piper-Flugzeuge mit insgesamt 3.100 Motoren ausgestattet.

Innovativer Niedrigölstand-Indikator erleichtert Pre-Flight-Prozess für Piper-Flugzeuge

Der PT6A-52 Antrieb der neuen Piper M700 Fury ermöglicht es den Kunden, den Pre-Flight-Prozess mithilfe des integrierten elektronischen Niedrigölstand-Indikators zu erleichtern. Dieses innovative Gerät ist das erste seiner Art in einem Piper-Flugzeug und sorgt für eine zuverlässige Überwachung des Ölstands vor dem Flug. Dadurch können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, was die Sicherheit und Effizienz der Flugvorbereitungen erhöht.

Die Piper M700 Fury erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 301 Knoten, gemessen als wahre Luftgeschwindigkeit

Die Piper M700 Fury bietet eine beeindruckende Steigrate von über 2.000 Fuß pro Minute

Die Piper M700 Fury bietet eine verbesserte Start- und Landeleistung im Vergleich zum M600SLS-Flugzeug

Die Piper M700 Fury bietet Platz für bis zu sechs Passagiere und ermöglicht bequemen Lufttransport für kleine Gruppen

Die Piper M700 Fury hat ein beeindruckendes maximales Startgewicht von 6.000 Pfund

Die Piper M700 Fury bietet außergewöhnliche Leistung in großen Höhen

Die Piper M700 Fury wurde entwickelt, um die langjährige Partnerschaft zwischen Piper Aircraft und Pratt & Whitney zu betonen und den Kunden unvergleichliche Produkte zu bieten. Der PT6A-52 Motor in der M700 Fury behält seine beeindruckende Leistung von 700 Wellen-PS bis zu einer Höhe von 24.000 Fuß bei und ermöglicht dem Flugzeug außergewöhnliche Leistung in großen Höhen.

Der PT6A-Motor von Pratt & Whitney Canada ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und bewährten Leistung die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in ein- und zweimotorigen Flugzeugen. Mit seinem Status für Einmotoren-Instrumentenflugregeln in Nordamerika, Australien, Europa und Neuseeland ist er besonders attraktiv für Besitzer und Betreiber des neuen M700 Fury-Flugzeugs, die Passagierrevenue-Aktivitäten durchführen möchten.

Weltweite Unterstützung für PT6A-Betreiber durch Pratt & Whitney

Die Betreiber von PT6A-Motoren weltweit erhalten umfassende Unterstützung durch von Pratt & Whitney betriebene und zugelassene Serviceeinrichtungen. Zusätzlich stehen ihnen Feldunterstützungsmanager auf sechs Kontinenten zur Verfügung. Für schnelle Expertenhilfe rund um die Uhr steht das Customer First Centre zur Verfügung. Die fortschrittlichsten Diagnosemöglichkeiten in der Branche, einschließlich der Know My PT6 App, ermöglichen eine effiziente Fehlerbehebung. Außerdem bietet Pratt & Whitney den größten Pool an Miet- und Austauschmotoren in der Branche, um eine reibungslose Betriebskontinuität zu gewährleisten.

Der brandneue PT6A-52 Motor von Pratt & Whitney Canada für die Piper M700 Fury setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und bietet zahlreiche Vorteile. Mit einer beeindruckenden Höchstgeschwindigkeit, einer hervorragenden Steigrate und verbesserten Start- und Landeeigenschaften liefert dieser Motor eine unglaubliche Performance. Zudem bietet die M700 Fury Platz für sechs Passagiere und überzeugt mit außergewöhnlicher Leistung in großen Höhen. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Pratt & Whitney und Piper Aircraft sowie die weltweite Unterstützung für PT6A-Betreiber machen diesen Motor zur ersten Wahl für alle, die Spitzenleistung und Zuverlässigkeit suchen.