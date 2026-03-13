SUNMI V3 PLUS vereint leistungsstarken Prozessor, Druckerfunktionen, moderne Konnektivität

Das SUNMI V3 PLUS POS-Terminal kombiniert leistungsstarke Hardware mit intelligenter Software in einem kompakten Gehäuse. Ein Qualcomm-Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,4 GHz sorgt für flüssige Bedienung. Bis zu 4 GB RAM und 64 GB Speicher bieten ausreichend Kapazität für komplexe Anwendungen. Der integrierte Thermobondrucker unterstützt 58 mm-sowie 80 mm-Rollen. Wi-Fi 6E, NFC und Dual-Antennen gewährleisten stabile Verbindungen. Eine 2D-Scan-Engine und ein 3800 mAh-Akku mit Schnellladefunktion runden das System komplett ab.



SUNMI V3 PLUS kombiniert Power-Hardware mit smartem innovativen POS-Software-Ökosystem

Das SUNMI V3 PLUS kombiniert modernste Hardware und ausgereifte Software zu einem vielseitigen All-in-One-POS-Terminal für unterschiedlichste Branchen. Der leistungsstarke Qualcomm-Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,4 GHz gewährleistet reaktionsschnelle Bedienung und flüssiges Multitasking. Mit bis zu 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internem Speicher bietet es ausreichend Kapazität für komplexe Anwendungen in Handel, Gastronomie, Logistik und mobilen Außendienstprozessen. Dieses System überzeugt durch Stabilität, Performance und Zukunftssicherheit und sichert zudem Betrieb auch unter Volllast.

Integrierter Thermobondrucker druckt Bons und Etiketten in professioneller Qualität

Der in das V3 PLUS-Terminal integrierte Thermobondrucker verarbeitet wahlweise 58 Millimeter- oder 80 Millimeter-Rollen und erzeugt Bons und Etiketten in erstklassiger Qualität. Mit hoher Druckgeschwindigkeit und gestochen scharfer Linienführung reduziert das Gerät Platzbedarf und verzichtet auf zusätzliche Hardware. Selbst bei intensiver täglichen Nutzung gewährleistet der robuste Mechanismus konstante Druckergebnisse. Mobilität und Flexibilität bleiben erhalten, wodurch Verkaufsprozesse in Geschäften, Außendiensten oder mobilen Verkaufsstationen deutlich effizienter gestaltet werden können und zuverlässig.

V3 PLUS optimiert mobile Checkout mit Wi-Fi 6E Dual-Antennen

Das V3 PLUS nutzt Wi-Fi 6E mit Dual-Antennen für die 2,4-, 5- und 6-GHz-Bänder und realisiert zuverlässige sowie schnelle Verbindungen mit optimierter Bandbreitenauslastung und reduziertem Interferenzen. Zusätzlich ermöglicht das Terminal QR-Code-Zahlungen, NFC-Transaktionen (Apple VAS, SoftPOS) sowie klassische Kartenzahlungen mit hoher Sicherheit. Diese Kombination schafft flexible Mobile-Checkout-Prozesse, die interne und externe Verkaufsstellen nahtlos vernetzen. Anwender profitieren sowohl in Innenräumen als auch im Außendienst von robuster Konnektivität und skalierbarer Payment-Integration.

Helles 5,5-Zoll-Display, robuste Bauweise und starke Akkuleistung für Profis

Das 5,5-Zoll-Display bietet mit 420 Nits maximale Leuchtkraft, die selbst bei direktem Sonnenlicht eine klare Darstellung gewährleistet. Das robuste Gehäuse absorbiert Stöße aus bis zu 1,2 Metern Höhe und schützt das Gerät vor Beschädigungen. Für längere Einsätze im Außendienst sorgen optionale Hand- und Schultergurte für ergonomischen Halt und Komfort. Die leistungsstarke 3800-mAh-Batterie unterstützt eine 20-Watt-Schnellladefunktion, intelligente Ladealgorithmen erhalten die Akkugesundheit effizient. Zusätzlich optimieren Energiesparmodi den Betrieb im Alltagseinsatz.

Professionelle 2D-Scan-Engine erfasst Barcodes weiter, liest beschädigte Codes zuverlässig

Die integrierte 2D-Scan-Engine im SUNMI V3 PLUS erkennt Barcodes mit einer um bis zu sechzig Prozent erweiterten Reichweite und garantiert dabei zuverlässiges Auslesen auch bei verschmutzten, beschädigten oder schlecht gedruckten Codes. Das darauf basierende SUNMI OS 4.0 liefert eine stabilisierte, gewerblich optimierte Softwareumgebung, die kontinuierliche Sicherheitsaktualisierungen erhält und ein umfangreiches Portfolio an Business-Anwendungen bietet. Zusammen ergibt sich ein flexibles System, das in Einzelhandel, Logistik und Lieferdiensten universell, effizient einsetzbar ist.

SUNMI V3 PLUS bietet zukunftssichere POS-Lösung mit herausragender Leistung

Das SUNMI V3 PLUS präsentiert sich als hochmodernes All-in-One-POS-Terminal und bietet dank Qualcomm-Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,4 GHz und optionalen vier Gigabyte RAM eine Leistungsfähigkeit, die auch komplexe Anwendungen in Handel, Gastronomie, Logistik und Außendienst problemlos bewältigt. Der integrierte Bondrucker verarbeitet Bons und Etiketten auf 58- und 80-Millimeter-Rollen, während Wi-Fi 6E mit Dual-Antennen und NFC flexible Konnektivität gewährleistet. Robustes Gehäuse und langlebiger Akku unterstützen den mobilen Einsatz. Erhöhte Zuverlässigkeit dauerhaft.