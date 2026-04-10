PULSA präsentiert robusten Zebra TC501 Mobilcomputer für KI-gestützten Kundeneinsatz

Der Zebra TC501 Mobilcomputer von PULSA bietet robuste Bauweise für den direkten Kundenkontakt und verfügt über einen leistungsfähigen Dragonwing Q-6690 KI-Prozessor. Mit bis zu dreifachem Arbeitsspeicher und achtfachem Flash-Speicher meistert er anspruchsvolle Anwendungen. Das 6-Zoll-AMOLED-Display liefert lebendige Farben und Ablesbarkeit. Durch 5G Release 17, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 erzielt das Gerät hohe Datenraten. Eine ganztägige Akkulaufzeit, umfassende Sicherheitsmechanismen und vielfältige Datenerfassungstools machen den TC501 skalierbar, einfach handhabbar und sicher.



Robuster Zebra TC501 Mobilcomputer steigert KI-gestützte Abläufe im Kundenkontakt

Der neue Zebra TC501 von PULSA hebt KI-gestützte Arbeitsabläufe im direkten Kundenkontakt auf ein deutlich höheres Niveau. Als Mitglied der bewährten TC5-Serie richtet er sich gleichermaßen an Fachkräfte im Handel, in der Logistik und im Außendienst. Sein robustes Gehäuse widersteht wiederholten Stürzen, schützt zuverlässig vor eindringendem Staub und Spritzwasser und garantiert so auch bei anspruchsvollen Einsätzen auf Baustellen, in Lagerhallen und Verkaufsflächen reibungslose Funktionalität. Selbst unter widrigen Bedingungen bleibt einsatzbereit.

Neuer Dragonwing Q-6690 Prozessor liefert 300 Prozent mehr Rechenleistung

Im Kern des TC501 arbeitet der speziell für KI-Anwendungen konzipierte Dragonwing Q-6690-Prozessor, der im Vergleich zu bisherigen TC5-Modellen eine bis zu dreifache Rechenleistung bereitstellt. Kombiniert mit bis zu dreifach mehr Arbeitsspeicher und achtfach gesteigertem Flash-Speicher übertrifft er frühere Generationen und viele Mitbewerber deutlich. Sein brillantes sechs Zoll großes AMOLED-Display gewährleistet satte Farben und hervorragende Lesbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht und seitlichem Lichteinfall, optimiert so Arbeitsabläufe im Außendienst komfortabel zuverlässig.

TC501 mit 5G Release 17, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 für höchste Geschwindigkeit

Der TC501 integriert die jüngsten Mobilfunkstandards 5G Release 17, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6, um schnelle Verbindungen und hohe Datenraten zu bieten. Hochkapazitive Akkus mit intelligenten Energiesparmodi gewährleisten eine durchgehende Einsatzdauer über eine gesamte Schicht, selbst bei ressourcenintensiven KI-Anwendungen. Die integrierte, KI-optimierte Audioverarbeitung filtert Hintergrundrauschen heraus, verbessert Sprachverständlichkeit und ermöglicht latenzarme Sprachkommunikation im Team, ohne die Batterielaufzeit spürbar zu beeinträchtigen. Zusätzlich unterstützt sie Audioaufnahmen in hoher Qualität und optimiert Gesprächsprotokolle.

TC501 Mobilcomputer mit 50MP Kamera, Ultraweitwinkel-Objektiv und drei Scanner-Optionen

Der TC501 bietet eine 50-Megapixel-Hauptkamera sowie eine optionale Ultraweitwinkel-Linse, um hochauflösende Bildverarbeitungsaufgaben zu realisieren. Nutzer wählen unter drei Scanmodulen: AC670 für Langstrecken-Barcodes, SR500 und SR560 für Standard-Scans. Reichweiten bis zu 30 Meter gewährleisten präzises Erfassen von Barcodes und Bildern. Ergänzt wird dies durch UHF-RFID-Leseoption, integrierte OCR-Software, einen TOF-Tiefensensor und Triple-Band-GNSS, die schnelle RFID-Erfassung, automatisierte Texterkennung, 3D-Scans und exakte Positionsbestimmung ermöglichen. Diese Ausstattung optimiert Arbeitsabläufe im Außendienst und Lagerbetrieb. effizient unterstützt.

TC501 bietet mehrstufige Sicherheit mit Secure Element und Bluetooth-Beacon

Der Zebra TC501 verfügt über ein mehrschichtiges Sicherheitspaket, das Secure Element, Android Strongbox sowie LifeGuard für Android umfasst und eine FIPS-140-2-Zertifizierung bietet. Identity Guardian schützt sensible Daten, während der GMS Restricted Mode unautorisierte Zugriffe verhindert. Mobility Extensions optimieren den Betrieb mobiler Anwendungen. Dank Device Guardian und integriertem Bluetooth-Beacon kann auch ein ausgeschaltetes Gerät geortet werden, ohne zusätzliche Hardware. IT-Administratoren profitieren von zentralisiertem Management und automatisierten Softwareupdates für eine reibungslose Wartung.

Frontline AI Suite beschleunigt KI-App-Erstellung von Monaten auf Tage

Die Frontline AI Suite von Zebra stellt Entwicklern ein umfangreiches Toolkit zur Verfügung, das den Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess für KI-Anwendungen von mehreren Monaten auf wenige Tage verkürzt. Zebra DNA ergänzt dies durch Softwarekomponenten für die einfache Einrichtung, umfassende Sicherheit, zentrale Verwaltung und optimierte Wartung eines Gerätelebenszyklus. Im Zusammenspiel mit dem robusten TC501 wird ein einziges System bereitgestellt, das Mobilcomputer, Walkie-Talkie, PBX-Mobilteil und mobile Arbeitsstation vereint. Direkt einsatzbereit, sofort nutzbar. Zuverlässig.

Robustes Design, KI-Plattform und Datenerfassung: Zebra TC501 steigert Produktivität

Der Zebra TC501 von PULSA vereint ein stoßfestes, staub- und spritzwasserresistentes Gehäuse mit einer für künstliche Intelligenz optimierten Hardware. Der Dragonwing Q-6690-Prozessor beschleunigt komplexe Algorithmen, während bis zu drei Gigabyte Arbeitsspeicher und achtfache Flash-Kapazität umfangreiche Datenanalysen ermöglichen. Ein helles 6-Zoll-AMOLED-Display garantiert klare Darstellung bei jeder Beleuchtung. Moderne Funkstandards wie 5G Release 17 und Wi-Fi 7 sichern schnelle Datenübertragung. Dank integrierter Sicherheitsmechanismen und langlebigen Akkus profitieren Anwender im Außendienst von Effizienz.