Pyramid Computer GmbH: 40 Jahre erfolgreiche Computerlösungen „Made in Germany

Pyramid Computer GmbH: Erfolgsgeschichte in der deutschen Technologie-Branche

Die Pyramid Computer GmbH hat sich in einer Zeit, in der viele Zweifel an der deutschen Digitalisierung und der Technologie-Branche herrschen, zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Durch ihre Fokussierung auf maßgeschneiderte Hardware-Lösungen und die Verfügbarkeit auch in kleineren Stückzahlen hat sich Pyramid einen Namen gemacht. Im Vergleich zu Großkonzernen kann das Unternehmen als Mittelständler flexibler agieren und individuelle Kundenbedürfnisse besser erfüllen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Supermarktkette EDEKA, bei der Pyramid innerhalb kürzester Zeit neue Terminals für SB-Kassen entwickelte und in Serie produzierte.

Pyramid Computer: Komplette Digitalisierungslösungen mit langjähriger Kundenbetreuung

Pyramid Computer: Eine Erfolgsgeschichte seit 1985

Im Sommer 1985 legten die Gründer und damaligen Gesellschafter Frieder Hansen, Niko Hensler, Markus Müller und Christian Pogoda den Grundstein für Pyramid Computer in der Garage ihrer Eltern. Innerhalb von nur drei Jahren verzeichnete das Unternehmen bereits einen Jahresumsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich und beschäftigte über 30 Mitarbeiter. Nach einem Umzug in einen Neubau in der Freiburger Bötzinger Straße im Jahr 1989 wurde das Gebäude zum Hauptsitz des IT-Spezialisten und ist es bis heute geblieben.

Wandel zum Erfolg: Pyramid Computer stärkt Position mit neuer Ausrichtung

Im Jahr 1997 traf die Unternehmensführung von Pyramid Computer die strategische Entscheidung, sich von ihrem damaligen Kerngeschäft zu lösen und sich stattdessen auf wertschöpfungsorientierte Produkte wie Bildverarbeitung und Maschinensteuerung zu konzentrieren. Diese Neuausrichtung erwies sich als äußerst erfolgreich und stärkte die Position des Unternehmens, indem es neue Möglichkeiten und Märkte erschloss. Im Jahr 2021 wurde Pyramid Computer vollständig von der Pyramid AG übernommen, und Peter Trosien übernahm die Führung des Unternehmens. Trosien betont die Bedeutung von Innovation und frühzeitiger Trenderkennung, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing, wobei das Servergeschäft eine zentrale Rolle spielt.

Pyramid Computer stellt Produktportfolio auf führenden Fachmessen vor

40 Jahre Pyramid Computer: Erfolgreicher Computerbauer „Made in Germany

Die Pyramid Computer GmbH kann auf eine erfolgreiche 40-jährige Geschichte als Computerbauer „Made in Germany“ zurückblicken. Durch ihre maßgeschneiderten Hardware-Lösungen und ihre schnelle Reaktion auf individuelle Kundenbedürfnisse hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Mit den Marken AKHET(R), faytech(R) und POLYTOUCH(R) bietet Pyramid Lösungen für die gesamte Digitalisierungsstrecke an. Ihre langjährigen Kundenbeziehungen und ihre starke Innovationskraft sind weitere Stärken, die Pyramid auszeichnen. Das Unternehmen plant auch in Zukunft weiterhin auf Innovation und das frühzeitige Erkennen von Trends zu setzen, um den Anforderungen der sich schnell entwickelnden IT-Branche gerecht zu werden.